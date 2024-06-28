地球之友｜極端天氣成最壞的「新常態」　氣候行動刻不容緩

來稿作者：洪藹誠



近日，中國南部與中部地區暴雨成災。中央氣象台表示，自6月17日以來，湖南常德、安徽黃山、浙江杭州西部等局部地區累計降雨量高達600至758毫米，暴雨紅色預警連日發布，並預測強降雨將繼續蔓延。越來越高強度的化石燃料消耗導致全球氣候變化，颱風、熱浪和暴雨等極端天氣事件越趨頻繁和嚴重，對地球的生態圈構成重大威脅，並造成巨大的人命傷亡和經濟損失。世界經濟論壇發布的《氣候變化對人類健康影響量化報告》顯示，到2050年，極端氣候將導致全球額外1450萬人死亡，及12.5萬億美元的經濟損失。極端天氣和氣候災害已成為最壞的「新常態」，香港和鄰近區域亦無法獨善其身。

氣候危機迫在眉睫，去年9月份，香港遭遇自1884年有記錄以來最嚴重降雨，多區出現嚴重水浸，導致兩人死亡，超過140人受傷。香港地球之友敦促政府必須展現應對氣候變化的堅定決心，積極落實氣候緩減及適應措施，避免氣候災難不斷發生。

氣候緩減措施：

1、能源轉型：發電是香港溫室氣體排放的主要來源，政府應制定時間表淘汰化石燃料的使用。同時，加強與大灣區的合作，開發區內豐富的可再生能源資源，並充分利用國內氫能及其他零碳能源基礎設施和政策支持等優勢，共同推動中港兩地在零碳能源領域的創新發展。

2、低碳交通：運輸是本港溫室氣體排放第二大來源，亦是造成路邊空氣污染的元兇。政府必須加快步伐，實現商業車輛和公共交通電動化，推動氫能和其他零碳能源在航運及車輛運輸中的應用，以促進交通運輸領域的零碳化轉型。

3、建築物管理：建築物佔全港用電量約90%，是香港碳排放的主要來源。政府必須定期更新和加強「建築物能源效益守則」，以持續減少建築物能源使用，同時修改過時且不利於創新的建築條例，鼓勵在建築中使用零碳能源，以提升建築物的能源效率和環保性能。

4、碳定價：目前，碳排放活動所產生的負面外部成本，並未反映在其總成本中。香港必須落實碳定價，以體現「污染者自付」的原則，推動各界發展及採用低碳方案。

5、綠色金融：作為全球頂尖的國際金融中心，香港可利用其完善的金融體系及國際資本市場的優勢，大力發展可持續金融，例如加大綠色債券的發行，以支持區域乃至全球應對氣候變化的行動和低碳項目，並解除這些綠色資產的本地地域限制。同時，政府應為環保低碳項目提供財政補貼和稅務優惠，促進金融機構的投資，加快綠色轉型。

6、區域合作：政府應加強區域合作與交流，投放更多資源支持大學和科研機構發展低碳創新科技，同時推動與國內在環保產業發展方面的合作，以吸引更多的高新技術和人才，並鼓勵年輕一代投身綠色科技產業。

氣候適應措施：

1、風險評估：政府必須根據最新的科學研究和氣候變化趨勢，定期進行全面的氣候風險評估，分析本港在面對氣候變化時的脆弱性和承受能力，以便制定相應的氣候政策和措施。

2、基礎設施：政府必須增強城市應對極端天氣的能力，如加強沿海防洪基礎設施、改善雨水排放系統、提升建築物的防洪能力、採取基於自然的解決方案等，確保社區和經濟能夠抵禦高溫、海平面上升、風暴和洪水等極端天氣事件帶來的影響。

3、預警系統：天文台必須加強氣象監測和預警系統，提前發布準確的極端天氣預測資訊，提升預警信息的傳播速度和覆蓋範圍，以提高全社會的應急反應能力。

4、應變措施：政府需要加強應對極端天氣的防備措施，包括制定有效的疏散計劃、儲備足夠的應急物資、建立安全可靠的臨時庇護中心等。同時，政府應加強各部門和社區之間的協作，確保在緊急情況下能夠迅速動員資源，並提供心理健康支持，以幫助市民應對災後處理事宜。

5、城市規劃：政府應將氣候變化預測納入基建設施設計和工程標準，以確保這些設施能夠承受未來極端天氣的影響。此外，政府應推動智慧城市建設，利用大數據和物聯網技術，提升城市管理和應急響應的效率。

面對氣候變化的嚴峻挑戰，政府必須展現決心，採取果斷行動來減少溫室氣體排放，並提升抵禦極端天氣的能力。香港需要與區域共同合作，有效逆轉氣候災難頻發的趨勢，以保護市民的安全和福祉，為下一代創造一個可持續發展的未來。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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