陳月明｜發展夜經濟還需更多政府政策支持

特區政府推動「夜繽紛」的初衷，是期望重塑疫情過後，香港人的生活、消費習慣，從而帶動本地經濟迅速復甦。目前，特區政府已開展「香港夜繽紛」一系列活動。筆者認為，就進一步推動「夜經濟」的發展，無論是宏觀還是微觀，都需要政府更多的政策引導與支持。



來稿作者：陳月明



隨著「夜繽紛」活動陸續推出，社會各界人士紛紛表達意見，提出不足之處，例如應該發揮出本港優勢、注入更多創意元素等，期望政府能檢討得失，去蕪存菁。筆者認為，在政府宏觀政策層面，仍缺乏準確、周全的以文化為核心引導。「夜繽紛」體現出香港一直以來政策的執行問題，政府部門往往更注重「硬件」即場地、交通等的提升，而忽略了「軟件」即文化與相關人才的發掘與培養。

「夜經濟」的有效形成，更需要政府針對其載體「夜文化」有更清晰的戰略目標、對象群體以及方法措施。就此，特區政府應通過相關政策引導，培養深廣度兼備的文化氛圍，逐漸建構起具香港特色的「夜文化」。如政府能進一步發掘「夜文化」的潛力形成獨特的本土文化潮流及習慣，便能顯著提升香港夜市的吸引力，甚至是吸引外來遊客。

「夜繽紛」的設計理念明顯有別於此前派發消費劵補貼本地市場、鞏固經濟的行為。目前，在政府部門牽頭、統籌下，已獲得社會各界達30多個大型機構，如各大商場、院線、海洋公園、港鐵、九龍巴士等的大力支持與配合，其中政府並非活動的完全主導者，更多是作為一個引導者、推動者，不斷進行社會資源的調動與整合。對比定位，筆者沒有大的異議，但期望政府能更多地探索「夜經濟」的抓手及手段，持續有效地激發出本地長期的消費潛力，最終才能實現經濟更迅速地復甦。

筆者認為，特區政府發展「夜經濟」的思路值得肯定，但還需要通過進一步的「夜文化」政策支持，激發出更多的民間創意、創新力量，形成百花齊放、各有不同的休閒娛樂消費市場。

民以食為天。以飲食為例，目前夜市的小食攤位種類單調、價錢較貴，市民有不少反響。「夜繽紛」活動將橫跨中外節日，涵蓋不同主題，就香港一直以來多元化與包容性發展而打造的中西薈萃特色，在之後的活動中，我們是否能讓香港市民及遊客吃遍全球美食？就此，真正將香港引以為傲的城市特色在夜市中發揮出來，應是最重要的抓手。

筆者認為，在發展「夜經濟」上，政府的政策更多應該偏向「供給」設計，透過政府資源的補貼投放與便利政策的支持，為有水平、有特色的商戶消除各種後顧之憂，真正協助他們發展出有吸引力、高質量的夜市，才能實現長效。進一步講，政府能否因地制宜，將十八區歷史文化融入活動之中以發揮出區區特色，最終將「夜經濟」在全港範圍內擴大化、普及化以及恆常化，例如新界居民毋需去到港島九龍，也能就近在自己區內暢享夜生活，也將成為對政府更高的考驗。此外，政府政策還應鼓勵面向更多人群的產品創新。事實上，不少具特色的香港本土美食仍等待著文化政策的推廣與宣傳，例如已有數百年歷史的新界傳統美食「盆菜」，也可發揮更大影響力。

筆者期望，「夜經濟」將成為香港消費市場的新動力；但如同創科發展一樣，仍需政府以新思維、新模式進行有效地政策引導與推動。

作者陳月明是立法會議員（選舉委員會）、打鼓嶺鄉事委員會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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