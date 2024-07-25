仲點論政｜香港在國家進一步深化改革中的角色

來稿作者：劉仲恒



香港的未來發展與國家政策密切相關。如果香港能與國家政策保持一致,那就是「順水行舟」,前進順利,任何事情都能事半功倍。但如果與國家政策背道而馳,就成了「逆水行舟」,前進艱難,成功機率也會大幅降低。

值得慶幸的是,最近中央確定了將進一步全面深化改革和推進中國式現代化的重要方針。如果進一步深化改革成為既定國策,那對香港來說就是一大機遇。因為深化改革意味著國家將進一步對外開放,與國際社會保持更密切聯繫。作為國家的門戶和聯繫紐帶,香港能夠在這一進程中發揮關鍵作用。

只要香港持續發揮自身優勢,不斷優化營商環境,必將能在吸引國際資金和帶動內地企業走出去方面做出重大貢獻。這不僅可以為內地創造機會,也必將推動香港自身經濟的長期繁榮發展。。

對於一些讀者可能存在的擔憂 - 即"開放"只是全面深化改革的一個組成部分,而非根本性的戰略,這種擔憂恐怕是過慮了。筆者看過《中共中央關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定》這份正式公佈，裡面白紙黑字列明：「開放是中國式現代化的鮮明標識。必須堅持對外開放基本國策，堅持以開放促改革，依託我國超大規模市場優勢，在擴大國際合作中提升開放能力，建設更高水準開放型經濟新體制。」

如果國門關上，那麼就不需要「中介」這個角色了。只有國家「堅持以開放促改革」，香港作為門戶和中介才有繼續存在的意義。既然我們的角色確定了，下一個該思考的問題就是該怎樣把我們這個角色飾演好。在筆者看來，重點是在於「優化」兩個字。香港擁有國際都會、兩文三語和技術人才、普通法、金融和物流中心等多項優勢，如果要做好「超級聯繫人」的角色，只需進行優化便可以了。香港要做的是進一步改善營商環境，降低做生意的成本，吸引更多海外的人才和資金來港，培育金融、法治、物流等方面的人才。只有這樣，才能發揮把外資引進來，同時幫國內企業走出去的雙向功能。

我們千萬不要妄自菲薄，筆者對於香港能勝任角色，抱有一千萬個信心。以金融行業為例，香港是全球重要的股票市場、債券發行和基金管理中心。德勤中國資本市場服務部曾經公佈過一份報告，說2022年香港交易所的IPO集資總額達到1,020億港元，名列全球第四。有了這般雄厚的實力、影響力和競爭力，自然能飾演好香港國際資金融資平台的角色，讓尋求投資機會的優質國際資金，和需要資金擴大營運和市場的內地企業，在香港「一拍即合」。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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