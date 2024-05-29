來稿｜從華豐大火慘劇反思商住舊廈的賓館發牌制度

來稿作者：羅啟邦



佐敦華豐大廈4月發生的三級大火奪去五條性命，除了揭露這些舊式商住大廈問題多多，包括多年來未有執行屋宇署的僭建物清拆令、強制驗樓令，消防安全指示亦違令16年未遵辦；大廈內劏房林立，竟然還有多達35間持牌賓館，每天服務着來自世界各地的訪港旅客。香港作為國際大都會，每年有數以千萬計的旅客來訪，今時今日卻仍有儼如「九龍城寨」的密集式賓館，令人憂慮潛在安全隱患。一旦發生意外，不止造成死傷，更會損害香港形象，實在值得我們反思，並促請政府重新審視及收緊賓館的發牌制度。

據筆者了解，華豐大廈的一廈35間賓館只是冰山一角，翻查民政事務總署轄下牌照事務處資料，原來油尖旺區有很多同類舊式商住大廈都出現類似情況，被稱為「賓館森林」，全港十大「賓館森林」都集中於彌敦道，包括尖沙咀重慶大廈，有多達239間一般持牌賓館，而這尚未計算大廈內有否無牌賓館或非法日租住宿與劏房；第二「重災區」則是同區的美麗都大廈，共有135間賓館。

重慶大廈多達239賓館 大廈承載量惹關注

這些賓館大廈大多有50年以上樓齡，當中不少更是千瘡百孔，存在消防安全設施老舊、大廈老化急需維修等問題，而且疏於管理，很多時有垃圾雜物囤積公共空間。大廈內的賓館，一般設有多間客房，但每間房並非只供一、兩人入住，而是可能置放多張碌架床，隨時一房住4至6人或以上，令人關注大廈的承載量。同時，大廈內多數有劏房的非法改裝或僭建問題，甚或擅自更改間隔，帶來安全隱患，發生火警時，肯定增加逃生和搜救難度。

其實一幢大廈同時出現數十間、甚至逾百間賓館的問題，源於早年的持牌賓館發牌制度。據了解，當年只要賓館達到滿足消防和建築物條例的安全要求便會獲發牌，毋須考慮大廈公契的規定，即使有居民投訴及反對，也不會被列入發牌的考慮因素。

早年賓館發牌不考慮大廈公契

然而，賓館營業對大廈帶來不同程度的影響，如消防安全、電力負荷、環境衛生、大廈治安、升降機維修等問題。直至2013年北角五洲大廈發生三級大火，導致一名旅客死亡及多人受傷後，迫使港府翌年推出「五辣招」修訂《旅館業條例》，重點打擊無牌賓館。10年後，華豐大廈的三級大火造成五死多傷，始有聲音認為政府在為賓館發牌時，必須限制一幢大廈內賓館數量，惟過程需要涉及修例，暫時仍只是討論之初，要落實則是遙遙無期。

這些充滿安全危機的賓館，服務對象面向訪港的旅客，包括背包客、探親旅客、年青學生等。他們因旅費有限而追求便宜的住宿，卻絕對無意以人身安全作交換。華豐大廈火災範圍無釀成居住於賓館的旅客殞命，實屬大幸，惟絕對不能因而心存僥倖。

賓館安全隱患恐影響香港形象 旅遊業界籲研究收緊發牌

疫後香港旅遊業的復甦步伐只屬溫和前進中，旅遊業界與從業員仍在奮力摸索如何在新的旅遊模式中爭取市場份額，並重建香港作為旅遊之都的聲譽。假若是次火災奪走了數條旅客的生命，實在難言說好香港故事，亦分分鐘讓有心人藉此發佈打擊香港的言論。

從過去在世界各地出現涉及旅客死亡的事故，可以得出明顯結論：一次讓旅客致命而涉及人為和監管因素的事故，將會大大打擊旅客到訪的意欲，尤其是安排上比較靈活的短途旅客，有關負面影響可持續6至9個月。香港旅遊業在疫後復常中，正正靠這批亞洲地區的短途旅客支持着復甦的步伐，我們絕對不可對賓館帶來的隱患掉以輕心。

旅遊業作為香港經濟的四大行業之一，必須靠良好的形象去吸納旅客。業界在疫情期間受盡打擊，業務全面冰封，復常還只是一年的時間，當世界各地都在全力爭取旅客到訪，我們實在難以承受再一次嚴重打擊。

作者羅啟邦MH是香港旅遊專業聯盟主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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