仲點論政｜要把格局放大

來稿作者：劉仲恒



近來上網或看視頻時，不時聽到「那你就格局小了」這句網絡流行用語。這個「格局」指的是某人的世界觀或關注周遭事情的空間、看待事情的態度、胸襟或眼界。所以，「格局小了」指的就是某人眼界窄小，看待事情不夠全面的意思。

「全民國家安全教育日」的開幕典禮不久前在會議展覽中心舉行。席間，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，以視像方式發表了主旨致辭。夏主任在發言中提到香港為要實現由治及興的「五個需要」，當中第四項「實現由治及興需要更好融入國家發展大局，為香港注入強勁動能，提供更大的商機」，便正是跟「格局」這個概念緊密相關的。根據夏主任的說法，香港的由治及興絕對不是「孤身走我路」，不要封閉孤立。相反，我們應該是在強國建設、民族復興這個「大格局」裡由治及興。如果不顧及國家的蓬勃發展這個大背景而關起門來搞由治及興，那就是最典型的「格局小了」。

不是嗎？如果香港不受深圳河的規限，那麼等待著本港眾多商家的就是那960萬平方公里的廣袤土地，以及14億多人口的龐大消費市場。對於任何做生意的人來說，那不是他們最希望擁有的嗎？用夏主任自己的話來說：「香港融入國家發展大局，就是融入世界第二大經濟體帶來的無限商機」。

其實，如果大家認真體會夏主任的發言，就會發現他言辭中的「格局」原來很大，指的還不止是國家那960萬平方公里的幅員，還涵蓋整個世界。他提到這樣一個事實：當下正以高質量發展進行現代化的中國，對世界經濟增長的貢獻率超過三成。海外抹黑派說「中國崩潰論」但國家沒有崩潰，胡吹「中國見頂論」而國家也不曾見頂。國家經濟發展的動能很大，前途無限光明。跟著國家既定的「一帶一路」政策走，香港商家伸手可觸的會是南亞、中亞、非洲、東歐等多個地區無限個發展潛力巨大的新興市場。香港要由治及「興」，這不是興旺起來最好的背景和條件嗎？所以說，在「由治及興」的過程中，港人千萬不要「格局小了」，如果能積極融入國家發展大局，那絕對是商機無限。我們要的是把格局放大，融入國家發展大局絕對不是空泛的口號，而是真真正正能為香港帶來很多好處的。

香港是國際大都會，港人要具備國際視野，那是必須的。只有擁有全球視野，才能配得起國際都會的身份。所以，這幾年特首不時大聲疾呼，要求政府的青年工作除了要為年輕人創造機會，還要讓他們具備國家觀念和國際視野。有了國際視野看事情就會更全面，不再是井底之蛙，格局也會大了，才能成為香港未來的棟樑。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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