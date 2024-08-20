來稿｜乘勢而上打造大熊貓經濟圈

來稿作者：駱俊偉



香港近來喜事接踵而來，先有國家再度贈送本港的兩隻大熊貓，後有盈盈樂樂誕下龍鳳胎，創下有史以來大熊貓最年長的生育紀錄，確實振奮全港人心。鑒於未來將有六隻大熊貓在港「安居樂業」，政府和海洋公園要乘勢而上，打造「大熊貓經濟圈」，豐富本地無處不旅遊的願景，吸納更多人氣財氣，讓香港旅遊市場再次「火起來」。

過去中央曾贈送兩對大熊貓予本港，並經政府安排在海洋公園生活，由園方主導大熊貓的飼養及配合旅遊需要的發展策略。多年來「安安佳佳」、「盈盈樂樂」是牽起內地與香港特殊紐帶的使者，更是陪伴一代代港人成長的親密家人。不過由於近年來香港周邊城市主題樂園的蓬勃發展，海洋公園缺乏互動性及高科技體驗，促使舊有的經營模式吸引力逐漸退減，更出現財困的情況。適時更多大熊貓即將與市民及遊客見面，政府應與海洋公園及社會各界開展更多元化的「大熊貓經濟圈」活動，在保育飼養的層面上，研究加入更多有助促進全民及旅遊參與的活動，推動大熊貓旅遊沉浸式體驗，以最大化大熊貓為本港帶來的社會與經濟效益。

社會掀大熊貓命名熱潮

現時新生和贈港大熊貓的命名未有定案，但不少市民已經在網上熱烈討論心水名字，例如「歡歡」、「喜喜」、「治治」、「興興」等，筆者建議政府把握社會熱潮，盡快舉辦大熊貓全民征名活動，票選出最受歡迎的幾組名字供政府選擇。政府更可考慮推出各種誘因，包括近距離與大熊貓接觸的體驗活動，以肯定市民的創意。雖然國家具有嚴謹的大熊貓改名制度，惟事實上大熊貓「盈盈」「樂樂」的名字亦是當年透過民政事務局舉辦的「大熊貓命名活動」所投票得出。另外由國家贈送澳門的大熊貓「開開」、「心心」於2016年也曾誕下雙胞胎，澳門政府亦開放大熊貓命名公開提名活動。由此可見，舉辦全民命名活動別具意義，既可發揮市民創意，也有助凝聚社會。

線上線下打造大熊貓文旅品牌

在互聯網發達的時代，大熊貓在全球已成為網絡的「頂流明星」，例如韓國愛寶樂園自大熊貓「福寶」誕生後，便利用多個網絡社交平台，包括透過YouTube分享「福寶」成長片段，記錄其與飼養員的生活互動點滴，短短幾年已收獲120萬訂閱，超過5億次觀看視頻次數，更成功帶動8兆韓元的經濟收益。從福寶回國牽起韓國社會含淚送別，反映人民與大熊貓的深厚感情，可見大熊貓網紅的熱潮已席捲韓國。

筆者建議海洋公園可效法韓國愛寶樂園的策略，線上打造「大熊貓網紅」，加強大熊貓的流量，帶動線下「大熊貓經濟圈」發展。例如持續利用各種網絡平台分享每個大熊貓的成長故事，讓社會緊貼及陪伴大熊貓成長，營造市民共同撫養大熊貓的共情感。同時，政府可聯同各界共同打造本地大熊貓文化和旅遊品牌，推出多元化高質量的大熊貓旅遊IP配套產品及旅遊路線，例如設立大熊貓文旅市集、川渝美食街、結合以大熊貓為主題的煙火及無人機表演等，以吸引不同年齡界別的消費者，為文旅經濟打造新增長點。此外，政府亦可研究在各區引入大熊貓文創打卡點、設立大熊貓專題博物館、邀請國內外藝術家創作以港產大熊貓為主題的動畫等，在打造「大熊貓經濟圈」的同時，輸出香港文化特色。

作者駱俊偉是公共政策研究員、城市大學公共政策與管理碩士。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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