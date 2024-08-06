來稿｜全城巴黎奧運熱，研體育科納入呈分試

來稿作者：温志倫



為香港奪得歷史上首面奧運金牌的「風之后」李麗珊在奧運直播主持期間，提及無論是奪金的江旻憓，還是無緣進入決賽的「香港體操王子」石偉雄，他們都要克服傷患困難，「表達自己努力」，認為兩人都同樣值得敬重支持。此番話語讓社會大眾明白全港運動員為在奧運中獲取佳績，都付出了無數汗水與心血。四年一度的奧運會，全體精英運動員，在準備過程當中，刻苦鍛鍊，默默耕耘。精英運動員的生涯短暫，若錯過了一次奧運會的機會，能否在下屆奧運會中發光發亮亦是未知之數。話雖如此，但他們都會拼盡自己的努力來，爭取最佳的成績。因此，市民應不以成敗論英雄，每一位彰顯奧運精神的運動員，都值得收穫掌聲。

冀學童全面發展，研改革考試制度

據悉，教育局正全面檢視呈分試機制及各科所佔比重，並有意將體育科納入呈分試科目。現時，呈分試各科比重不同，主科中英數各科佔9，常識科佔6，視藝佔3，音樂佔2，將科目分數乘以所佔比重的倍數後，計出總分數。以全人發展的角度來看，德智體美勞兼備，是一個好學生應具備的素質。然而，現時的呈分試側重於學生的學術成績，美育尚算重視，但體育科在呈分試卻未見蹤影。

近年來，香港的體育賽事興起，體育科的教育應從學生做起，在呈分式納入體育科可促進學生的體能發展，減輕兒童肥胖問題，有利於學生的身心健康。然而，體育科的教學與考核會否產生一些不公平的現象呢？在過去，以學術為核心的呈分試，家長一般都會安排子女進行密集式的操練，以提升他們升讀心儀中學的機會。在新的考試制度下，家長會否安排子女如精英運動般進行訓練？納體育科入呈分試系統的原意是正面的，但如何設計出考試指引以及做出適當的考核安排，影響到不同持份者的利益，值得業界研究及深思。

揮灑汗水，收獲快樂

一生就只有一次小學呈分試，年紀輕輕的小朋友在體育科評核的過程中，是否像參與奧運會一樣，做出充分的準備及具備強大的心理質素呢？相信在政策落實之前，需要向家長進行全面的解說，正如「風之后」李麗珊所說，所有付出努力的運動員都值得敬重支持。不論成績好壞，擁有健康的體魄、熱愛做運動的態度以及將運動作為減輕日常學習所面對的壓力的排解方式，這些都是孩子應該獲得的好處。以運動來調節生活，以運動來提升學習的能力，以運動來促進親子關係，才是此項政策應遵循的原則。學校亦可多安排一些親子運動會，幫助家長認識運動的好處，以正面的心態來面對體育科呈分試。

奧運精神，融入中華

奧林匹克格言是「更快、更高、更強」，其五環標誌，象徵「五大洲的團結，全世界的運動員以公正、坦率的比賽與友好的精神在奧運會上相見」。在本屆巴黎奧運會中，香港運動員屢創佳績，實在令人鼓舞。期望體育科與奧林匹克精神互相結合，在教學中有效地融入傳統的中華文化精神，使香港的新一代學習和體會奮鬥精神，令學生從小建立健康、正向的人生觀。同時，讓學生在享受運動過程當中，培養刻苦耐勞和堅毅不屈的傳統價值觀。同時，還能發掘有天賦及熱愛運動的孩子，令他們將來在奧運的舞台上成為一位仁德兼備的精英運動員。

作者温志倫是香港政協青年聯會政策研究及培訓委員會副主任、香港教育工作者聯會理事、香港未來教育協會學校聯絡部總監及香港準教師協會顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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