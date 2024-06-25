紫荊黨｜如果服務業也空洞化⋯⋯

來稿作者：周小稞



北上消費的浪潮可謂一浪高過一浪。剛剛過去的端午節，深圳口岸與港珠澳大橋的單日出入境客流量再創全面通關以來的新高，入境處的數據則顯示，三天端午假期，超過90萬港人北上。而5月底政府統計處公佈的今年四月份全港零售業銷售額更是按年下跌近15%，較三月份的跌幅增加了近8個百分點，讓香港零售管理協會主席都直言，香港零售市道嚴峻。再往前的四天復活節假期，多達175萬港人出境，連累香港的餐飲業生意額大跌三成。

受北上消費浪潮影響的並不僅限於零售業與餐飲業。最近一段時間，不少深圳牙科診所的廣告開始隨著一輛輛小巴散佈到香港的大街小巷，就連特區政府也在探討公務員到大灣區接受牙科服務的可行性。新加坡聯合早報記者戴慶成曾在最近的一篇文章中談及，為內地客戶提供服務的香港公關公司生意也大不如前，因為客戶紛紛轉用內地公司的服務項目，就連拍攝都找內地攝影師以遊客的身份來香港完成。更有甚者，有內地的裝修公司利用社交平台向港人推銷一站式裝修服務，然後讓內地工人以遊客的身份來香港完成裝修工作。

北上消費浪潮的背後其實是內地服務業競爭力的大幅提升：一方面是服務的內容與質量已大為改進，絲毫不輸香港同業；另一方面則是服務的成本與價格明顯低於香港同業，讓香港同業根本無法跟隨。這樣的高性價比再輔之以兩地不斷便利的融合，令香港的服務業不僅沒有還手之力，就連招架之功都使不出來。北上消費還是大家能夠感受到的服務替代，事實上還有很多服務替代是一般人感受不到的。譬如說，香港的轉口貿易就已大不如前，曾經高居全球榜首的港口吞吐量現在連十甲都不入；而曾經作為「紐倫港」國際金融中心三巨頭之一的香港，現在更多考慮的不是如何與紐約、倫敦爭霸，而是能不能不被新加坡、上海、東京等趕超。所有這些不禁讓人擔心，香港的服務業會不會也走向空洞化？

香港對產業空洞化並不陌生。四十年前，內地的改革開放與經濟特區的成立開啟了港商北上投資的浪潮。在低廉的土地與廉價的勞工的吸引下，以勞動密集型為主、幫助香港躋身「亞洲四小龍」的製造業紛紛北遷。短短二十年時間，香港的製造業就已完全空洞化，製造業佔GDP的比重由1985年的22%一路下降至2005年的不足3%。四十年後，已經崛起為全球製造業霸權的內地正挾其蓬勃發展的服務業對香港的各類同業形成全方位的衝擊。如果不加以有效應對，其所造成的影響將會更甚於製造業的空洞化，因為當年的製造業並沒有衰落而是通過北遷獲得了新生，但現今的服務業卻有可能在內地的衝擊下走向結業。

應對的第一步當然是如何減緩有關的衝擊。過去一年來，特區政府為了留住港人在港消費、吸引遊客來港消費，可以說絞盡腦汁，先是大搞「夜市經濟」，後是力推「盛事經濟」，最近又在推廣「好客之道」。但儘管如此，北上消費的浪潮還是絲毫未有減緩的跡象，因為內地服務業的性價比優勢幾乎是碾壓式的，根本無法撼動，就如國產的電動車，即便加征100%的關稅，其性價比照樣可以蓋過歐美同業。除非香港業主願意大幅下調租金、香港打工仔願意接受大幅降薪、特區政府敢於採取措施減緩兩地融合，否則特區政府還有香港的服務業就不得不接受北上消費的新常態，並直面越來越多本地企業被迫結業的殘酷現實。

四十年前，雖然香港的製造業由於北遷而一步步走向空洞化，但內地持續而快速的經濟發展也為香港提供了產業轉型與升級的大好機遇。香港逐漸成為內地的融資中心與轉口貿易中心，國際金融中心與國際貿易中心的地位由此而確立，香港也因此而成功轉型為以服務業為主的經濟體並躋身全球高收入俱樂部。現在香港數十年賴以為生的服務業正遭遇內地同業全面而又強力的挑戰，香港又到了一個產業轉型與升級的轉折關口。問題是內地還能為香港提供又一次的機遇嗎？

過去一百八十年，香港由一個不起眼的小漁村發展為一個繁華的國際大都會，靠的就是做內地不能做之事。尤其是戰後，香港趁內地對內階級鬥爭、對外封閉鎖國之際，通過工業化實現了經濟的起飛；之後又利用內地的改革開放，通過提供高增值的服務實現了經濟的升級。不過隨著內地經濟的不斷進步與成熟，香港可以填補內地不足的空間越來越小，機遇也越來越少；相反被內地蠶食的空間卻越來越大，被擠壓的風險也越來越高。雖然香港正積極推動創科轉型，但客觀講香港的創科優勢實在不夠明顯。現在的香港越來越似澳門，澳門以內地禁止的博彩為生，而香港要靠內地的資本管制續命，但這足以支撐產業的轉型升級嗎？

香港的轉型升級所面臨的內外環境不容樂觀。那種不想對內刮骨療傷、而只寄希望於內地的支持以實現再次的華麗轉身恐怕只是自己的一廂情願。面對產業的再一次空洞化挑戰，香港只有通過改革與開放，重新打造新的核心競爭力，才能完成脫胎換骨，再上新的台階。改革，核心目標就是大幅降低土地要素成本，因為它既是香港深層次矛盾背後的元兇，又是損害香港各行各業競爭力的禍首；開放，主要目的就是通過引入競爭，打破利益固化的藩籬，壓縮利益集團尋租的空間，增強經濟與社會的整體活力。擺脫當前困境，沒有靈丹妙藥，唯有改革開放。

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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