帶﹒路共享｜與蚊搏鬥一周年

轉眼間，共享基金會的「登革熱防控項目」已經在各國開枝散葉，我又再次來到東帝汶檢視項目成效。2024年7月，是我加入共享基金會的一周年。從實習生到兼職員工，畢業後成為全職員工，在每個階段中，我亦跟「登革熱防控項目」一同成長。



來稿作者：陳卓瑜



一年前，我加入基金會當實習生。第一次跟基金會出差，我與其餘兩位實習生到柬埔寨測試滅蚊工具的成效，其中一個工作是負責每天在4個時段（早上4時、早上8時、下午4時、晚上8時）記錄掛在營地的滅蚊燈和滅蠅紙所捕捉的昆蟲種類及數量，然後清理滅蚊燈。作爲一個極度容易被蚊咬的「人肉吸蚊器」，即使要每天半夜起床，帶著頭燈，在漆黑中盤點昆蟲屍體，我也抵抗著睡意努力工作，因為我希望迎來不再受到蚊子困擾的一天。

實習結束後，我重回校園，同時成為基金會的兼職員工，參與東帝汶的「預防登革熱先導項目」，亦是基金會全球首個關於蟲媒傳染病的項目。今年一月，我告訴同學我要到東帝汶一周，暫時成為「逃學威龍」。他們困惑地異口同聲問：「這是什麽地方？」那時候，我只能夠告訴他們在網上找到的資料，而對於實際的情況，我只有片面的認識。

東帝汶是世界上最年輕的國家之一，被聯合國列為最貧窮的國家之一，於2002年才正式獨立的前葡萄牙殖民地。它位於印尼旁邊，但由於香港沒有直航到東帝汶，我們都要在印尼峇里島轉機。在短短兩小時内，我們從渡假勝地降落到一個差不多是聞所未聞的國家，一個在醫療衞生系統、潔淨飲用水等仍在發展中的新生國家。 東帝汶全國只有6間主要醫院，即使在「最先進」的首都國家醫院求醫，藥物和設備不齊全，專科醫生也是寥寥可數。登革熱是當地其中一個很嚴重公共衞生問題，他們連最基本、最常見的預防物資，又或是基本的公共衞生教育也是稀有事物。可以想像的是，生活在不完善醫療系統下的人民是多麽無助，並面對著不少生活困難。

仍記得當日我們由首都帝力出發到Maubisse山區視察醫院及學校。一離開首都，道路馬上變得凹凸不平，不斷出現塌陷。在越野車上，要駛過這些大坑也需要花點力氣。經歷兩個多小時的顛簸後，我們來到了一所沒有任何電子設備、洗手間、甚至連水和電力供應都缺乏的學校。不少同事一下車便出現嘔吐，然而當地不少學生爲了讀書學習，每天在天還未亮的時候徒步4小時上學，真是令人敬佩。

我們邀請了學生們到操場集合，以一台小小的平板電腦、手繪的地圖，簡單向他們介紹了我們來自距離3600多公里的中國香港，並向他們講解了一些基本的預防登革熱知識、派發了翻譯成當地語言的防蚊資訊海報。簡陋的學習環境沒有阻礙到他們想努力上進的心，十分希望這些知識能為他們帶來幫助，作爲改變他們人生的第一步。

Maubisse學生閲讀基金會派發的防蚊教育海報。（相片由作者提供）

相隔半年後，我以基金會的全職員工身份再次到東帝汶。東帝汶的「登革熱先導項目」取得顯著成果，項目成功通過物理手段降低了當地登革熱個案。相比2023年上半年，今年同期錄得的病例下降了10%，項目亦得到當地衞生部、總統和總理的支持，基金會將正式在當地開展長達兩年的「登革熱防控項目」。

再之回到Maubisse山區，雖然山路一樣的崎嶇，但當地人也一樣的熱情和友善，讓我們感到無比滿足。我們到達的時候，他們以民族舞步和音樂歡迎我們，更向我們送上傳統的泰斯布圍巾和祝福。一個又一個真摯的笑容和招呼，讓我感覺好像回到熟悉的地方一樣。 隨著的載歌載舞，我們走進了當地的教堂，參與由東帝汶主教舉行的彌撒。雖然我不是天主教徒，但是儀式的莊嚴和神聖感讓我感受到這個地方的凝聚力。我相信他們這種力量對於對抗蚊患也有幫助，可以共同努力做好防蚊措施。

我和基金會同事與Maubisse學生合照。（相片由作者提供）

從參與東帝汶「登革熱防控項目」的策劃、見證先導項目的開展和成功，到現在正式在當地啓動兩年項目，我和項目在這一年有著共同的成長。同樣地，東帝汶這個新生國家也因應中東兩國的交流增加，也多了不少中國餐廳進駐，例如酒店附近幾家餐廳，連乾炒牛河、雲吞麵、芋圓都有，而且味道非常正宗。我衷心的希望這個新生國家，在中國的支持下，在旅遊、經濟、文化等各方面也可以繼續茁壯成長。

在東帝汶新發現的港式食物。（相片由作者提供）

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者陳卓瑜是共享基金會項目專員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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