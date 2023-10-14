恩威並施｜香港大學校委會的權力遊戲

香港大學校委會近日決定成立小組，調查有關對張翔校長的匿名電郵投訴，指控涉及多項管理不當︰包括未經招標購入校長的寶馬座駕、未有根據程序招聘副校長及醫學院院長、接受內地企業獎學金的轉賬問題等。這些投訴是否值得勞師動眾去設立一個專責小組？



港大校委會這個舉動很明顯，就是要給張翔校長一個下馬威。這反映了校委會和校長之間的權力矛盾。這些小事情基本上用簡單的商議方法已經可以解決，設立一個專責小組的目的就是要打擊張校長的威信，樹立校委會的權威。

一間大學最重要的是校長，而不是校委會。校委會應該配合校長去營運和發展大學。而且張校長已經是一位在國際學術上有成就的科學家。他應該像球隊的領隊一樣，獲賦予足夠的權力去帶動港大成為一家國際頂尖大學。

校委會今次用行政程序調查張校長就是一個權力遊戲，而這個權力遊戲會傷害港大的聲譽和校譽，長遠影響到港大未來可能出現「程序式管治」，就正如香港政府一樣。政府管治出問題就是因為過份依賴所謂「行政程序式管治」，在小事情上不願做功夫，而在大事情上沒有能力去處理。

若果校委會要調查的話，其實港大有很多更值得調查的事情︰例如2020年港大商學院設計比賽中，最後選擇了一個造價昂貴、像五星級酒店的設計，而放棄了另一個比較富學術氣色、樸素平實的設計，為什麼會出現這個情況？用公共資源去興建一座校舍，應該以樸素為主。採用豪宅式的高級商廈設計，並不符合港大的身份。國際頂尖大學，如哈佛、牛津、劍橋大學興建校舍，均以樸素和實用為標準。

又例如港大百周年校園，造價25億元，但出來的效果也不太理想，百周年校園雖強調環保設計，但校園卻像一個冷氣商場。和香港大學本部大樓、陸佑堂相比，百周年校園欠缺學術氣氛。校委會有否檢討調查這些問題？

另外，目前香港大學撥款委員會對大學施行不正常的規管，例如Mature Student（年長學生）與及內地學生人數比例缺乏彈性，導致學校收生欠缺靈活性。

有些學科，例如佛學不能成為大學的常規學科，只能成為自資課程，也是被大學撥款委員會過份嚴格規管所致。香港各所大學不能正常地發展學術特色，就是因為香港的大學的資源運用被過份管制。

校委會的任務應該是協助校長，替港大拆牆鬆綁，令港大像日本早稻田大學、京都大學一樣，享有更大的自主權去發展學術。現在香港的大學都是為政府的行政程序及官僚指標服務，完全不貼地。大學計劃開設學科，都需要經過非常複雜的程序去批審，因過份規管而脫離社會需要。

港大的整體學術規劃，原本應該是跟牛津和劍橋一樣，以人文科學為本，現在卻因政府那些不設實際的指標和參與國際排名遊戲，導致大量和香港有關係的研究，完全被脫離學術體制。因為要追求國際排名，很多和香港發展有關的實用研究完全被摒除，大學教員沒有自由度去進行真正對香港社會有好處的學術研究。

以上的事情，校委會更應處理。現在集中精力在這些雞毛蒜皮的行政事情上，去難為張校長，對業界人士來說是一個笑話。把這麼小的事情放大，只反映了校委會本身視野狹窄。校委會也應該出來交代一下，他們對港大未來發展的視野和方向。在政治新時代良政善治的環境下，香港大學如何為香港培養未來的政治人才、管治人才，與及經濟、文化、創科不同領域的人才，需要有一個大格局和視野。

港大校長需經過非常嚴格的程序遴選出來，他必須具備足夠的學術肯定及管理經驗。校委會是否應該處理這些匿名投訴？而這些投訴是否嚴重至要成立一個專責小組？要如此高調地進行調查？

校委會要處理的工作，應該是如何發展港大成為真正有國際影響力的大學。什麼是真正的影響力？京都大學有影響力，它至今栽培出8位諾貝爾獎得主。京都大學的國際排名雖然不高，但它在化學、醫學、物理學、文學、設計等領域，影響力皆舉足輕重。其實在日本或德國，很多國際排名不高的大學，本身有着非常雄厚的學術能力。現在港大只是一所國際排名高（第26名）但學術實力並不太高的大學。它只是用大量的金錢去聘請一些名牌大學教授，達至像ISO式的國際認可標準。

校委會應該處理目前政府不正常政策下的港大，替港大拆牆鬆綁，享有真正的學術自由，研究香港問題、研究中國問題。現在研究香港問題和研究大灣區問題是不鼓勵的，因為這些研究不能夠協助港大提高國際排名。

港大面對的另一個挑戰是新加坡。新加坡近年成為中國尖子學生踴躍留學的熱門國家，尤其是2019年香港事件發生之後。香港近年雖然多了內地學生來港報讀，但是質素和十年前無法同日而語。許多成績優異及家庭背景較豐裕的學生，都選擇到新加坡留學。

校委會的功能不是鉗制校長，而應該處理這些外圍性的策略問題。例如校委會應該討論港大如何變成和早稻田大學和哈佛大學一樣，成為一間財政真正獨立自主、不需被政府官僚架構控制的大學。其實以港大舊生的實力和資源，港大完全有能力脫離目前政府資助體系，成為一所公共型大學，這些問題都需由校委會去處理的。

校委會在行政細節上監督校長，完全是不必要的。若果校委會變成一個規管校長的程序組織，也有違校委會的功能。香港目前面對一個非常嚴重的問題，大專學校追求的所謂國際排名，只是建立在一些非常虛幻的學術官僚程序及英美學術消費排名制度之下。真正的學術機構需要長期學術團隊才能長期做研究。這一方面，香港基本上除了醫科以外其他學科完全缺乏。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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