來稿｜把握三中全會重大機遇實現香港發展新飛耀

來稿作者：周厚立



中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議7月18日於北京勝利閉幕，全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。《決定》總共約4500字，內涵豐富、深刻，是指導建設中國式現代化的綱領性文件，讀來令人振奮，增添信心。《決定》的起草在黨中央領導下進行，習近平總書記親自擔任文件起草組組長，全程擘畫、組織調研、精心指導、把脈定向，發揮了決定性作用，令包括香港各界在內的全國上下對進一步全面深化改革充滿信心。

從「落後時代」到「趕上時代」再到「引領時代」，改革開放深刻改變了中國面貌，成為當代中國最顯著的特徵、最壯麗的氣象。二十屆三中全會強調，進一步全面深化改革要總結和運用改革開放以來特別是新時代全面深化改革的寶貴經驗，貫徹堅持黨的全面領導、堅持以人民為中心、堅持守正創新、堅持以制度建設為主線、堅持全面依法治國、堅持系統觀念等原則。這「六個堅持」既是對改革開放事業發展規律的經驗總結，也是對未來進一步全面深化改革的原則指引，充分體現了習近平新時代中國特色社會主義思想的世界觀、方法論和貫穿其中的立場觀點方法。

《決定》明確改革前進方向，就是為中國現代化服務，並訂下時間表，在五年內完成今次決定的各項改革任務，並在2035年全面建成高水準社會主義市場經濟體制。《決定》共提出300多項改革舉措，全方位涵蓋政治、經濟、文化、生態、民生、國家安全體制等14個範疇。在國家新一輪全面深化改革大潮中，香港獲得的機遇更多，發展空間更為廣闊。

在「一國兩制」下香港實行資本主義制度，是全球最自由、最具競爭力的經濟體，擁有法治化、國際化、市場化的營商環境，香港工商界熟悉國際市場運作，香港應運用好有為政府和高效市場有機結合的成功經驗，助力國家構建高水準社會主義市場經濟體制，在融入國家規範化、法治化的統一大市場中捕捉更多更大商機，促進企業和香港整體經濟持續發展。

《決定》提到構建全國統一大市場，推進要素市場化改革，旨在通過建立一套在全國統一適用的市場制度規則，涵蓋勞工、資本、土地招標、資訊披露和共用、市場準入、知識產權保護方面，打破地方保護主義和市場分割，從而打通制約內循環的堵點，營造具透明度和公平競爭的營商環境，激發民企活力，加快發展新質生產力，與香港推動創科發展有共同點，因香港大學科研水準達到國際級水準，只是科技成果轉化能力不強，故應與大灣區加強合作，既可促進科研成果商品化，為香港科研機構和人才提供重要機會，還可加快本港產業升級轉型。

在構建統一大市場過程，香港可繼續充當內地改革試驗田的角色。畢竟這涉及制度創新，促進內地與國際市場更好聯繫，香港可發揮其內聯外通的超級聯繫人的獨特功能，在大灣區的規則銜接和要素流動中，先行先試，為內地積累經驗，若證明行得通，進一步優化並在內地廣泛推行，而實踐過程中可為本港專業人士提供機遇。

香港作為國家面向世界的重要視窗，具有「背靠祖國、聯通世界」的獨特地位，更要固治促興，發揮香港所長，對接國家所需。香港社會各界應該深入學習和落實三中全會精神，主動對接國家重大戰略，深入把握中國式現代化的發展機遇，把融入國家發展大局落到實處，充分發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，利用香港所長，服務國家所需，努力建設「八大中心」，為全面建成現代化國家作出更大擔當，為中華民族偉大復興作出更大貢獻。

香港作為內地聯通世界的「超級聯繫人」，一直發揮著「引進來」和「走出去」的重要作用，只要香港繼續積極融入國家發展大局，保持國際化的特色和「一國兩制」的獨特優勢，把握好國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區發展、「一帶一路」等帶來的無限機遇，香港必將在國家新一輪改革開放中大有可為，香港特區的未來必定會更加美好。

回歸以來，香港經歷過不少挑戰，包括亞洲金融危機、環球金融海嘯衝擊、非典型肺炎和新冠疫情等侵襲，以及非法「佔中」、旺角暴動、「黑暴」等等。「一國兩制」始終是香港長期繁榮穩定的最佳制度保障，讓香港成功戰勝各種挑戰。國家始終是香港最堅強的後盾，而「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯。本屆特區政府在行政長官李家超帶領下，積極作為、迎難而上，全力拚經濟惠民生，注重有為政府和高效市場相結合，大力搶企業、搶人才，出臺一系列發展經濟、改善民生的措施，保障香港經濟穩步復甦，成績有目共睹，令人欣慰振奮。充分彰顯本屆特區政府勵精圖治，亦令人看到香港充滿希望！

自回歸以來，香港經濟雖有起落，但平均每年增長約2.6%，較先進經濟體平均2.0%的增速為快。2023年香港人均本地生產總值達到50,500美元，位於全球前列。香港是全球唯一結合中國優勢與世界優勢的城市—擁有健全的法律制度和金融體系，奉行簡單稅制及低稅率，處亞洲心臟地區，擁有先進的基礎建設，彙聚頂尖人才，提供優良的專業服務等。香港亦是全球唯一一個以中英雙語為法定語文的普通法地區，又是全國唯一的普通法司法管轄區，國際投資、融資和商貿等範疇的法律與世界主要經濟體接軌。同時，香港是全球最具競爭力的經濟體之一，與全球主要商貿中心緊密連系，是一個充滿活力、自由開放、便利且安全的營商之地。根據聯合國貿易和發展會議發表的《2024年世界投資報告》，在2023年，香港是外來直接投資流入金額全球第四大的經濟體，僅次於美國、中國內地和新加坡，流入金額達1,130億美元。香港的優勢備受國際社會認同，2023年共有超過9 000間香港境外母公司在港設置地區總部、地區辦事處或當地辦事處。自2003年起，香港在國際管理發展學院發佈的《世界競爭力年報》中連續超過20年位列全球十名之內。

特區政府將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實中央全面管治權和特區高度自治權相統一，落實「愛國者治港」原則，落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制；發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題；並發揮香港優勢和特點，推進粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。

作者周厚立是全國政協委員、香港島各界聯合會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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