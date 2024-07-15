帶﹒路共享｜再見了！柬埔寨波羅勉的小壁虎

來稿作者：李珍鈮



經過顛簸的三小時車程，路過湄公河，穿過一片片農田，看見各式各樣的高腳屋和瘦骨嶙峋的耕牛，進入一個質樸的小村落，便是距離柬埔寨首都金邊120公里的波羅勉省。簡單質樸的生活、簡單純粹的人民及活潑的小壁虎是當地的生活寫照。

柬埔寨是共享基金會「消除白內障項目」全球第二個項目國，波羅勉省（Prey Veng）是項目的所在地。波羅勉是農業大省，當地居民主要以務農為生，長時間在戶外的烈日下工作，容易患上白內障。由於缺乏足夠的醫療條件，當地在2019至2021年間，平均只完成130宗白內障手術，因此出現大量的積壓病例。

2022年底，流動手術車開到波羅勉，GX的旗幟隨風飄揚，基金會與廣西醫療隊正式在當地提供免費白內障手術，以消除當地積壓病例為目標。從運送手術車、超過200種的大大小小手術物資、培訓當地人員、尋找病人，以至建立基地及照顧整個團隊的「衣、食、住、行」等，都是基金會的責任。我們要確保醫療隊順利開展手術，要保障醫療物資和一切後勤工作到位，保證項目在現場有條不紊地進行。

在項目點的工作包括要照顧完成手術的病人。（相片由作者提供）

病人喜悅是團隊的動力

跨越距離，克服困難，所期盼的是與每一位病人共享恢復光明的喜悅時刻。一位位病人在手術後雙手合十、不停致謝的情景，是扎根在我腦海裡的波羅勉回憶。不少病人來到項目點前，已受白內障困擾多年。病人們大多年歲已高，他們不知道什麼是「白內障」，又或者沒有足夠的積蓄去金邊或國外做手術，只能默默忍受著視力每況愈下，甚至變盲。

手術後第二天早上，病人們揭下手術眼的紗布，看著視力表上大大小小的「E」清楚地立在眼前，這些小符號在那一刻顯得無比可愛，如同病人們欣喜的笑臉。他們激動地握著醫療隊的雙手，又開心地與基金會工作人員擁抱。他們雙手合十，一遍又一遍地說著「or kun」、「or kun」，這是柬語的「謝謝」。

我們看著他們的眼睛，看著他們眼裡的喜悅盈滿眼眶，洋溢在臉上，也感到十分欣慰。柬埔寨同事告訴我們，許多老人家都以為自己再也見不到如此清晰的世界。在完成手術後，他們不再因為視線模糊而行動不便，不再因視力不佳而覺得自己是家庭的負擔。他們可以看清兒孫長大的臉上有自己年輕時的模樣，也可以過著自在、自如、有尊嚴的生活。

結伴到項目點完成白內障手術的幾名好姊妹與共享基金會總監林穎賢一同欣賞手機的照片。（相片由作者提供）

異鄉的中國味道 助人為樂的情懷

基金會在當地的服務是免費的，常有病人送上水果向我們致謝，這些水果大多是病人自己家裡種的。從常見的橘子、芒果，到特殊的本地水果：牛奶果、蛇皮果、龍宮果等。我們驚喜又感動地向他們道謝，不同語言的「謝謝」交聲環繞。他們送出的是恢復光明後誠摯的謝意，我們品嘗到了這份喜悅的傳遞，彼此都滿心歡喜。

還有一些心意是「天上掉下來的」。醫院裡的芒果樹結滿了果實，成熟後紛紛掉落，滾得滿地都是。基金會有三輛小單車，有時醫療隊護士踩著單車提前去醫院，把單車停放在她們每日進行術後健康教育的地方。一日手術結束後，護士老師們驚喜地發現車籃裡滿是病人們默默撿拾的好芒果，又默默地放進了我們的自行車車籃。遠道而來的我們，親身體會這些感動的時刻，感到一切很值得。

在異國他鄉，落實一個手術項目，真是一件不容易的事情。我們在異鄉的月亮下渡過了本應與家人團圓的節日，在回國之後又馬不停蹄地計劃下一次出發的日期。

7名來自兩岸四地學生在今年1月到柬埔寨項目點實習，並製作了全球第10000宗手術的紀念牌。（相片由作者提供）

醫療隊與基金會同事一起工作，共同生活。在異國他鄉成為彼此信賴的臂膀，宿舍中壁虎奇怪的叫聲是我們經常討論的事情。由於當地缺乏餐廳，醫療隊也會烹飪廣西的家鄉美食，並向柬埔寨同事們獻上中國味道。當地同事們是一群精通中文的柬埔寨人，他們是醫療隊與病人之間溝通的橋樑，是我們在波羅勉順利開展項目的忠實依靠。在宿舍的大堂中，玻璃牆上貼滿的就是基金會大家庭的合照，紀錄了我們在這裡十八個月的生活。

八批的廣西醫療隊共接待5367位病人進行眼科檢查，完成3891宗手術。基金會與醫療隊共同代表著來自中國的醫療援助力量，我們與本地同事因為中文而結緣，我們與病人們在共享精神下心心相通。我們將帶著共享精神走到世界更多角落，將中國故事講給更多有需要的人聽。一如波羅勉的放學孩童指著我們衣服上的GX標誌，用中文對我們說：「你好！謝謝！ 」

目送了一位又一位病人帶著清晰的視力和盈盈笑意離開醫院，送走最後一批廣西醫療隊，基金會與波羅勉省的工作關係亦正告一段落。共享基金會花了約18個月的時間，消除了當地的積壓病例，並將到新的省份工作，意味著我也要跟房間裡的小壁虎說聲：「再見！」

完成手術的奶奶豎起大拇指，還叫孫女們和我一同拍照留念。（相片由作者提供）

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者李珍鈮是共享基金會項目幹事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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