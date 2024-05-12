來稿｜政府應為電動的士普及化掃除障礙

來稿作者：劉銳業、于承忠



香港作為國際大都會，一直以來面對著城市運輸對環境的影響問題。隨著全球對於減少碳排放和推廣綠色能源的重視，特區政府也積極響應，制定了一系列政策以促進電動車（EV）的普及，特別是在公共交通領域。政府在2021年3月推出《香港電動車普及化路線圖》(《路線圖》)，引領香港達致2050年車輛零排放的目標。按照《路線圖》，政府正積極推動試驗各種電動公共交通工具及商用車，包括電動的士，並於今年內制訂全港的士綠色轉型路線圖和時間表，實現在2027年年底前投入約3,000輛電動的士的目標，有助於香港實現長遠的可持續發展和碳中和目標。

政府目前在推動電動的士的應用，透過「純電動的士百分百擔保貸款專項計劃」（貸款計劃）及新能源運輸基金（基金），以鼓勵的士業界轉用純電動的士。其中「貸款計劃」的貸款申請期由貸款計劃推出起計5年，讓的士車主可按其營運需要申請用來購買純電動的士。現時，共有4間營運的士租購融資業務的貸款機構參與貸款計劃。自貸款計劃推出至今年3月為止，參與計劃的貸款機構共接獲5宗申請。另外，在「基金」的「試驗申請」下，每款受資助技術均設有上限，現時電動的士的試驗上限為90輛。自2022年起，「基金」已批出約50輛新一代電動的士的「試驗申請」，而目正在處理中的申請已超過40輛，已達試驗申請上限。合資格的士車主可獲資助每輛電動的士與傳統的士售價的差價，或電動的士售價的一半，以較高者為準。此外，「基金」亦會資助充電裝置（包括充電器及其安裝）費用的75%，每個申請人的資助上限為2,000萬元，或項目總支出的75%（以較低者為準）。

政府同時通過經濟誘因推廣使用電動商用車，包括全數豁免首次登記稅，企業購買電動車（包括電動的士）的開支，亦可於買車首年在計算利得稅時全數扣減。但立法會議員易志明表示，香港目前有超過3,000架的士車齡超過10年而有需要換車，不過業界近年營運艱難，加上政府推出的「新運輸能源基金」申請有一定限制，「的士百分百擔保計劃」亦只方便車主向銀行貸款，建議政府應為車主提供一筆過資助，協助車主加快換車。

第一作者劉銳業博士與研究團隊於2022年一月進行了香港計程車司機街頭訪談，我們隨機抽樣250名計程車司機。在250名受訪者中，對於計程車司機每天的駕駛距離，25.6%表示行程距離約200公里，18.4%表示行程距離約250公里，13.6%表示行程距離約180公里。根據調查結果，我們可以假設計程車司機每天平均行駛距離為180至250公里。對於電動計程車理想行駛距離的建議，超過65%的受訪者認為電動計程車的理想行駛距離至少為300公里。從充電次數來看，99.2%願意接受輪班中只需要一次充電。關於電動計程車充電的持續時間，39%只接受5分鐘作為充電時間，25.3%會接受10分鐘，17.7%接受15分鐘作為充電時間。上述結果顯示，多數受訪者不願意浪費太多時間為電動計程車充電，計程車司機理想的充電方案是只接受充電一次輪班時間，每次最多15分鐘。

對於使用電動計程車的激勵措施，有些受訪者提到他們無法購買計程車，他們寧願選擇獲得營運補貼。82.8%希望獲得營運補貼，只有17.2%願意購買電動計程車時獲得補貼。對於安裝充電站的地點，87.2%的受訪者同意在街上安裝充電站，51.6%認為它們應該安裝在公共停車場，42%同意應該安裝在商場裡。這些結果表明，大多數受訪者希望選擇一些公共場所，例如路邊停車位和公共停車場充電，因為這是計程車司機最方便的方式。對於電動計程車發展障礙的態度，91.6%強烈同意排隊（等待充電）的時間和充電的時間是他們考慮是否從柴油計程車改為電動計程車時主要關心的問題，而65.2%強烈同意計程車等候和計程車之間的距離充電站比較遠，他們不願意長途跋涉尋找充電站去充電。此外，62.4%同意缺乏激勵措施是電動計程車發展的主要障礙之一。

截至目前，香港的電動的士普及化進展緩慢。據業內人仕透露，直到目前只有30部電動的士在市區行走，這在超過18,000輛的士的總數中佔少於5%的比例。這一現狀表明，要實現政府設定的目標，還需要克服重大的挑戰和障礙。或許政府需提供更多誘因予車主或車行購入或更換電動的士，而電動的士充電設施及電費是其中考慮的關鍵因素。其中，目前的充電基礎設施不足，充電站的數量和分布遠遠滿足不了需求，尤其是快速充電站的缺乏，導致電動的士司機經常需要排隊等待充電，因充電問題未能分兩更運作，這大大影響了營運效率和司機的收益。政府可研究與企業合作，如在油站、停車場、電力公司變電站附近等提供電動的士充電服務、開發手機應用程式以顯示附近充電站位置和閒置情況等，讓司機可更容易找到電動的士充電地點，透過減少司機對於充電便利性的顧慮。

在縮短充電時間上，政府可與創科企業研究「換電式」的替換電池模式，替換電池模式在電動電單車的應用上已經相當成熟，具體操作是當電動的士處於低電量時，可駛至附近換電站直接更換電池組件。過程只需幾分鐘，可為的士司機節省輪候和充電時間。此外，政府亦可考慮對充電站充電的電費作出補貼，如每月對電動的士補貼上限500港元，以擴大目前石油氣的士的油費的成本差距，並可吸引更多司機更換電動的士。

綜合以上分析，香港在推動電動的士普及化方面雖然面臨諸多挑戰，但政府的支持、市場的潛力以及技術的進步為未來的發展提供了良好的機遇。為了實現目標，政府需要進一步加大充電基礎設施建設，提供更多的資金支持，並鼓勵銀行和金融機構參與到電動的士的普及化過程中來。同時，業界也應積極探索創新的商業模式，提高電動的士的經濟效益和市場競爭力。通過政府、業界和社會各界的共同努力，香港的電動的士普及化將有望迎來更廣闊的發展空間。

作者劉銳業博士、于承忠博士分別是香港理工大學專業及持續教育學院暫任學生事務總監及高級講師、客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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