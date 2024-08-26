來稿｜讓國寶點燃香港新活力

來稿作者：于承忠



最近中國和香港送贈兩隻可愛的大熊貓，無疑為香港注入了一劑強心針，也為香港發展「熊貓經濟」帶來了黃金機遇。熊貓作為中國的國寶，其魅力不僅僅在於可愛的外表，更承載着深厚的文化底蘊和友誼象徵。如何利用好這份珍貴的禮物，將「熊貓熱」轉化為實實在在的經濟效益，積極推動「熊貓經濟」，同時促進旅遊、生態保育等和方面發展，值得我們深思。

首先，熊貓的到來必將持續吸引大批遊客慕名而來，為香港旅遊業注入新的活力。香港可以借鑒四川成都的成功經驗，打造以熊貓為主題的旅遊景點、特色酒店、文創產品等，推出深度「大熊貓研學遊」，讓遊客在觀賞國寶的同時，也能體驗香港獨特的文化魅力。

其次，熊貓的保育工作可以提升香港在生態環境保護方面的國際形象。香港應繼續加強與內地和國外相關機構的合作，學習先進的熊貓保育技術，建立完善的保育基地，為熊貓提供舒適的生活環境。事實上，香港海洋公園與位於四川都江堰的中國大熊貓保護研究中心基地，跟香港海洋公園合作交流一直無中斷。例如，每年在熊貓的發情配種階段，中心都會派專家到港；同時海洋公園基金會亦對中心保育科研工作提供支持，中心一直與香港方面在大熊貓繁育技術上持續合作交流。

同時，有關當局可以通過舉辦科普講座、展覽等活動，向市民和遊客普及熊貓知識，提高公眾的保育意識。香港還可以利用熊貓這一文化符號，促進香港與內地的文化和學術交流。例如，當局可以舉辦以熊貓為主題的藝術展覽、音樂會、戲劇表演等，吸引更多內地優秀的藝術家和作品來港交流演出，豐富香港的文化生活，並以熊貓把國內及世界和各地的學生和年青人連接起來。

為了更好地發揮熊貓的綜合效應，我建議在香港西九龍文化區設立一個現代化的熊貓館。西九文化區作為香港新的文化地標，擁有完善的配套設施和廣闊的發展空間，可以為熊貓館的建設提供優越的條件。熊貓館的設立不僅可以為熊貓提供更寬敞舒適的生活環境，也能夠吸引更多遊客，與西九文化區的博物館群及表演藝術場地有機地結合，成為世界上臨海的熊貓館，豈不會是一件美事？君不見剛舉辦的巴黎奧運會上，主辦機構把競技場館和賽道刻意地與法國的著名地標結合起來，在世界各地關鍵奧運會的群體內，造成相當好的宣傳效果。

總而言之，熊貓是友誼的使者，也是發展的契機。相信在中央政府的支持和香港社會各界的共同努力下，香港一定能夠利用好熊貓帶來的機遇，將「熊貓熱」轉化為推動香港經濟社會發展的新動力，讓國寶點燃香港新活力，譜寫「一國兩制」成功實踐的新篇章。

作者于承忠是香港理工大學專業及持續教育學院客席講師,。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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