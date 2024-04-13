郭玲麗｜學習我國文化　堅定文化自信自強

面對全球局勢急速演進，世界之變、時代之變、歷史之變正在以前所未見的方式展開，中央宣傳部組織編寫的《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要（2023年版）》（下稱：《綱要》），全面闡述中國特色社會主義創新理論的基本精神、內容和要求，充分反映了這一思想的最新發展，當代青年作為未來社會主人翁，應貫徹學習新時代中國特色主義思想，深入瞭解和領悟箇中理論原則和經驗總結必須認識國家、認同國家，以及學習領導國家思維，好好裝備自己，為國家發展貢獻力量。



來稿作者：郭玲麗



《綱要》提及「傳承和弘揚中華優秀傳統文化，要認真汲取其中的思想精神和道德精髓，展示中華民族的獨特精神標識，更好構築中國精神、中國價值、中國力量。」我們更應從自身堅定文化自信自強，激發全民族文化創新創造活力，得以融入現代社會的生活中，繼而不斷鑄就社會主義文化新輝煌，為注入強勁的精神力量。

早前中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍展開七天訪港考察，期間，夏主任聯同行政長官及高級官員前往參觀西九故宮文化博物館，考察香港的文化藝術發展和推廣及弘揚中華文化的工作，並聽取青年分享到內地交流。

學習文化並不能單依靠書本上的描述和觀看短片的講解，正如「讀萬卷書不如行萬里路」。漁業及環境研究網絡有限公司與桂港青年交流促進會合辦「嶺南風情﹒品讀廣西」交流團，筆者帶領一眾香港青年到廣西考察，行程包括有梧州、賀州和桂林，讓他們了解和觀賞嶺南特色建築文化，親身感受民族文化底藴，並與當地青年進行互動交流，行程有多項親身體驗活動，例如採茶、品茶、打鐵、瑤繡、拓印、竹竿舞、客家山歌等，參加者更表示自己好像學了十八般武藝下山。

文化是最需要創新的領域，時刻應保持對文化生命力和創造力的高度信心，牢記文化使命，堅持守正創新，達至知其言更知其義，高度的文化自信能促進文化的繁榮興盛，並與中華民族偉大復興息息相關。筆者經過廣西考察後，充分體驗到民族文化的融合，例如客家瑤族民族舞蹈「竹竿舞」融合現代，帶點時尚觸覺，不減文化氣息，從中得以相輔相成，吸引不少內地青年學習和穿著民族服裝。其次，廣西茶道文化融入日常飲食，創造六堡茶雪糕新口味，除了帶出新穎的感覺外，更能推動茶文化給世界各地遊人。再者，廣西政府設置旅遊大使「麒大寶」作吉祥物，是當地的標誌性代表，有如迪士尼樂園的米奇老鼠一般，吸引世界各地遊客，認識廣西文化、風土人情等。

筆者認為香港旅遊要「活起來」和「動」起來，可引入我國特色民族文化，旅遊文化之都，擴大中西合璧的軟實力，建議整合本地文化深度遊，例如傳統節日文化和宗教文化等，帶動本港旅遊經濟。此外，融入華服文化元素，相信能讓大眾加深認識中國文化底蘊，增強文化自信和價值觀自信。例如舉辦華服服裝夜市主題，設有民族時裝秀比賽活動，邀請世界各地的不同民族來港參與，踐行以文化跨越時空和超越國界的概念，讓文化精神弘揚起來，成為跨時代跨地區的橋樑。

青年是國家發展不可或缺的重要動能，讓他們擁有正確的價值觀、愛國主義精神和敬業奉獻等，是我們首要工作。除了公社科內地考察團外，我們應從認識我國文化、學習我國文化，達至認同我國文化，當中過程須循序漸進。

作者郭玲麗是立法會議員（選舉委員會）。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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