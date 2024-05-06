來稿｜香港環保業回收真的 「巧婦難為無米炊」？

來稿作者：于承忠、陳秉友



香港環保園是一個致力於回收和再利用資源的項目，旨在解決香港日益嚴重的廢棄物管理問題。該園區的租戶透過環保技術將廢棄物轉化為有用的物品或材料，減少對堆填區的依賴。

在2005年發表的《都市固體廢物管理政策大綱（2005-2014）》中，政府制定了一套以減少和回收廢物為重點的廢物管理策略。環保園隸屬環境保護署，是香港首個專為循環再造業發展而興建的設施。環保園位於屯門龍門路，佔地約20公頃，其中約14公頃土地可用作廢物回收再造用途。環保園於2007年開始運作，以可負擔的租金為回收及循環再造商提供長期用地，並提供完善配套設施，減輕園內回收及循環再造商的基建開支，以鼓勵他們投資更先進的技術及處理工序。環保園的設立可促進廢物資源重用，把可再造資源重投生產線及消費圈，推動本地環保和循環再造業的發展。環保園現有10個租戶，從事回收廢食油、廢金屬、廢木料、廢電器電子產品、廢塑膠、廢電池、建築廢料、廢玻璃、廢輪胎及廢紙業務。

其中一個值得注意的轉化方式是將回收物轉化為環保磚。環保磚是一種環保物料，由回收物和建築廢棄物，和玻璃廢料製成。它們被廣泛應用於建築和裝修項目中，不僅具有環保特性，還具有良好的結構穩定性和耐用。首先，裝卸回收材料及玻璃廢料到破碎機系統，打碎成合要求的體積，然後經輸送帶運往混凝土攪拌站。之後，於混凝土攪拌站攪拌再造材料和其他原材料，製成混凝土。最後，運送環保磚至養護區進行天然養護和風乾，生產的過程便大功告成。

此外，環保園的其中一個租戶透過收集回收的廢棄木材及廢木卡板，並利用磁力及震動原理去除木屑中的金屬及雜質，以去除其中的非木質材料和污染物。經過碎木機進行破碎，並利用木煤製造機把木屑以電熱乾燥及蒸氣攪拌除去水份，經擠壓後製成木煤（wood pellet），提供環保的生物燃料。

環保園在2007年開始運作時，當時共有21户回收商中標，但目前只剩下10個租戶。其實，環保業的成敗與環保政策密不可分。一些回收商因為香港至今仍未禁止未經處理的回收物循其他渠道出口而遭受損失，並導致回收商無法獲得足夠的廢料，產量低影響成本效益。有處理回收廢鉛酸電池的租戶，就算提供免费收集電池服務，但每月處理量仍然不足以收支平衡，原因是香港有7家持牌出口廢電池出口商，它們以較高的回收價收購二手電池再出口。同時，有回收廢食油的租戶亦遇到「搶廢食油難」的困境，以及木煤的回收商也面對出口難的情況。政府該盡快研究放寬處理入口廢料，檢視本地廢料出口政策，以及推動本地電力公司、發展商支持使用本地回收處理的成品如木煤、環保磚等，以達致「香港廢物、香港回收處理、用在香港」的目標。

總結來說，香港環保園是一個以循環再造為核心理念的項目。租戶通過先進的技術和可持續的方法，將廢棄物轉化為有用的物品，有效地解決了香港的廢棄物管理問題，同時減少對有限自然資源的依賴。香港環保園的回收商通過將這些廢棄物轉化為環保磚、再生塑料板材等產品，為建築和裝修領域提供了可持續的解決方案。同時，政府亦需加強對本地回收商的協助，以鼓勵更多企業投入回收處理廢料行列。

作者于承忠博士是香港理工大學專業及持續教育學院客席講師、認可ESG策劃師CEP®，陳秉友博士是香港航運物流協會主席、認可ESG策劃師CEP®。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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