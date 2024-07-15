帶﹒路共享｜再見了！柬埔寨波羅勉的小壁虎
來稿作者：李珍鈮
經過顛簸的三小時車程，路過湄公河，穿過一片片農田，看見各式各樣的高腳屋和瘦骨嶙峋的耕牛，進入一個質樸的小村落，便是距離柬埔寨首都金邊120公里的波羅勉省。簡單質樸的生活、簡單純粹的人民及活潑的小壁虎是當地的生活寫照。
柬埔寨是共享基金會「消除白內障項目」全球第二個項目國，波羅勉省（Prey Veng）是項目的所在地。波羅勉是農業大省，當地居民主要以務農為生，長時間在戶外的烈日下工作，容易患上白內障。由於缺乏足夠的醫療條件，當地在2019至2021年間，平均只完成130宗白內障手術，因此出現大量的積壓病例。
2022年底，流動手術車開到波羅勉，GX的旗幟隨風飄揚，基金會與廣西醫療隊正式在當地提供免費白內障手術，以消除當地積壓病例為目標。從運送手術車、超過200種的大大小小手術物資、培訓當地人員、尋找病人，以至建立基地及照顧整個團隊的「衣、食、住、行」等，都是基金會的責任。我們要確保醫療隊順利開展手術，要保障醫療物資和一切後勤工作到位，保證項目在現場有條不紊地進行。
病人喜悅是團隊的動力
跨越距離，克服困難，所期盼的是與每一位病人共享恢復光明的喜悅時刻。一位位病人在手術後雙手合十、不停致謝的情景，是扎根在我腦海裡的波羅勉回憶。不少病人來到項目點前，已受白內障困擾多年。病人們大多年歲已高，他們不知道什麼是「白內障」，又或者沒有足夠的積蓄去金邊或國外做手術，只能默默忍受著視力每況愈下，甚至變盲。
手術後第二天早上，病人們揭下手術眼的紗布，看著視力表上大大小小的「E」清楚地立在眼前，這些小符號在那一刻顯得無比可愛，如同病人們欣喜的笑臉。他們激動地握著醫療隊的雙手，又開心地與基金會工作人員擁抱。他們雙手合十，一遍又一遍地說著「or kun」、「or kun」，這是柬語的「謝謝」。
我們看著他們的眼睛，看著他們眼裡的喜悅盈滿眼眶，洋溢在臉上，也感到十分欣慰。柬埔寨同事告訴我們，許多老人家都以為自己再也見不到如此清晰的世界。在完成手術後，他們不再因為視線模糊而行動不便，不再因視力不佳而覺得自己是家庭的負擔。他們可以看清兒孫長大的臉上有自己年輕時的模樣，也可以過著自在、自如、有尊嚴的生活。
異鄉的中國味道 助人為樂的情懷
基金會在當地的服務是免費的，常有病人送上水果向我們致謝，這些水果大多是病人自己家裡種的。從常見的橘子、芒果，到特殊的本地水果：牛奶果、蛇皮果、龍宮果等。我們驚喜又感動地向他們道謝，不同語言的「謝謝」交聲環繞。他們送出的是恢復光明後誠摯的謝意，我們品嘗到了這份喜悅的傳遞，彼此都滿心歡喜。
還有一些心意是「天上掉下來的」。醫院裡的芒果樹結滿了果實，成熟後紛紛掉落，滾得滿地都是。基金會有三輛小單車，有時醫療隊護士踩著單車提前去醫院，把單車停放在她們每日進行術後健康教育的地方。一日手術結束後，護士老師們驚喜地發現車籃裡滿是病人們默默撿拾的好芒果，又默默地放進了我們的自行車車籃。遠道而來的我們，親身體會這些感動的時刻，感到一切很值得。
在異國他鄉，落實一個手術項目，真是一件不容易的事情。我們在異鄉的月亮下渡過了本應與家人團圓的節日，在回國之後又馬不停蹄地計劃下一次出發的日期。
醫療隊與基金會同事一起工作，共同生活。在異國他鄉成為彼此信賴的臂膀，宿舍中壁虎奇怪的叫聲是我們經常討論的事情。由於當地缺乏餐廳，醫療隊也會烹飪廣西的家鄉美食，並向柬埔寨同事們獻上中國味道。當地同事們是一群精通中文的柬埔寨人，他們是醫療隊與病人之間溝通的橋樑，是我們在波羅勉順利開展項目的忠實依靠。在宿舍的大堂中，玻璃牆上貼滿的就是基金會大家庭的合照，紀錄了我們在這裡十八個月的生活。
八批的廣西醫療隊共接待5367位病人進行眼科檢查，完成3891宗手術。基金會與醫療隊共同代表著來自中國的醫療援助力量，我們與本地同事因為中文而結緣，我們與病人們在共享精神下心心相通。我們將帶著共享精神走到世界更多角落，將中國故事講給更多有需要的人聽。一如波羅勉的放學孩童指著我們衣服上的GX標誌，用中文對我們說：「你好！謝謝！ 」
目送了一位又一位病人帶著清晰的視力和盈盈笑意離開醫院，送走最後一批廣西醫療隊，基金會與波羅勉省的工作關係亦正告一段落。共享基金會花了約18個月的時間，消除了當地的積壓病例，並將到新的省份工作，意味著我也要跟房間裡的小壁虎說聲：「再見！」
共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。
作者李珍鈮是共享基金會項目幹事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。
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