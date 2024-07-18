黃冰芬｜今次「全會」將開啟中國改革開放新里程

今個星期，正在進行的中共二十屆三中全會具有重大歷史意義，它標誌着中國新時代深化改革開放邁向新的里程碑，既是一份回應時代呼應的答卷，也是新時代中國新征程的一座「燈塔」。



來稿作者：黃冰芬



改革開放為國家發展增添了強大活力和生命力。自1979年鄧小平提出改革開放，到如今已走過40多年的歷程，實踐證明「開放帶來進步，封閉必然落後」。我們可以將改革開放的歷程劃分為三個階段:

第一個階段是起步期。這一時期，鄧小平提出了社會主義社會也可搞資本主義的理念，並提出中國式現代化的設想。這為後續改革開放的深入發展奠定了基礎。

第二個階段是理論建設及實踐期。在這一階段，國家着力治理經濟環境、整頓經濟秩序，並逐步完善社會主義市場經濟的構建。其間，也在探索中國特色社會主義道路，調整了政府與市場的關係。

第三個階段是深化改革開放期。在這一階段，我們要更大程度、更廣泛地推進改革開放，既突出市場在資源配置中的決定性作用，同時也更好地發揮政府的作用。

這次三中全會之所以備受矚目，一方面是因為歷屆三中全會基本上都以經濟為主題；另一方面是因為今年正值新中國成立75周年，是國家「十四五」規劃的關鍵之年。總結改革開放的經驗顯得更加重要，尤其對未來十年的部署。

中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國。改革開放給中國發展帶來了巨大動力，也促進了世界的發展，但眼下亦面臨不少挑戰和困難。面對內外環境的深刻變化，中央必須採取一系列措施來克服困難，為未來發展奠定堅實基礎。

今年的兩會熱議「新質生產力」，這既涉及生產關係的轉變，也意味着制度層面的深刻調整。具體來說，要進一步健全要素市場化配置機制，促進生產要素資源的高效流動；強化產權保護，激發各類市場主體的創新創業活力；深化行政體制改革，提高政府治理效能，為新質生產力的發展營造良好環境；要完善社會保障制度，增強人力資本投入的社會支撐；要健全法治環境，維護公平公正的市場秩序。可以說，新質生產力的形成是一個系統工程,需要全方位、深層次的體制機制創新。

因此，三中全會會議強調以制度建設為主線，突顯了中央以制度創新引領改革開放的決心。筆者對此深有體會：中國正在以更大的勇氣破除制約中國式現代化進程的體制機制障礙，構建更完備科學的制度體系，為未來發展奠定堅實基礎。只有這樣，才能為中國經濟高質量發展提供有力支撐，實現更高水平的改革開放。

深入貫徹落實三中全會精神，我們需要錨定2035年遠景目標，不斷深化及貫徹改革開放，不斷推進更高質量、更有效率、更加公平，以及可持續發展，不斷滿足人民對美好生活的嚮往，以實際行動推動中華民族的偉大復興的事業上更上一個台階！

今次三中全會開啟的新一輪改革開放，對香港發展又必然會帶來新的機遇。香港作為改革開放的重要視窗，必將在助力國家改革開放中找到新的發展動力，抓緊機遇，推動自身經濟社會更好融入國家發展大局，實現長治久安。

作者黃冰芬是港區全國人大代表、全國港澳研究會會員、香港再出發大聯盟總主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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