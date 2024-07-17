來稿｜大麻合法化　社會危害大

來稿作者：陳文坪



大麻是不是毒品？各地政府有不同的詮釋。但是，至今為止，世界上絕大多數國家或政府還是將大麻列入毒品禁令加以管制。

七月初到布吉島旅行，中心區域巴東的街道上許多商店、娛樂場所都在招牌旁貼上「鮮綠色大麻草五尖葉圖案」的標誌，示意人們本店的商品或食品或飲品或服務有加入或摻雜大麻成分。可以這麼說，每條街道都有一些商店或商家貼有這一「綠色葉子」。一不小心，可能喝上或吃了摻入大麻成分的飲品或食物而全然不知情。

地處金三角的泰國，昔日農民種植罌粟為主要經濟作物，導致毒品買賣非常猖獗。一些利益集團也在背後誘使農人為增加收入而加以種植罌粟、大麻等植物。加之，軍人干政，更加放任利益集團的「衝鋒陷陣」。因而，東南亞的泰國於2022年成為亞洲第一個將大麻合法化的國家。自那以來，泰國全國各地像雨後春筍般開設了數千家大麻零售店和其他相關企業。旅遊之都布吉島就是其中一處，與大麻相關的產品或飲品隨處可得的城市。

把大麻合法化披上「外衣」的理由不外是藥用、消閒用、經濟利益、執法成本過高，或是由於難以控制大麻的買賣而索性取消管制，無論何種情況，只要放鬆監管條件，都會帶來濫用的後果，而危害人們的健康。

回顧過去，2014年泰國軍事政變後上台的巴育陸軍上將，領導泰國至2023年8月才下台。其政府執政的10年裏，不但建樹甚微，還在下台之前，宣佈藥用大麻合法化，讓本是毒品濫用的泰國，進一步氾濫。雖是藥用大麻，但如何界定？又如何管控？哪個部門負責？哪些人可以使用藥用大麻？沒有清晰指南與制度。這也是導致街面上處處都有「綠色五尖葉」圖案貼在門前。

布吉島四面環海，清澈深藍的海水、潔白的海灘、綿延的海岸線，是水上運動愛好者嚮往的地方。加之大島外的各小島嶼闢為消閒用途，更是吸引訪客前去觀光旅遊的天然資源。加之各小島嶼之間都有船隻到達，非常方便訪客前往到各小島，如游泳、浮潛等休閒活動。因此，許多訪客都是白天前去小島嶼活動，傍晚時分再回到大島（布吉島）住宿並享受夜生活。

正因如此，在燈紅酒綠的時光裏，自己必須保持清醒、自制，不能被迷惑、誘惑而不知。

泰國將大麻合法化，讓大麻可以自由加在飲料、食物中。這對許多訪客來說成了「難題」。如何辨別飲料、食物有「加料」，或哪些售賣者、店家「有料可加」，就看門前或包裝上是否有「鮮綠色大麻草五尖葉」圖案或標誌。有標誌掛門前的肯定「有料」，沒標誌的不一定「沒料」。因此，餐飲成了不得不小心的問題，或成了須更認真看待的大問題。

回看同是東南亞國家新加坡，對毒品的零容忍是非常堅決的，執法行動從不放鬆。新加坡對待毒品的態度，政府不但制定嚴格的法律，在執法上也是依法辦事，立場鮮明，對毒品一絲不苟，毫無含糊。不但對自己的國民犯案嚴格執法，對外國人犯案也是難逃法網。即便犯案人的國家政府出面求情，也是於事無補，法律面前，人人平等，不分國籍。如2018年10月，有外國國民販毒者被新加坡法庭判處死刑，該政府致函新加坡要求暫緩執行死刑，但在新加坡總統辦公室拒絕下，毒販終究難逃一死。

可見，新加坡政府為保護國民免受「毒」害，對毒品零容忍的態度，從不手軟。因此，平民百姓也不用怕會被毒品所危害。

反觀泰國政府，卻為了利益集團，竟然把大麻這一毒品披上美麗的外衣，加以合法化。可以說，不見其利，先見其害。對社會、對青少年的危害是難以估量的。

新加坡《聯合早報》7月14日報道一位前囚犯的訪談，這位前囚犯指出，「濫用毒品會毀掉一生，也連累家人；毒品危害社會國家，是不爭事實。他指出，毒品一旦合法化，如同核子輻射，後果不堪設想。反毒戰爭，沒這麼容易打，是打不完的持久戰（解決了一批，又有新的出現）。」

這是真實的聲音、也是不容被忽視的，各地政府必須加強反毒、緝毒、禁毒，保護人民免受毒害。

泰國目前大麻合法化，年輕人出外旅遊，受到毒品誘惑的風險也就越高。今後，年輕人要到泰國或布吉島旅遊，其父母必須嚴謹的態度告訴或提醒他們，到了泰國這裏，無論是吃喝玩樂，必須警惕大麻這一毒品，不能輕易去碰觸。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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