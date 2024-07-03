來稿｜吸納年輕高端人才應以等價交換為基礎

來稿作者：徐毅興



本港人口老化問題日益嚴重，政府近年積極搶人才以增補勞動力，但早前小紅書有關「以優才計劃入境後無法在港享有各項福利」的帖文成為熱話，揭示當局要更貼地去了解外來人才的想法，並且定下搶人才的清晰方針。筆者認為，如只為短期需要而藥石亂投，吸納年紀偏大、只求「著數」不想真正落地生根的一群，5至10年後這些人才又會變成半退休或老化群體一員，對社會貢獻有限。因此搶人才必須以年輕專才家庭為主要對象，更重要是透過制度灌輸「有權力就有義務」的想法，訂立適當來港條件，互有得益、各取所需才能締造雙贏。

人口老化其實是全球都需面對的難題，聯合國人口分析報告指，全球65歲或以上人口到2050年將達16億，在擁有逾100萬人口的地區中，預計香港屆時會成為全球人口老化程度最高的地區，南韓及日本分別居第二及第三位。特區政府預測到2046年，65歲或以上人口將增至36%，即每3人便有多於1人是長者。世界各地應對老化問題的方法，除了鼓勵生育外，都是引入移民及專才，改善人口結構，增加勞動力，否則長遠必會令公共開支負擔日益沉重，經濟失去動力。

截至今年5月底，本港各項人才入境計劃共收到超過30萬宗申請，近19萬宗已獲批，已有超過12萬人到港。筆者認為，數字並非最重要，因很多計劃推出初期，申請也十分踴躍，關鍵是當局必須要有「重質不重量」的思維，針對香港長遠所需，吸納最能幫助到社會整體發展的人才，例如以年齡40歲或以下人才為首要目標，最好已婚或有家庭，並具備港人較缺乏的專業技能。

翻查資料，政府現時要求最高的人才計劃是「高才通」，勞工及福利局局長孫玉菡去年曾透露，獲批的「高才通」人士，三分一為30歲以下，40歲以下約佔七成，50歲以下佔逾九成。「高才通」至今已接獲逾8.5萬宗申請，暫批出約6.8萬宗，這批人士現時有54%已在港成功找到工作，主要投身金融、創新及資訊科技和商貿等行業，每月收入中位數約5萬港元，這正正符合「年輕高質」的條件。

筆者認為，「高才通」應是政府往後重點力推的計劃，當局甚至可考慮提供一些優惠條款，以進一步吸納更多已婚或有小孩的人才申請此計劃，因為一般來說，有家庭人士較傾向在一個地方落地生根，穩定性較單身人士高，亦更有機會在此長遠發展，而他們的孩子也可能是未來本港的勞動力來源，這絕對有助香港應對人口老齡化挑戰。

不過，正如本文開首所講，為免吸納到一些只想「攞著數」的人士，在所有人才計劃中，也要有適當條款，保障雙方。例如年輕高質者，可更快獲得港人身份或享有更高福利，有小孩的高端人才，教育上可獲適當安排，但同一時間，他們也要達到一些要求，如來港首2年不可離境超過90日或者120日，必須有固定居所，並非只是短租酒店的過客等等。這表面看來有點市儈，但說白一點，人才或移民計劃就是互相獲取想要的利益，像企業招聘員工一樣，人才越有條件，議價能力越高，可獲的待遇就越好，而政府想與世界各地搶奪高端人才，就要提供良好福利待遇，某程度上是一種等價交換。

孫玉菡局長早前回應小紅書帖文事件時表示，深信有意來香港的優才是着眼於本港發展機遇和優勢，「若有人以享有福利作為來港目的，並非正確心態，亦有違優才計劃的原意，最終不會成功融入香港這個大家庭」。他所講的是理想情況，但始終不能只講一個信字，最重要就是建立一個有權力/利益就應該有義務又公平的「遊戲規則」，確保制度內不會只單方面獲益或單方面蝕底，以免令社會有「外人只會分薄資源」的負面感覺。

政府曾指出，高才通計劃人才可為香港帶來每年約340億港元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%，姑勿論這預測是否太過樂觀，但在本港經濟復蘇緩慢、政府財赤及移民潮下，繼續集中資源，引入最有機會落地生根的一批真正高端人才，刻不容緩，否則當人才們選擇流向新加坡或歐美，剩下只求福利又沒有貢獻的庸才流入，最終只會得不償失。

者徐毅興是任職跨國企業的八十後工程師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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