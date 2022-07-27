膠袋收費既要加　推動回收亦不能少

自2009年膠袋收費機制推出已逾十年，有鑑於每個收費5角的措施漸失阻嚇力，政府今年6月建議修例將膠袋收費提高一倍至1元及收緊豁免範圍。然而，有立法會議員及環保團體質疑此收費仍欠實際作用，認為應該進一步提高，建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓便建議可以提高至2元。政府周二（26日）表示對進一步提升收費持開放態度，如議員在立法會會議中提出修訂動議政府將會接納。這很可能意味着膠袋收費將於未來進一步提高。



環保問題是全球共同面對的巨大挑戰。近年來各種極端天氣，包括最近全球面對的熱浪都提醒我們，全世界都應該合作進一步對應環保問題。膠袋是做成環境污染的主要來源之一，加強政策打擊浪費非常合理。

膠袋提升徵費合理

膠袋5角的收費無可否認日漸失去阻嚇力，謝偉銓於周三（27日）在電台節目提議乾脆進一步提高至2元以提高阻嚇力，甚至將來更可檢討再增加收費。而批發及零售界議員邵家輝亦指加1元與2元之間分別不大，加至2元應可提高市民警覺。

考慮到收費已近十餘年未有改變，進一步調升膠袋至2元並不過份。儘管社會對於進一步增加收費至2元不無擔憂，例如2019年提出調高徵費至1元時，就有媒體調查指市民支持與反對各佔約一半，反對聲音不少，亦有小商戶擔心會影響生意。不過，膠袋收費並非強制支出，市民只要提早準備就可避免，無須過度緊張。至於商戶，2009年時加徵5角後顯示並未對商戶生意做成明顯影響，難以說明市民會因膠袋稅而減少消費。

在新規則下，外賣食品使用的膠袋仍有豁免。（資料圖片）

另外，政府收緊膠袋收費的豁免範圍，有助應對濫用豁免的問題。但如果膠袋增加收費，有可能進一步誘使商戶提供其他類型的袋。有調查反映，在膠袋收費實施後，一些商店提供例如紙袋及不織布袋等其他袋，環保署亦曾指在2009年膠袋收費後，環保袋當年的棄置量為前一年的1.8倍。由於市民需要的環保袋有限，這最終很可能增加棄置量，有份造成溫室效應。

香港回收政策仍落後

因此不難看見，膠袋只是香港垃圾問題的一部分。更重要的是香港的回收政策相當落後，政府須推出更有效的回收政策。環保署2020年統計數據顯示，本港每人每日的都市固體廢物棄置量為1.44公斤，比2000年的1.4公斤仍要高，但都市固體廢物回收率卻由2000年的34%跌至由2020年的28%。

雖然垃圾徵費2023年將於下半年推行，或許有望改善問題；然而都市生活無可避免會產生垃圾，收費太高難免影響民生，但太低又可能沒有明顯效果。所以除了從收費上著手之外，政府應該進一步推動回收，但香港在有關方面卻有待改善。

根據2020年《香港固體廢物監察報告》， 塑膠棄置量估算為每日2,312公噸（佔整體棄置量21%），回收率稍回升，但仍只有11%。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

要有效增加垃圾回收，可以參考日本等地區，強制回收某些類型的垃圾，不過這就要大幅增加香港本地回收業的消化力。環境及生態局局長謝展寰近日接受訪問亦承認，本地回收業過度依賴將垃圾出口回內地，本地回收能力仍然不足。因此提高回收率的同時，政府也要增加投入支持回收業發展，否則只會出現無人收取回收桶內垃圾的情況。