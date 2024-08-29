郭玲麗｜百名香港校長看內地——黃山徽州文化之旅

安徽省黃山市是徽文化和徽商發祥地，徽劇、徽菜、徽墨、徽州方言和徽派建築等構成了其獨特的地域文化。



近日，亞洲旅遊交流中心、黃山市文化和旅遊局主辦，香港副校長會協辦了「百名香港校長看內地——黃山徽州文化之旅」，以安徽省黃山徽州文化為主題，行程一連五日（7月20至24日），涵蓋歷史文化、藝術、教育和特色建築等不同範疇，遊覽了黃山唐模區體驗拓碑、謝裕大茶文化博物館、老胡開文墨廠、安徽省歙縣中學、徽州古城歙縣知府魚燈體驗館、黃山風景區南大門、宏村及非遺研學基地、黃山市城展館、安徽中國徽州文化博物館等地標，參加者包括民建聯立法會議員郭玲麗、香港副校長會創會主席黃晶榕、香港副校長會主席林志煒、香港副校長會候任主席楊志明、團員副校長王益鈞及一眾香港校長、副校長和教育持份者。



來稿作者：郭玲麗



是次活動旨在讓參加者加深認識當地文化，親身體會華夏文化的瑰寶。首日，團友去到黃山唐模區體驗拓碑。拓碑是保存文物方法，更是我國印刷術發明的先驅，不少拓本留下珍貴石刻史料，考古價值極大。

接著，團友前往了謝裕大茶文化博物館。該館收藏了徽州各種民間傳統制茶工具，展現中國徽文化和徽州茶文化悠久的歷史。

文房四寶是我國文化象徵，遊覽徽州當然少不得參觀文墨廠。於老胡開文墨廠，團友觀看了傳統徽墨的製作過程，包括雕模、點煙、制墨、晾墨、打磨、描金等十多個生產工序，見證一絲絲煙灰轉變為墨磚。該廠著重科技結合徽墨生產服務，並把產品出口到世界各地。

深化兩地教育交流是這次行程的重點。團友到訪了安徽省歙縣中學，該校秉承徽州千年文脈，繼文廟儒學遺風，著重思想品德和習慣養成的教育。團友把握機會與當地教師和學生交流，分享教育範疇的心得。

徽州古城歙縣知府魚燈體驗館能讓參加者體驗魚燈製作，通過沉浸式體驗活動加深認識傳統手藝。當地「夜旅遊文化」亦受眾人期待，團友觀看了徽州古城沉浸式演出《徽州府有喜》。演出以徽州府衙作場景，敍述徽州人民的家國情懷和淳樸家風，帶我們穿梭時空，彷彿置身於鼎盛時期的徽州府。

次日，我們去到黃山風景區南大門。黃山於1982年入選第一批國家重點風景名勝區；1986年黃山被評選為中國十大風景名勝之一，且是中國十大風景名勝中唯一的山嶽風景區；其後1990年黃山風景名勝區作為文化與自然雙重遺產，被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。

團友乘坐玉屏索道上山，觀賞迎客松、玉屏峰等美景。迎客松在玉屏樓左側，一側的枝椏伸出，有如伸出臂膀歡迎遠道而來的遊客，謙卑有禮。

「不到始信峰，不見黃山松」。團友乘坐始雲穀索道上山，去到雲穀景區觀看夢筆生花精品景點。始信峰匯聚了眾多名松，包括接引松、黑虎松、連理松、龍爪松等，琳瑯滿目，令人樂而忘返。

我國建築具有悠久歷史。團友前往考察世界文化遺產地——宏村及非遺研學基地，該處有大量明、清時期建築，以住宅和私家園林為主，特色是著重雕飾、木雕、磚雕和石雕，細膩精美。

接著，團友參觀黃山市城展館，觀看夢立方展演。該館用途廣泛，涵蓋城市規劃展示、城市文化傳播、城市品牌宣傳等功能。遊覽完畢，便到國家一級博物館——安徽中國徽州文化博物館。該館收藏近10萬件珍貴文物，走馬看花也無法一天盡覽。

「千里之行，始於足下」。安徽歷史文化底蘊深厚，旅遊業經歷了45年發展，亦是國家早期已發展研學的地方。香港教育局本月公布了最新的公社科內地考察團路線，尚未包括安徽省，殊屬可惜。筆者認為安徽的研學路線及配套完善，考察範疇多元化，十分適合成為本港學生考察路線，建議教育局可考慮在公社科加入安徽省考察路線，讓學生多體會我國的綠水青山、金山銀山。

作者郭玲麗是立法會（選舉委員會）議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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