來稿｜本港物流電子化可打通貨流和商流的「任督二脈」

來稿作者：于承忠、陳秉友



現時，本港缺乏一個把所有物流環節連上的數據交換平台。香港海關、工貿署，以及不同的航運及航空公司均有各自的數碼系統。不論是空運、海運或陸運；還是進出口報關、支付或數據獲取，都因為沒有共同的平台，加上涉及客戶資料、公司內部資訊等，均窒礙了行業的整體數碼化發展。還記得在2000年初，由當時的港口及航運局委托顧問進行《鞏固香港作為國際和地區首選運輸及物流樞紐研究》。研究報告就促進香港物流業發展的建制架構提出建議。在資訊基建方面，報告認為香港其中一項弱點是缺乏一個能融合供應鏈參與者的綜合電子平台。報告建議發展名為DTTN系統的電子架構，讓物流業界能快速穩妥地傳送資訊和數據，從而消除供應鏈中的數碼隔膜。「數據貿易運輸網絡」（DTTN）的設計以提升營運成效和效率為目的，並以透明、中立、具包容性及方便易用為原則，促進工商、物流及金融界之間訊息流通，從而大大提升供應鏈上各行業的效率。可惜的是，DTTN因各種原因沒有很好的發展成為一個綜合性的物流平台。

政府在去年11月底發表的《現代物流發展行動綱領》表示，為讓企業更好掌握實時供應鏈資訊、更精準地分配資源，提升營運效率及降低成本，機場管理局在2021年推出「香港國際機場貨運數據平台」 (HKIA Cargo Platform)，讓供應鏈的主要持份者能以統一方式溝通、交流，將工作流程同步和標準化。政府計劃於今年內分階段建立和試用「港口社區系統」，協助提升貨櫃碼頭的營運效率。此外，「綱領」提出進一步讓物流數據互聯互通，並會於今年開展顧問研究，聯通機場、港口及其他相關物流信息平台，增強貨流、信息流及資金流的管理及協調，長遠目標是擴大至大灣區的物流系統互聯互通。其中，由香港機場管理局開發和管理的「香港國際機場貨運數據平台」是一個開放、中立、以社區為本的區塊鏈數碼平台，透過同步且值得信賴的網絡將空運持份者連接在一起，以實現全球供應鏈的數碼化、創新以及全球貿易促進，更可以加速業界生態系統的形成和合作，推動香港空運業邁向新領域。

近日，國泰貨運站聯同香港機場管理局、香港貨運物流業協會（HAFFA）、航空公司、空運代理、運輸商和監管機構一起共同開發出電子提貨單（e-SRF）方案。電子提貨單的功能加快了整個進口取貨流程，提高服務效率，使貨運代理商能夠更靈活地安排工作時間表。此外，電子提貨單比紙本或手動身份驗證更安全，為客戶提供更高透明度，減低使用紙本提貨單（SRF），減少貨運代理商的文件儲存。貨運代理商以往只能透過身份證明文件進行驗證來獲取提貨單，以及排隊輪候貨運站貨台和貨物清關；在新流程下，收貨方可透過「香港國際機場貨運數據平台」的電子認證獲取電子提貨單。航空公司可以把電子提貨單簽發給貨運代理商或收貨方進行預先登記、自動分配貨運站貨台、以及線上排隊輪侯貨物清關。查驗確認結果獲系統記錄後，貨物放行確認將顯示在流動裝置上。電子提貨單的推出標誌着業界重大的轉變，類似於航空業務推出電子機票。此舉完善了數碼進口取貨流程，讓更多貨運代理合作夥伴能夠享受到轉用電子提貨單的好處。

不單如此，國泰貨運站亦成為香港首個引進B2B電子支付解決方案的航空貨運站，與貨運支付平台PayCargo 合作，為提取進口貨物提供安全、便捷及高效的數碼支付方式。採用電子支付後，貨運代理商可以隨時隨地進行結算交易，毋須排隊以現金付款，使交易過程更安全，亦能加快取貨流程。此外，國泰貨運站亦已在其提供海空多式聯運的東莞物流園的貨運站內，推行無現金支付貨物進口服務，接受多種電子付款方式，長遠目標是成為香港首個完全實行「無現金支付」的航空貨運站。

本年一月起，食物安全中心的資訊科技系統與「香港國際機場貨運數據平台」對接，分階段在不同的空運貨站實施空運進口食物的電子放行安排（首階段將於國泰貨運站推行），進一步優化經「食物貿易商入門網站」（FTP）報告空運食物批次抵港的放行安排。如經FTP提交完整食物批次抵港報告，進口商可於提交報告後的2小時內，收到食安中心對該批次食物的審批結果。對毋須接受檢測的進口食物批次，食安中心會發出原則上准予放行通知書。空運進口食物電子放行的不但容許食物進口商隨時隨地提交抵港報告，更大大縮減提貨方在現場等候時間，以及簡化提貨流程。

從以上可見，本港物流電子化勢不可擋！隨著政府牽頭聯通機場、港口及其他相關物流信息平台，加上正在試行的貿易單一窗口（Trade Single Window），相信在數年來必可打通貨流和商流的「任督二脈」！

作者于承忠博士是城市智庫經濟及物流研究中心副總監，陳秉友博士是香港航運物流協會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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