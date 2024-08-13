來稿｜香港應該利用競技體育推廣大眾化體育

來稿作者：劉觀沃



2024巴黎奧運會已經降下帷幕，彈丸之地的中國香港以2金2銅的成績位列世界206個參賽隊伍的第36位，這是香港歷屆參賽取得的最佳戰績，所有香港人無不為之歡欣雀躍。奧運金牌，激發了香港人愛國愛港的熱情，凝聚了香港人萬眾一心，奮發圖強的力量。接下來，香港體育應該如何發展呢？我覺得，應該利用競技體育取得的輝煌成績，推廣民間體育、大眾化體育。

發展體育的目的不完全是為了奪取金牌，而是通過奪取金牌激發更多人來參與體育運動，提升全民身體素質，提高社會整體競爭力，這個「本」和「末」不能倒置。競技體育，一般以政府為主導，以相互競爭、打敗對手、爭取名次為目的，常常把運動員訓練到傷痕累累，這並非體育強身健體之根本。競技體育，具有功利性質，有其局限性，但競技體育是各國爭相發展的項目，因為競技體育水平可以很好地反映出該地區的整體發展水平。很難想像，一個國家或者地區，環境污染嚴重，國民身體素質差，人均壽命短，醫療資源貧乏，這樣的地方怎麼可能很好地發展起來呢？

怎樣利用競技體育來發展民間體育，我覺得德國就是一個極好的例子。1988年，當時的東德以1600萬人口，37枚金牌的彪炳戰績力壓美國，奪得當年漢城奧運會金牌榜的第二名，僅次於蘇聯，而當時的西德則是世界第五。1990年，兩德統一。但統一後的德國參加奧運會所奪取的獎牌、名次逐屆下降。從1992年巴賽隆拿奧運的世界第三，跌到今屆巴黎奧運的世界第十。人們不禁要問，德國體育是否衰落了？

然而，情況恰恰相反。以前的東德是舉國體制發展體育，制度僵化，唯金牌論，運動員嗑藥、打興奮劑、打假球等醜聞時有傳聞，但兩德統一後，基本上是沿襲了西德的體育發展模式，從競技體育走向全民體育、家庭體育。今天的德國，民間體育事業蓬勃發展，9萬個民間體育協會遍佈全國各地，會員接近3000萬人，而且，沒有註冊會員但經常參加體育運動的人有1200多萬，這兩項加起來大約占全德總人口的50%。德國在奧運會拿金牌比以往少了，但是體育運動在德國變得全民化、大眾化、家庭化，這極大地促進、提升了德國人的身體素質，減少了醫療負擔。德國的生產力，國力也因而變得空前強盛。

我並不是否定奧運金牌的意義，尤其在今天，當香港發展面臨內外交困，亟需改革的時刻，奧運金牌對激發香港人鬥氣起到不可或缺的作用。當奧運金牌的興奮期過後，香港政府應該實事求是，長遠規劃，利用奧運金牌為契機，將體育運動最大範圍地推廣到社區，興建更多體育設施，讓市民一出家門就能鍛煉身體；同時，舉辦更多體育盛事，讓體育和旅遊業相互促進。還有，加強和大陸的體育交流，增加撥款，培養更多體育人才。通過多管齊下的方式，讓競技體育在香港轉變為全民體育、大眾體育、家庭體育。

作者劉觀沃是教師，曾在一間大型跨國物流公司任職進口部客戶服務。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。