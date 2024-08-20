來稿｜核廢水排海　岸田政績不光彩

來稿作者：陳文坪



回顧2021年，日本政府面對冠病大流行而多次在大東京及周遭城市宣佈進入緊急狀態。對企業生產、人民生活影響甚大。不但如此，就連推遲一年才舉行的2020年東京奧運會比賽也只能空場舉行。冠病肆虐、東奧會空場（城），致使時任首相菅義偉政府的支持率大幅度下降到低點。這對菅義偉身兼黨總裁與首相是一項雙重夾擊。

與其等2021年10月眾議院選舉失利後才黯然下台，不如在自民黨總裁9月任期結束時自動退出參選，既可保住面子，也可讓新人來領導自民黨與執政黨政府，從而提振人民的支持度。正是如此，接任首相才一年的菅義偉只好選擇放棄競選黨總裁，找到了下台階卸下首相一職的時間點。

歷史不斷的重複出現，甚至說不時加以複製。日本首相岸田文雄面對過去一年來持續低迷的內閣支持率一直徘徊在20%左右的低水平、加上自民黨內部的政治資金醜聞、國內通貨膨脹和經濟不振日元貶值，不得不放棄參選連任黨總裁一職，並於8月14日作出宣佈。

執政剛好三年的岸田不參加9月份的自民黨總裁競選，意味着一旦新黨總裁出爐，他將卸任首相職務，讓新任黨總裁接任首相。岸田在記者會公開說明他不參選自民黨總裁的原因。他說：「作為黨的負責人，我必須毫不猶豫為黨內政治資金醜聞負責。要做到這點，我不參選是明示黨將改變的第一步。」

岸田的不競選，讓新人擔任黨總裁兼首相，說明黨內改革會進一步進行。但這一說詞（台階），與前任首相菅義偉放棄競選黨總裁，可說是如出一轍。

岸田於2021年9月當選日本自民黨黨總裁，是日本第100任首相。他上任後10月就宣佈眾議院大選，帶領自民黨在眾議院大選中取得勝利，獲得國會多數席位，為他在黨內奠定了地位。

岸田執政的三年裏，面對俄烏戰事、以哈衝突、朝鮮飛彈等國際局勢突變，使日本與美國越走越近，岸田三年裏就多次訪美，日美同盟也更加牢固。今年4月，岸田更是對美國作國事訪問，還在美國參眾兩院聯席會議上以英語演講的第二位日本首相，獲得好評。

與此同時，日本與韓國的關係也獲得歷來最大的改善與合作。日本與澳洲、菲律賓、印度、英國、越南等都加強軍事演習、也有良好科技合作。不但如此，日本在美國的慫恿與撐腰下，毫不避諱加入美國成為圍堵中國的「前哨站」，更染指台海、香港、新疆、南中國海等。不但伸長手、也干涉中方的內政。

不過，即便日本四成的民眾持反對意見，毗鄰福島的宮城縣議會更通過一份意見書，反對核廢水排放入海；亞洲周遭國家也深表質疑核廢水排入海洋「安全」說詞。但岸田在處理2011年發生大地震和海嘯，福島第一核電站嚴重受損，還是把核泄露事件而產生的數百萬公噸的核廢水排入海中，污染海洋，可說是一個「歷史污點」，也是不光彩的一面。

對鄰國來說，岸田政府不顧亞洲及國際社會的反對，一意孤行，沒有負起責任，更好處理核廢水，是一起「難以原諒」的大事件。誠然，中方對日本十個都縣的海產入口禁令，至今未給予解除，可以說是對岸田政府處理核廢水的做法難以苟同的官宣。

岸田宣佈不競選連任第二天，即8月15日二戰紀念日。岸田在今年的二戰發言裏，未對亞洲的受害做出真誠道歉，也沒有約束閣員參拜靖國神社。而岸田卻延續過去做法供奉祭品給靖國神社。這些動作都可被視為未對二戰作出反省的例證。

今年初，岸田文雄擔任黨總裁三年任期即將到來。原本各界看好他在沒有安倍晉三（已故）的阻力下帶領日本自民黨繼續向前。沒想到，去年發生政治資金事件繼續延燒，加上日元不但貶值，讓岸田領導的政府支持率一直在低水平徘徊。加上早前多場補選都敗北，對執政黨來說都是不利徵兆。身為自民黨總裁的岸田，唯有扛下所有責任。

民主國家，政治領導人為下屬或政黨發生錯誤擔責，而不是將責任推卸。就這一點而言，岸田文雄還是為日本自民黨、政壇留下「政治遺篇」。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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