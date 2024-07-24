來稿｜西方女性擔大任是學習榜樣

來稿作者：陳文坪



「婦女能頂半邊天」。這一歌頌婦女能力、能幹的中華俗語，在西方國家，特別是政治領域中發揮得「淋漓盡致」，讓男女平等這一「性別符號」在當今時代不斷獲得踐行、推進、甚至跨越，真可謂是令東方世界的人們羨慕吧！

7月18日，歐洲議會在法國斯特拉斯堡召開全體會議，今年65歲的德國籍馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在本屆歐洲議會共有720名議員中，獲得401張支持票，超過半數的361票門檻，成功連任歐盟委員會主席。她將繼續履行五年任期領導歐盟委員會至2029年。

而7月16日，新一屆歐洲議會也在同一低點首次舉行全體會議，現年45歲的馬耳他籍的梅措拉（Roberta Metsola）也在歐洲議會共有720個議席中，獲得562票支持，再次當選歐洲議會議長，任期至 2027 年。

歐盟的主要機構有歐洲理事會（成員國家首腦組成）、歐盟理事會（成員國家部長所組成的歐盟的上議院）、歐盟委員會（歐盟的行政機構）、歐洲議會（歐盟的下議院，唯一直接民選機構）。而歐盟委員會是歐盟關鍵執行機構之一，主要工作為負責執行歐洲議會和歐盟理事會的決議、提出歐洲法案和維護《歐洲聯盟條約》。

從以上可以看出，歐盟的行政機構（歐盟委員會）與立法機構（歐洲議會）都由兩位女性分別擔任。未來多年裏，歐盟的對外事務與立法，都掌握在馮德萊恩、梅措拉這兩位女性的手中，至少她們也是關鍵人物之二。說明歐洲女性，無論是在歐盟，還是在世界舞台上，其地位與男性是平起平坐的。

其實，在歐洲地區，女性的地位在歐洲大陸是非常耀眼的。如現年47歲，2022年起即擔任意大利政府總理的梅洛尼（Giorgia Meloni）；2019年，芬蘭前總理桑娜·馬林（Sanna Marin）年僅34歲時，就出任出總理，為當時世界上最年輕的總理，同時是芬蘭歷史上最年輕的總理。而德國前總理默克爾（Angela Merkel）2005年就當選德國首位女總理，掌舵歐盟最大經濟體，直至2021年四個總理/政府任期結束。還有英國前首相文翠珊（Theresa May）在英國人民選擇脱歐後，領導英國與歐盟談判脱歐事務，這些女性領導者可說是佼佼者。

在國際舞台上傑出女性更是比比皆是。如澳洲前總理吉拉德、紐西蘭前總理阿德恩、美國三位女性國務卿，歷史上首位的奧爾布賴特、首位非洲裔賴斯、首位女性總統候選人希拉里，以及現任美國副總統賀錦麗，她們的權威都是一人之下億人之上的女性。而副總統賀錦麗在拜登總統7月21日宣佈退出競選總統後，有望代表美國民主黨成為總統候選人競選下一任總統。如果當選，賀錦麗不單是美國總統，更是國際舞台上的領導者。

中國大陸也有女性傑出政治人物擔任要職，如國務院前副總理孫春蘭、劉延東、吳儀。她們都是新中國偉大的女性代表。遺憾的是，近年來後勁不足，現今大陸的女性領導人卻「不見經傳」。中共須要營造更好的環境與舞台，讓女性多參與、讓女性擔當更大的重任，與國際社會看齊。

然而，從東西方來看，女性從政在亞洲國家的比例相對來得遜色。這主要是與男性相比，女性從政比率並不是很高。原因雖有許多，但或許與東方文化有關聯。

不過，隨着社會、經濟、教育、科學、文化藝術等方面的不斷髮展，亞洲女性從政也比以前來得多。在亞洲國家、地區也有好多位女性領導人。如孟加拉現任總理哈西娜、菲律賓現任副總統莎拉、菲律賓前總統科拉桑、前總統阿羅約、韓國前總理韓明淑、巴基斯坦前總理貝娜姬、泰國前首相英叻、新加坡前總統哈莉瑪、馬來西亞前副首相旺阿茲莎、台灣前總統蔡英文等。

可見，現代科技、文明的演變與進步，女性從政的趨勢也不斷推進。婦女已是「頂了半天邊」的態勢，與男性平分秋色了。女性在一些行業裏更是超越男性的成就。

不過，從整體來看，與西方國家相比，東方女性從政還是有一段的距離。在歐洲、美國，女性參政，以及在政壇的地位可說是起着舉足輕重的作用。如何更好與歐洲、美國這些女性領導者打交道？有遠見的東方/亞洲國家政壇領導人必須加速培養女性領導者來擔起更大的責任，才能如西方政壇女性真正「頂個半天邊」，從而促進雙贏。

西方女性在政壇上能擔當領導國家或聯盟大任，這是我們亞洲女性的楷模，也是學習的榜樣。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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