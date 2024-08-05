奧運一百多年的歷史早就證明奧運與國運有密切關係。



蘇聯以蘇聯奧林匹克委員會身份參加夏季奧林匹克運動會，蘇聯代表團於1952年夏季奧林匹克運動會首次參加賽事，一共參加過9次夏季奧林匹克運動會，合共取得1010面奧運獎牌，包括395面金牌，319面銀牌，226面銅牌，蘇聯解體前是奪得奧運獎牌第二多的國家。



來稿作者：楊莉珊



美國截止2020年東京奧運會一共參加過28次夏季奧林匹克運動會，合共取得2,633面奧運獎牌，包括1,061面金牌，835面銀牌，737面銅牌，是奧運會歷史上奪得最多獎牌的國家。當地時間2024年8月4日，巴黎奧運會進入第9個比賽日，美國將金牌總數提升至19枚，以19金26銀26銅的成績，首次在本屆奧運會上領跑金牌榜。

1908年，中國人就發出了中國要參加奧運會、舉辦奧運會的第一聲呼喚。1932年，經過3個星期的海上漂泊，劉長春終於在7月29日抵達洛杉磯，而第二天就是奧運會開幕的日子。開幕式上，劉長春代表中國排在第8位入場，站在一眾外國運動員當中可以說是形單影隻。3個星期的海上行程對他的體力也產生了巨大的消耗。他報名了三個項目：100米、200米和400米。但是因為體力不支，他放棄了400米的比賽，參賽的100米、200米這兩個項目也都沒有能夠晉級，遺憾地離場。1932年的《大公報》辛酸地寫下了這樣一段文字：「我中華健兒，此次單刀赴會，萬里關山，此刻國運艱難，願諸君奮勇向前，願來日我等後輩遠離這般苦難!」

1932年，我國只有一名運動員參加了洛杉磯第十屆奧運會，開啟了中國參與現代奧林匹克運動的艱難征程。新中國成立前，我國運動員費盡周折參加了3屆奧運會，雖然竭盡全力，但從未獲得一塊獎牌。這也是舊中國苦難深重、積貧積弱在體育事業上的反映。

1952年，我國派出40人的代表團參加赫爾辛基第十五屆奧運會，五星紅旗第一次在奧運賽場上高高飄揚，向世界宣告了新中國奧林匹克運動的存在。後來，由於種種原因，我國同國際奧會的關係被遺憾地中斷了。國運興，體育興。隨著改革開放和社會主義現代化建設不斷推進，我國大踏步邁入世界體育大國行列。1978年，我們實行改革開放新政策，我國體育事業迎來了跨越式發展的新時期。1984年，在洛杉磯第二十三屆奧運會上，我國體育健兒一舉實現中國奧運金牌零的突破，掀開了中國參與現代奧林匹克運動歷史的嶄新一頁。

1992年巴塞羅那奧運會，是中國人第一次真正體會到，作為大國進入金牌陣營的自豪感。在那次奧運會上，中國奪得了空前的16枚金牌。不僅如此，中國隊還第一次在奧運會的舞臺上展現了自己美感，留下了伏明霞在巴塞羅那上空翻轉的身姿。

2008年北京奧運會的成功舉辦，是中國第一次舉辦世界性的體育賽事，這次奧運會既是中國走向世界的重要一步，也是向世界全面展示中國改革開放成就的重要舞臺。2008年，世界與中國一同吟唱著北京奧運會的口號「同一個世界，同一個夢想。」

巴黎奧運截至2024年8月4日，中國代表團以19金15銀11銅共45枚獎牌位居金牌榜次席，同樣獲得19枚金牌的美國代表團以19金26銀26銅共71枚獎牌躍居金牌榜首位。法國和澳大利亞各12金，英國和韓國各10金，日本和義大利分別獲得9金和7金。

今年巴黎奧運會，距離1984年中國奧運金牌0的突破剛好四十年，而改革開放也差不多剛好四十年。這種有趣的對應，似乎也是冥冥之中的歷史重影：迴響著過去、揭示著未來。

習近平總書記的體育情懷，始終承載著國家強盛、民族復興的夢想。習近平總書記在多個場合提及熱愛的體育項目，多次與體育愛好者互動交流，為中國運動員加油，為中國體育事業助威，為建設體育強國指明方向。習近平總書記深刻指出，從體育強國到健康中國，人民的健康、人民的體質、人民的幸福，都是一脈相承的。體育承載著國家強盛、民族振興的夢想。「體育強則中國強，國運興則體育興。」發展體育事業不僅是實現中國夢的重要內容，還能為中華民族偉大復興提供凝心聚氣的強大精神力量。

中國歷屆奧運會金牌榜，我國84年才參加，屢創佳績，為中國喝彩。中國體育自從1984年參加第23屆奧運會以來，中國健兒們不斷取得好成績，到今天成長為體育大國。體育界常說這樣一句話：從領獎臺上走下來，一切從零開始。我國體育健兒要在新的起點上再接再厲、再創輝煌，為祖國和人民爭取更大榮譽，為推動我國體育事業發展、促進世界體育事業發展作出新的更大的貢獻。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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