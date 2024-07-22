張美雄｜三中全會推動「全面深化改革」，香港需要把握改革機遇

第20屆三中全會於7月18日完滿閉幕，當中通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（下稱「決定」），會議除了提出2029年完成改革任務、2035年全面建成高水準社會主義市場經濟體的方向之外，最重要是帶出了「六個目標」、「七個聚焦」及「十四項改革任務」。



來稿作者：張美雄



本次三中全會公報有53次提及到「改革」字眼，是近年歷屆的三中全會公報中提及得最多次，可見是次會議以「改革」為國家的方向主軸。事實上，早於三中全會召開的數天前，長期關注香港的著名內地博客「靖海侯」已發出了文章「香港的改革期待」，當時已見中央對香港「改革」高度期望的端倪。

那麼，「三中全會」帶出了甚麼特別的信息，需要份外留意呢？

在「七個聚焦」中，內容多次圍繞在「高水平」及「高品質」等用詞，這正是與習近平主席去年在黑龍江考察調研時提出的「新質生產力」互相益彰。對於生產力模式，我們不單只要求新求變，也要求質。事實上，國家經歷了三十年的改革開放後成為了全球第一大的出口國，獲得的經濟效益空前具大，人民也開始踏上小康中產之路，惟以往貨物出口大多數都是集中在傳統製造業。近年，在國家主席習迎平帶領下，國家積極推動從「傳統生產力」蛻變成「新型生產力」，包括生物制造、數字經濟、人工智能、電動車等，當中電動車產業更是短短數年間銷量竄上全球第一。面對千變萬化的國際形勢，當我們國家在為新興產業全力拚發展之時，香港實在不能再原地踏步，仍然只靠「炒賣」、「投機」、「房地產」等老本支撐。

香港必須有立的決心、破的勇氣去擔當改革的先鋒

對於三中全會「全面深化改革」的信息，香港應何配合把握「改革機遇」？ 筆者認為香港仍有多方面的自身獨特優勢可以發揮，在國家大政策下為香港經濟發展注新動能。

首先，香港必須善用「中國的窗口」的優勢，繼續聯通世界，不應在國際上作繭自縛。一直以來，香港在「一國兩制」下建構了一個成熟的市場經濟體制，發揮著「背靠祖國，聯通世界」的作用，具有高度國際化的獨特優勢。然而，在近年地緣政治局勢突變下，似乎部分西方國家熱衷於把香港「去功能化」，企圖削弱香港的優勢，以此限制國家的發展及崛起。

面對部分西方國家的惡意輿論及戰略佈局，香港不是要逐一反駁，更應該是強化自身優勢，以及發掘新的增長點，主動多加與國際接觸及經貿合作發展，包括及不限於只是歐美、中東、東南亞某一版塊的國家，持續擔任中國的窗口，深化與外商的往來及來港投資，提高全球對香港獨特優勢的認識，才能使香港成為「說好中國故事」的平台，讓世界各國全面了解真實的中國。

其次，香港應把握「一國兩制」的自身優點，並發揮至極致。「一國兩制」為香港帶來稅制、普通法、司法制度完善，而客觀環境上，香港也擁有大量的法律人才，包括大律師、事務律師、仲裁員、調解員等，即使本人也是一名認可的職場調解員，可見香港這個地方在調解、仲裁、解決紛爭服務的成熟以及豐富經驗。在面對國際的經貿日益頻繁、配合「一帶一路」國家重要的發展策略下，香港應在處理、解決國際經貿爭議上扮演更大的角色，為深化改革開放作出貢獻。

最後，任何一個地方能有效地推動改革和持續發展，不外乎需要「人才政策」的支持。香港擁有五所在國際排名名列前茅的大學，訓練了不少專科人才，為科研、創新領域上提供了一個堅實的學術基礎。特區政府在政策上應推動市場的科技企業與大學之間加強互相合作，把學術的研究成果轉化成為現實的「新質生產力」。除了落實本地人才的培育外，政府也需要繼續大力推動「高端人才」的引進，以及不應抗拒海外返港的「回流人才」。三管齊下，才能為國家及香港的發展提供源源不絕的人才。事實上，近年不同地方已積極推動「吸納人才政策」，以最近香港的深圳為例，對於創業人士供住房保障、學術、保健補貼等。在瞬息萬變的國際局勢下，特區政府應把人才政策提升成國家及香港發展的重要戰略，只要有足夠的人才，才能有底氣和膽識把握改革機遇，協助國家落實「全面深化改革」，為推推中國式現代化貢獻香港力量。

作者張美雄是西貢區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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