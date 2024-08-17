楊莉珊｜香港大熊貓家族再添新成員　對推動「熊貓外交」大有裨益

香港的大熊貓家族再添新成員，迎來首對在港出生的大熊貓雙胞胎！中央政府於2007 年贈送香港的大熊貓「盈盈」及「樂樂」，今年3月在海洋公園成功自然交配，盈盈經近五個月孕育期，8月15日晨淩晨2時05分及3時27分誕下一對龍鳳胎，屬有紀錄以來最年長初次成功產子的大熊貓。



來稿作者：楊莉珊



香港回歸祖國以來，中央先後贈港兩對大熊貓：安安與佳佳、盈盈和樂樂，牠們是海洋公園的鎮園之寶，也是港人和遊客的「開心果」。安安和佳佳已經離世，盈盈和樂樂也已進入高齡期，然而，就在大家寄希望於中央送贈、確定下月來港的另一對大熊貓之際，好消息傳來。盈盈和樂樂今年三月完成自然交配，盈盈經過五個月的孕育期，於8月15日淩晨2時05分及3時27分誕下一對龍鳳胎，為人們帶來久違了的驚喜。

行政長官李家超表示，適逢75周年國慶前夕，「盈盈」和「樂樂」為香港誕下首對可愛的大熊貓，別具意義。他再一次衷心感謝國家向香港特區送贈大熊貓，充分顯示對香港特區的關心和支持。李家超亦感謝海洋公園團隊多年來對大熊貓「安安」、「佳佳」、「盈盈」和「樂樂」的悉心照料，以及中國大熊貓保護研究中心的專家一直以來的支持，讓大熊貓「盈盈」和「樂樂」得以在香港誕下一對龍鳳胎。

海洋公園公司主席龐建貽表示，港產大熊貓寶寶誕生及即將有新的大熊貓到港，對海洋公園以至整個香港都是振奮人心的消息。海洋公園衷心感謝中央政府多年來對香港的慷慨支持，令香港得以成功孕育大熊貓寶寶。而特區政府將照顧大熊貓的重任交託海洋公園，更讓公園可在保育這珍稀物種的工作上，發揮積極角色。

海洋公園今後一段時間將同時擁有六隻大熊貓，外國朋友來港見此喜事是何等高興，這對於推動「熊貓外交」將大有裨益。

「熊貓外交」在每一個發展階段均受到國際社會大量關注。1957年，前蘇聯成爲了第一個獲得新中國贈送大熊貓的國家，其中「磧磧」後來成爲世界自然基金會會徽上大熊貓的原型，被譽爲「全世界最有名的熊貓」。

中美「熊貓外交」始於1972年，時任總統尼克森出訪中國，也是美國元首首次訪華，當時第一夫人派特（Pat Nixon）表達了對熊貓的喜愛，當時中國政府還會將熊貓當成禮物贈送給友好國家，隨即也將「玲玲」與「興興」兩隻熊貓送給華府，自此開啟了中美熊貓外交50年的篇章。《華盛頓郵報》破天荒地使用象聲詞作爲標題進行報道，「啊，它們太可愛了」（Awwwwwwww, They’re Cute）。

隨著中美關係融冰，「熊貓外交」範圍逐漸擴大，從1957年到1982年，先後有20餘隻大熊貓被贈送給前蘇聯、朝鮮、美國、日本、法國、英國、墨西哥、西班牙、德國等9個國家。

1982年之後，鑑於大熊貓生態環境惡化導致其數量急劇減少，中國政府宣佈停止向外國無償贈送熊貓，「熊貓外交」的形式也由「贈送」變爲「租借」。「租借」的形式彌補了「贈送」後缺乏後續交流的缺陷，爲中外交流建立了長期溝通管道。截至2017年10月，中國與全球12個國家的14個動物園建立了大熊貓長期合作研究關係，共有40只中國籍大熊貓生活在海外。

熊貓溫和柔軟的形象讓人有親近感，更容易讓國際社會理解，有效地轉化了外國公衆對於中國形象的認知。「熊貓外交」一路走來，見證中國由逐漸擁抱世界到主動承擔大國責任的歷程。熊貓黑白分明，大家看到的卻是憨態可掬。在國際關係中，面對競爭對立，也應看到合作空間。在「黑白」之中，也有和合之道。

前英國外交官布魯梅爾（Paul Brummell）在其著作《送禮的藝術》指出，只棲息於中國的大熊貓幾乎就等於中國的「活體名片」，由於在其他地區都找不到，外國都將其視若珍寶，更不用說熊貓本身極其可愛的外表，作為外交禮物就是無往不利，沒有哪個國家收到熊貓不開心。動物園往往也夢寐以求熊貓所帶來的命名活動、周邊商品等經濟效益，因此受贈國的各家動物園也會爭搶大熊貓。

中國從唐代以來就有出贈熊貓給友好國家的紀錄，近代美國、日本、蘇聯和北韓都是最早展開熊貓外交的國家。時至今日，收到熊貓就象徵了中國的重視，由於熊貓租約是由政府層級來簽訂，中國經常將熊貓租賃條約包裹在重要的經貿談判之中，一起照顧熊貓被視為兩國建立關係的第一步，之後再慢慢將商業承諾擴展至經貿關係。

早在2023年11月，華盛頓國家動物園就將三隻大熊貓歸還中國，作為50多年熊貓關係遺產的一部分，佐治亞州亞特蘭大動物園成為美國唯一一個開展大熊貓計畫的動物園。該動物園四隻大熊貓的租借協議今年到期，這意味著自1972年理查·尼克森總統歷史性冷戰訪問後中國政府向美國贈送兩隻大熊貓作為禮物以來，美國將首次沒有中國大熊貓。

中國野生動物保育協會與美國三藩市動物園今年4月19日在北京簽署「大熊貓國際保護合作意向書」，雙方同意確保2025年實現一對大熊貓抵達三藩市。路透社說，這標誌著美中兩個超級大國之間外交關係的一些改善。

中國外交部發言人毛寧表示，「中國有關機構已與西班牙馬德里動物園、美國聖地亞哥動物園簽署新一輪大熊貓保護國際合作協議。」毛寧在例行新聞發布會上回答詢問時還說，「他們還正在與美國華盛頓國家動物園、奧地利（維也納動物園）積極洽談，展開新一輪合作。」毛寧稱，我們期待與有關國家開展新一輪大熊貓國際保護合作，進一步擴大大熊貓等瀕危物種保護科研成果，促進民心相通、民心相通，促進友誼。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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