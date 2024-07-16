仲點論政｜陝西是踏入中亞市場的跳板

來稿作者：劉仲恒



哈薩克和塔吉克這兩個國名除了在足球比賽裡偶爾聽到，平時並不常見。最近，國家主席習近平完成了對哈薩克和塔吉克兩國的國事訪問，回到北京。此行讓「哈薩克」和「塔吉克」兩詞經常出現在媒體裡，勾起不少人對中亞這個神秘地區的興趣，筆者正是其中一人。

中亞確實是個神秘的國度。在筆者的印象裡，除了成吉思汗和他的子孫西征時征服過的某些地名外，對中亞的認知是較為有限的。可是，這神秘的面紗正被慢慢撥開。習主席這次出行就是在哈薩克出席了上海合作組織成員國的元首理事會會議，然後順道對薩哈克和塔吉克進行國事訪問。

中亞處於歐亞大陸的中央，不但在政治地理的層面上非常重要，其經濟實力也逐漸為人認知。根據歐洲復興開發銀行最新公佈的區域經濟展望報告，雖然預計2024年中亞經濟體成長率將稍微放緩到5.4%，但同時預測2025年將反彈至5.9%。過去兩年，中亞地區在運輸、物流和出口方面的公共和私人融資投資大幅增加，當地居民的工資和實際收入呈現強勁增長，加上國際遊客人數的大幅增加，推動了消費和整體經濟走向繁榮。

那麼，這些東西跟香港有甚麼關係呢？香港是個已發展經濟體，資金和技術比較充裕，但經濟若要長期穩定發展，就必須尋找尚未完全開發而生產成本較低的地區來合作。以人均國民生產總值為例，2023年香港的估計數字是74,598美元，哈薩克是32,712美元，而塔吉克更只有4,629美元。可見，中亞地區的經濟尚有很大的發展空間，對於港商而言，那肯定是發展業務的一大片「藍海」。

但中亞地區畢竟離香港很遠，要港商一下子就跟中亞直接建立關係不容易，也不切實際。好在，我們的祖先為我們留下了一句充滿智慧的成語，就是「得隴望蜀」。姑勿論這句成語後來衍生出不知足和貪得無厭的意思，但筆者想大家知道的是這句話的原意。東漢光武帝劉秀攻下隴後，又想得到蜀，站在一統天下的立場來看，這當然是非常合理的。

那對於港商而言，要想最終「得蜀」，又該拿哪裡當作「隴」呢？前一陣子，筆者看見一個名為「陝西歷史文化走進香港社區」的活動，猛然得到啟發。中亞雖遠，但國家像陝西省這樣的西北地區離我們不算遠，如果加緊香港和陝西的合作，善用陝西和國家西北地區作為跳板的功能，那麼要進入中亞這個尚待開發的市場就容易得多了。

其實，國家也鼓勵香港和陝西進一步融合，陝西省的西安市今年便成為了內地赴港澳「個人遊」的城市，使得兩地的文旅交流趨於頻密。西安就是漢和唐兩朝的國都長安，跟陝西合作，讓香港沾沾「王氣」，也不錯啊。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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