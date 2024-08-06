楊莉珊｜國家奧運代表團月底訪港　有四大正面意義

中華健兒在巴黎奧運會上屢傳捷報，但今年由於巴黎的歐洲時間對香港觀眾並不「友好」，很多精彩的決賽時段都在香港深夜時段，導致很多香港觀眾未能第一時間目睹國家隊與香港健兒穿金戴銀。特區政府日前公布，將在奧運會後爭取國家隊獎牌運動員訪港，預料本月底可成行。粉絲們，機會來了！



來稿作者：楊莉珊



其實，國家隊運動員在奧運後訪港的傳統「歷史悠久」，自從1988年首爾（漢城）奧運後，國家奧運代表隊每屆都會派員來港與市民交流，至今從未間斷。近年慣例是國家隊選手來港3天，然後順道走訪澳門，港人喜歡的奧運冠軍陣容每次大多整齊到訪，東京奧運後的訪港行程雖仍受疫情影響，但國家仍派出包括中國百米飛人蘇炳添、乒乓球手馬龍等30多名內地健兒來港。內地奧運健兒訪港代表團蒞港交流，不僅為香港社會帶來正能量，還充分展現了奧運精神的激勵作用，從社會的角度來看有四大重大意義。

首先是展示了中央對特區政府的關愛。體育是「一國兩制」其中一項最佳演繹，根據《基本法》的相關規定，香港特區以「中國香港」名義參加奧運會，國家和香港的運動員在賽場上是對手，但在賽場外是好夥伴、一家人。運動員完成比賽來到香港，一來讓香港市民一睹國家世界級運動員的風采，分享他們獲獎的喜悅，並對國家取得的成就感到更親切、更自豪，有助加強香港市民與國家的聯繫，增強對國家認同感和凝聚力。

其次，這樣的活動對香港青少年來說也是很好的愛國主義教育題材。香港政務司司長陳國基在巴黎奧運會開幕前夕曾表示，檢政府討2019年的「黑暴」事件當中，很多香港年輕人對國家缺乏認識是一個關鍵因素，雖然政府有信心「黑暴」不會重來，但不等於香港現時毫無國家安全風險。因此強化青年對內地的深入認知，建立年輕人對錯誤資訊的“免疫系統”十分重要，透過形象陽光的世界級運動員與香港青年分享拚搏愛國的個人成長經歷，瞭解和學習內地奧運健兒的事蹟和精神，香港青年可以更加深刻地認識到自己是中國大家庭的一員，認識到自己對國家既有權利也有責任，從而更加珍惜和維護國家的團結與統一。

其三，內地奧運健兒訪港也可促進香港的體育事業的發展，國家和香港運動員今年取得優異成績，提升了香港整個社會對運動的關注和熱情。香港在劍擊、乒乓球、游泳、單車等項目上可以逐步追上世界水平，內地因素不可或缺，除了沈金康等一批國家級教練員來港執教之外，還有國家代表隊經常為香港代表隊提供共同集訓、技術指導、場地等方便，這不僅讓香港代表隊在競技技術上快速提升，更重要的是通過與香港運動員的互動和交流，可以增進彼此之間的瞭解和友誼，推動兩地體育事業的共同發展。

其四，精彩刺激的比賽片段成為香港市民這十多天的焦點所在，除了為香港運動員打氣外，也同時緊貼國家運動員的賽事，盛李豪/黃雨婷的首金，孫穎莎/王楚欽的乒球混雙，還有潘展樂的百米自由泳金牌等，都與張家朗、江旻憓的金牌一樣，讓香港觀眾振奮，社會氛圍也暫時忘卻經濟低迷所帶來的生活壓力，或者運動員的拚搏精神也可以喚起香港社會的獅子山精神，大家團結奮進爭取盡快走出經濟低迷的大環境。

體育發展可以為社會帶來諸多好處，特區政府應該會好好把握這個契機，全力推動香港體育發展。現屆特區政府將繼續深化林鄭月娥時代已經提出普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化等五個發展方向，期盼借助國家強大的體育資源以及豐富的體育產業發展經驗，除振奮社會氣氛外，也有機會讓體育成為推動經濟復甦的另一股強大動力。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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