來稿｜幼稚園優化架構　要避免惡性競爭

來稿作者：温志倫



教育局於8月16日發出的第28/2024號幼稚園教育優化質素保證架構的通告，取代了2018年7月6日所發的教育局通告第11/2018號。一直以來，參與幼稚園教育計劃的幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及設有幼稚園班級的學校，均需要接受教育局的質素評核，並且在校內持續進行自我評估。兩者均以《表現指標（幼稚園）》作參考，以核實學校的自評結果及是否達到既定標準。是次優化架構，是建基於過往的經驗和成果，通過顧問團隊的研究，以及與業界的聚焦小組訪談結合而成的。究竟這次的優化架構，能否配合新時代的學前教育發展趨勢，進一步顧及不同持份者的需要，從而達至優化業界教育的工作呢?

關注不同需要，強化業界能力

優化後的架構，局方會繼續舉辦專業發展活動，與業界分享從質素保證工作所得及學校的良好經驗，相信此安排能進一步協助業界認識和了解新架構。為了令活動更深入及更具針對性，有別於過往較為廣泛的工作坊，局方可考慮因應不同的對象進行不同的培訓內容。每年度全港幼稚園的行政人員都會有所交替，建議培訓場次可針對不同年資的校長或中層管理人員為其中一個受眾對象，以提升他們帶領學校進行自評及外評的能力。

與此同時，亦需多關注在教育局校舍分配計劃及新加入幼稚園教育計劃的學校，為他們提供具針對性的解說，令他們開展更有效的全年度計劃。對於前線教師而言，為了舒緩他們面對評核時所面對的工作壓力，亦應以體驗和實務的形式來幫助他們認識質素評核的要求。

細節成就大局

在通告中，局方強烈建議參加計劃的幼稚園將學校報告上載至學校網站，讓持分者閱覽及知悉。相信局方的原意是增加學校的透明度，讓家長明白學校的發展情況。然而，現時是否是合適的上載時機呢？在學生人數不足的情況下，不同的文件或報告有可能產生不必要的誤會和惡性競爭。

此外，尤其是完整的學校報告會涉及學校的財務及人手比例編排等，皆為較為敏感的資料。即使現時局方已提供學校報告的樣板，但仍未能完全避免上述的情況出現，若局方將學校報告內容和要求簡化，成為較合適公開的版本，相信業界會較易於配合。若公開在學校網站的版本，只是集中於學校發展方向，並且統一版面頁數的限制，相信做法會較為妥善。

回眸展望，蓄勢前行

教育局自2021/22學年開始，將在職校長外間觀察員計劃恆常化，並且於本學年持續推行，促進前線校長的專業交流。當中外間觀察員在訪校期間，會維持不評核學校的安排。即使現階段局方進一步推行外間觀察員的計劃，惟對外間觀察員的要求亦應進一步提升，目的是讓外間觀察員通過質素評核過程當中，反思校本的需要，思考如何更有效地實踐自評工作，推動幼稚園持續發展。因此，局方可考慮要求外間觀察員，在完成到訪後呈交一份屬於該外間觀察員的校本反思檢討報告，才更具意義。

作者作者温志倫是香港政協青年聯會政策研究及培訓委員會副主任、香港教育工作者聯會理事、香港未來教育協會學校聯絡部總監及香港準教師協會顧問。文章標題為編輯所擬，原題為「分析最新的幼稚園優化質素保證架構」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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