來稿｜AUKUS新成員　新西蘭已無懸念

澳英美三國於2021年9月15日成立軍事安全合作伙伴關係（AUKUS），當時的新西蘭並沒有被知會。換句話說，新西蘭是完全不知情的。時任總理阿德恩公開表示「不滿」，說澳洲在AUKUS協議而獲取的核動力潛艇，將不得進入新西蘭領海。而兩年後，新西蘭反對黨國家黨日前在大選競選時公開表態，若贏得大選，將會加入AUKUS的宣示。



來稿作者：陳文坪



10月14日，新西蘭舉行第53屆國會選舉，計票結果顯示，新西蘭國家黨取得約40%的得票率（50席），而新西蘭執政黨工黨只取得略高於25%的得票率（34席）。其它黨派行動黨11席，綠黨14席，新西蘭優先黨8席，毛利黨4席。新西蘭國會共有120個議席，簡單多數為61席。雖沒有任何政黨取得單獨執政權，不過，國家黨已是國會最大黨派，負有組織政府的優先權。

今次大選，新西蘭反對黨國家黨領袖盧克森（Chris Luxon）看準了這一點，在競選中，公開表示，若勝選上台執政，會考慮加入AUKUS 。這一政見恰恰符合目前國際局勢的發展，也符合紐西蘭本身這樣的小國的狀況。選民清楚AUKUS對新西蘭的利弊，國家黨領袖盧克森的政見也因此受到選民的支持。其實，其它反對黨如新西蘭行動黨也是支持加入AUKUS的。

回看AUKUS成立時，俄羅斯、烏克蘭兩國之間只是打「訊息戰」而吵吵鬧鬧，歐洲／歐盟對俄烏的「吵架」也愛理不理。為堅持無核區，新西蘭當然有理由反對核動力潛艇開進領海。

然而，國際局勢瞬息萬變，今時已不同往日。隨着俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，國際局勢隨之改變。歐洲地區／歐盟／北約不得不「參與」了這場戰爭，至少向烏克蘭提供了軍需物資、軍備武器等支援來抵抗俄羅斯的侵略。新西蘭也看到了自身小國「脆弱性」的一面。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月27日訪問惠靈頓時就表示，對新西蘭和其他夥伴敞開大門，歡迎新西蘭和其他國家加入AUKUS防務協議。

其實，新西蘭也加入多個軍事聯盟／防務協議，不但是「五眼聯盟」的成員國之一，也是「五國聯防」的成員國之一，更是澳紐美安全條約（ANZUS）的軍事同盟成員國。而這些聯盟裏如美國、英國、加拿大都擁有核潛艇。因此，聯盟／參與國要完全避免「無核區」是不容易的，也是不實際的。新西蘭政府雖然奉行無核原則，但新西蘭並沒反對鄰國澳洲與美國、英國的軍事同盟，以及向美國購買核動力潛艇。

與澳洲同處大洋洲的新西蘭，在印太地區地緣因素的關係中難以獨善其身。她的價值觀與西方接近，雖與西方國家相距數千公里之外，但其文化、教育、思維、政治體系、民主制度、法律法制等等都與西方國家更靠近。

隨着新西蘭國家黨在10月14日贏得全國大選，已為新西蘭加入AUKUS提供了「足夠」的條件。未來三年裏，AUKUS任何時候宣布吸收新西蘭為新成員，都不會令人感到驚訝，而這個聯盟或許可更名為「ANZUKUS」了。

AUKUS會否向亞洲延伸、吸納新成員，必須看東北亞的地緣政治是否出現改變。只要朝俄或朝俄中形成所謂的聯盟，那AUKUS把手伸進亞洲，就不再會有顧忌了。這一點須再多加觀察。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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