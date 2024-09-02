來稿｜港產龍鳳胎連四川熊貓雙喜　創本港特色熊貓經濟機遇

來稿作者：莊家彬



中央政府近日宣布贈送兩隻四川大熊貓予香港，加上香港海洋公園的「盈盈」產下首對港產龍鳳胎熊貓寶寶，可謂雙喜臨門，為香港帶來發展「熊貓經濟」的機會，筆者認為四川和澳洲的經驗值得特區政府借鑒，期望香港能夠善用契機，打造出具香港特色的「熊貓經濟圈」。

參考四川澳洲做法 更好發展「盛事之都」

四川政府一直重視熊貓的保護和科研工作，更善用熊貓的人氣和文化價值，大力發展熊貓文創產業，例如成都大熊貓繁育研究基地，除了照顧熊貓的「本業」，「副業」亦做得非常多元化，除了生產不同的熊貓紀念品和工藝品、開設主題餐飲及娛樂服務，亦為遊客提供更豐富的旅遊體驗，帶動當地就業及經濟發展。

動物特色旅遊文創並非新鮮事，以澳洲的樹熊為例，不少遊客為了一睹樹熊風采到澳洲旅遊，而當地不少公司更會設計出各種樹熊IP，推出家品、玩具、文創產品及裝飾品等，不僅豐富文創產業，更帶動生產、銷售、服務等相關行業發展，孕育了「樹熊產業」，為澳洲帶來了32億美元收入，創造3萬個就業崗位。

香港作為國際都會，擁有獨特的中西文化融合優勢，應該把握今次發展機遇，將熊貓元素融入不同行業，推出具香港特色的熊貓主題旅遊產品，亦可以舉辦熊貓嘉年華、熊貓藝術節等主題活動和節慶，營造濃厚節日氛圍，吸引更多國際遊客到訪，帶來人流、商機，更好發展成「盛事之都」。

與內地城市合作推一站式熊貓主題體驗

我們可以邀請本地創作人以熊貓為主題，創作主題歌曲及MV，在機場、高鐵站等交通樞紐位置播放，並邀請本地藝術家設計融合香港特色的熊貓藝術作品或裝置，在市區旺區及重點景點，設置打卡位和限定紀念品售賣點，提供優惠券吸引旅客消費，既可為年輕藝術創作者提供平台，亦有助帶動經濟收益及相關產業發展。例如善用啟德郵輪碼頭，推出熊貓主題體驗活動或展覽，吸引市民和遊客認識國寶。

香港政府亦可牽頭與內地城市合作，推出深度體驗中華文化的高端旅遊，讓遊客在了解熊貓的同時，亦可欣賞更多中國傳統文化精髓。

現時不少旅遊體驗平台發展成熟，提供多元化的旅遊產品體驗，相信各大平台能與海洋公園及四川文旅企業合作，推出一站式熊貓餐飲、酒店、航班旅遊體驗，讓遊客在一次旅程中，既可體驗香港風光及特色，亦可到訪四川深度了解熊貓產業，帶動兩地經濟共同發展。

我們亦應借鑒四川經驗，由主題公園設計融入STEAM教育元素的熊貓體驗課程，以盈盈高齡產子、安安佳佳高齡才離世的小故事，講解如何以科技手段培育和照顧熊貓，在下一代心目中植下愛惜及珍惜國寶的種子。而四川成都大熊貓繁育研究基地可以分享熊貓照顧的歷史和趣事；航空公司和高鐵亦可推出熊貓主題航班和列車，營造沉浸式旅遊體驗。

參考多啦A夢巡迴特展 推動全方位體驗

早前多啦A夢巡迴特展風靡香港，全港市民及旅客為多啦A夢瘋狂。我們可參考有關經驗，以熊貓主題設計不同體驗，例如港鐵限定列車及月台，讓熊貓走望生活的方方面面。此外亦可考慮與香港著名漫畫創作者及本地設計聯乘，例如熊貓版老夫子、麥兜等，在帶動熊貓熱潮時，也給年輕一代有機會認識接觸傳統知名本港卡通人物；甚至政府部門吉祥物也可參與其中，設計熊貓特別版，借助彼此影響力，增加政府吉祥物的辨識度，為日後推動政策及教育大眾工作「鋪路」。

今次港產龍鳳胎熊貓加上中央贈送多一對四川大熊貓是雙重機遇，香港應該主動出擊，由政府牽頭與商界緊密合作，把握發展契機，充分發揮香港獨特的中西文化優勢，將熊貓元素融入旅遊、文化、教育等不同領域，吸引內地以至海外遊客來港，為香港經濟發展注入新動力，共同把握這個黃金機遇，提升「盛事之都」形象，為香港開創「熊貓經濟」新篇章。

作者莊家彬是天津市政協委員、全國青聯常委、香港各界青少年活動委員會執行主席、四川省青年聯合會副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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