狄志遠｜及早建立「分級個案管理」機制　全面預防長者自殺

香港正面臨嚴峻的長者自殺問題。2023年，60歲或以上群組自殺率高達20.36，自殺個案佔整體自殺死亡人數的43.33%。長者自殺成因複雜，涉及生理、心理、社會等多個層面。慢性病纏身、獨居喪偶、子女移民、經濟拮据……這些問題的交織，讓許多長者失去生存的勇氣和希望。



面對日益嚴峻的長者自殺問題，我們必須採取更積極、更有針對性的應對策略。其中，建立「分級個案管理」機制至關重要。



來稿作者：狄志遠



所謂「分級個案管理」，是指對有潛在風險長者進行全面評估，並根據風險程度提供分層級的支援服務。對於低風險個案，社工可通過定期談訪和電話慰問，給予情感支援和生活關懷；對於中度風險個案，則應增加探訪次數，提供心理輔導和危機應對技能培訓，協助他們建立社區支援網絡；而對於高風險個案，更需要密集探訪和提供24小時緊急支援，聯動醫療、警務等多方資源，制定周詳的干預計劃，確保他們的安全。

這種分級、分類的管理模式，可以幫助我們更高效識別高危個案，精準調配資源，及時化解風險，為每一位脆弱的長者築起安全的屏障。但僅靠政府和社工的力量是遠遠不夠的，我們更需要動員起全社會的力量，構建全面預防和關愛的安全網。

因此，我建議在各區成立「長者支援隊」，由社工帶領義工，深入社區的每個角落，用心聆聽長者的需求，為他們提供日常關懷、情感支援，幫助他們融入社區，重拾生活的意義。支援隊也可以向社區普及預防自殺的知識，鼓勵更多人關愛長者。

同時，我們還應加強「醫社合作」，建立「預防高風險」系統。醫護人員、房署人員、警務人員等，這些日常工作中更容易接觸到高危長者的專業人士更應成為預防自殺的「哨兵」。通過完善轉介機制，加強跨專業溝通協作，才能真正做到及早發現、及早干預。

更重要的是，我們要通過公眾教育，提高全社會對長者自殺問題的認識，消除誤解和偏見，營造一個友善、包容的社會環境。每個人都可以成為身邊長者的「守護天使」，用一句問候、一個微笑、一次陪伴，為他們帶來更多溫暖和希望。

預防長者自殺，需要我們每一個人的努力，也需要我們用實際行動守護每一位長者的生命尊嚴。只有及早行動，從「分級個案管理」到「社區關懷」全面發力，才能讓夕陽無限美好，使香港成為一個長者能安享晚年的幸福城市。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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