楊莉珊｜開放自由行來港支持由治及興

來稿作者：楊莉珊

4月30日，香港特區行政長官李家超出席行政會議前見傳媒時表示，中央全力支持香港實現由治及興，推出多項挺港惠港措施。他感謝中央對香港的關心和支持，會繼續爭取更多挺港惠港措施，包括開放更多自由行城市，讓更多內地旅客來港，增加香港的人氣和財氣。

李家超表示，國家移民管理局日前宣佈改良往來港澳商務簽注和往來港澳人才簽注安排，估計可惠及全國1億多個個體工商戶；全國通辦商務簽注帶來的方便，會大量刺激人才更多來港，逗留時間由7天增加一倍至14天，可望將相關的商業活動加多一倍，帶來的經濟效益會以乘數複式增長。李家超表示，高才通每年可帶來約340億港元直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。李家超指出，期望各界運用好中央挺港惠港措施，加強自身優勢，與過去香港經歷多次經濟成功轉型期一樣，積極作為、自強不息、創新、創造、應變、懂變，主動適應新形勢、新挑戰、展現新魄力。

根據香港旅遊發展局公佈的數據，2024年第一季度共有1123萬人次旅客訪港，同比增加1.5倍，其中，內地訪港旅客約870萬人次，同比增幅近1.6倍。這也反映出香港作為旅遊城市的吸引力正逐漸恢復。未來順利開放更多自由行來港城市，勢必對香港旅遊業、零售業等產業產生顯著的積極影響，兩地之間的經濟融合正在加速。與此同時，兩地的融合也為香港創造了大量的商務合作和就業機會，促進兩地人才互聯互通。

香港是個旅遊城市，遊客的數量多少，直接影響旅遊及相關產業（包括餐飲、酒店、零售等多個行業）的發展。疫情三年，香港旅遊業受到很大打擊。中央此次擴大自由行城市名單，方便內地更多地區的旅客通過自由行來港，無疑能為香港旅遊業和相關產業發展帶來積極影響，進而助推香港的經濟發展。因此，擴大自由行亦體現了中央重視和關心香港。

自由行名單擴大後，政府和旅遊業界更需要提前做好準備工作，如航班及運輸方面的承載力是否足夠、本港酒店的接待能力等，特別是旅遊業的人手是否足夠。因應疫情，部分從事旅遊行業的人手已經轉行，現在預期到旅客增長的情況，就需要更詳細地規劃人手，包括考慮讓已經轉行的人士重新投入旅遊行業，提升本港旅遊各方面的接待能力和水準。

在更多自由行旅客來港之前，相關配套措施也要做足。現時內地旅客來港購物的免稅額只有5000元，由於額度較低，隨便買部手機或者包包，價值很可能就超過5000元，超出部分還要徵稅，無形中會影響旅客來港購物消費的熱情。近日，有內地女於社交平臺上大呻，自己與家人來港旅遊，她沒想到海關會對旅客行李進行抽查，因而拿著「大包小包」直接過關，但「結果悲劇了」，她果真被海關進行抽查，總價$75,000元的物品，需轉換成人民幣後，再繳20%的稅，最後需要繳交過$10,000元的稅。本港旅遊業界亦希望提高內地旅客來港的購物免稅額，以增加旅客來港消費的誘因。

今年為「限奶令」實施11年，藥房業界促撤銷，環境及生態局現談調整言之過早。但是，當年「一簽多行」改為「一周一行」，主因是內地人蜂擁來港購買日用品，引發水貨客問題，當中包括「搶奶粉」，港府即推出「限奶令」，規定每人每日最多可攜帶兩罐奶粉出境。2013年3月1日，港府介入實施「限奶令」，規定離開香港的16歲以上人士每人每天不得攜帶總凈重超過1.8公斤的嬰兒配方奶粉，這相當於普通的2罐900克奶粉，將攜帶超額奶粉等同走私行為處理。違例者一經定罪，最高可被罰款50萬港元及監禁2年。

但事情愈演愈烈，以反水貨客為名、搞「港獨」為實的騷亂開始登場。一個「港獨」組織號召網民於2013年1月27日參與「還我奶粉」運動，在港鐵旺角東站收集市民簽名，部分示威者與水貨客發生衝突；再後來，一些所謂「港獨勇武派」成員以反水貨客為名，到元朗搗亂「佔領」，搞「港獨」為實的騷亂。激進分子沿途高叫「港獨」口號，肆無忌憚宣傳「港獨」，企圖通過製造騷亂事件，吸引傳媒報道。這一批「港獨勇武派」揚言，「鳳凰龍獅旗」是「港獨」的旗幟，他們的立場是「不承認97年回歸，公然要求香港脫離宗主國獨立」。

「限奶令」一度成為香港特區政府關閉「購物天堂」大門的標誌，表明香港不歡迎你。不少網民痛斥，「限奶令」其實是歧視內地遊客的「限來令」，是香港史上最愚蠢的行政幹預，違反WTO的基本規則和自由港的一般商品和遊客自由進出的原則，證實香港「購物天堂」的宣傳不實。世界上沒有一個地方的遊客願意到一個不受尊重、「花錢買罪受」的地方旅遊消費。

「限奶令」的初衷在於保障香港市場的奶粉供應，維護消費者的權益。然而，在實施初期，某些外部勢力或懷有不良動機的群體卻藉此機會進行歪曲和濫用，造成了負面影響。一方面，這些人故意曲解「限奶令」的意圖，將其用作侮辱和排斥內地遊客的工具，導致部分內地民眾誤解為這是對他們的歧視。如今，香港正在由治及興，廢除「限奶令」已成為時代發展的必然趨勢。香港一直以開放、包容、多元的文化氛圍吸引世界各地的遊客，這種文化氛圍不僅要體現在繁華的商業、獨特的風光上，更應該體現在開放包容的政策上。廢除「限奶令」不僅順應了時代發展的潮流，也符合香港與內地加強經貿合作、共同推動發展的願景，更是香港融入國家發展大局的必要之舉，撤銷實施已近11年的「限奶令」是大勢所趨。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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