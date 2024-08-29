來稿｜推動大學迎新營移風易俗　制止性騷擾行為

來稿作者：陳傑仁



每年的迎新營（Ocamp）是香港大學生涯的重要一環，旨在幫助新生融入校園生活。然而，近年來迎新營活動中屢次被揭發涉及性騷擾的事件，不僅損害了受害者的身心健康，也影響了大學的聲譽與形象，情況令人憂心。大學作為教育機構，應該承擔起社會責任，制止這類行為的發生，並確保活動的安全與健康。

迎新營本應是促進學生交流和建立友誼的平台，但某些活動卻反映出扭曲的文化。迎新營中的性騷擾問題往往源於缺乏監管和不當的文化。部分活動設計含有性暗示，甚至鼓勵不當行為，這不僅讓新生感到困擾，也使得活動偏離了初衷。大學應當正視這一問題，從根源上加以解決。例如，部分遊戲或惡作劇含有不當的性暗示，甚至直接涉及性騷擾行為。去年9月，時任平機會主席朱敏健曾在電視節目中表示，平機會在2019年的調查發現，約有25%的大學生在過去一年曾遭性騷擾，但僅有約2%有作出舉報。這不僅對受害者造成心理傷害，也損害了大學的聲譽。

活動審批是防範不當行為的有效手段。為了防止不當活動的發生，大學可以成立一個專責小組。專責小組應包括教師、學生代表和專業人士，從多角度評估活動的風險，審查活動的內容和流程，確保其符合校園文化和道德標準。大學亦可設立機制，派員到迎新營現場監督，即時遏止涉及性騷擾行為。目前已有部分大專院校要求主辦單位先將活動內容呈交學校審批，才可以大學名義宣傳及舉辦活動，並禁止「不雅遊戲或活動」、以及設至少一名「反欺凌及性騷擾大使」等。這不僅能有效預防不當行為，也能幫助活動組織者設計更有意義的活動。

迎新營事件的頻發，應引起所有大學和社會的重視，迎新營應該是新生美好大學生活的開始，而不是性騷擾的溫床。大學必須採取果斷措施，制止性騷擾行為的滋生，並通過審批和教育措施，營造一個安全、尊重和包容的校園環境。只有這樣，迎新營才能真正成為新生展開大學生活的美好起點，讓迎新營回歸其原本的宗旨，成為學生珍貴的回憶。香港社會需要共同努力，推動迎新營的移風易俗，為新一代創造一個更美好的未來。

作者陳傑仁是香港廣州青年總會政策研究副主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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