楊莉珊｜「一帶一路」高峰論壇彰顯香港美好前景

第九屆「一帶一路」高峰論壇9月11日至12日在香港隆重舉行，港澳辦微信公眾號發表「港澳平」評論文章指出，論壇展現了香港魅力、能力和活力，彰顯了香港獨特優勢、強勁能量和美好前景。「一帶一路」倡議邁向新一個十年，只要香港發揮好優勢，緊緊抓住機遇，未來角色必將愈加重要，前景也一定會愈加光明。



來稿作者：楊莉珊



本屆高峰論壇有近6000位來自70多個國家和地區的人士與會，包括超過80位一帶一路」沿線國家和地區的政商領袖。本屆高峰論壇主題為「構建互聯互通、創新及綠色新絲路」，體現了香港不斷強化優勢，發揮獨特作用、引領潮流的積極努力，也體現了香港在「一帶一路」倡議中的重要角色。這一連續九次舉行、而且越來越盛的盛事，讓世人充分感知香港的非凡魅力、能力和活力。

自2016年起，每年在香港舉辦的「一帶一路」高峰論壇匯聚來自「一帶一路」沿線及相關國家和地區的主要官員及商界翹楚，共同探討「一帶一路」帶來的龐大商機，就促進區域合作交流意見，並探討務實的商業合作機會。去年論壇適逢「一帶一路」倡議十周年，共邀得90多位重量級政商界領袖為演講嘉賓，並吸引來自逾70個國家和地區、近6,000位與會者參與。從當年的1000位與會人士到今天的近6000位，人數增加數以倍計；從當年的100多場專案對接會，到如今的800場，多年來累計達到4000場，促成了大量企業合作，並提供了大量專案投融資和專業支援等服務。可以說，九年來成果豐碩、成就斐然。

為什麼香港舉辦的「一帶一路」高峰論壇可以取得如此實效？這就是香港作為共建「一帶一路」重要功能平臺和節點的凸顯，是香港上述諸多獨特優勢集合匯成的強勁能量的迸發。香港作為「一帶一路」倡議的重要建設節點和首選平臺，在國家的支持下，憑藉自身的獨有優勢，積極聯繫內地與其他「一帶一路」地區，不單在國際項目投融資，更在離岸人民幣業務、專業服務支援和經貿交流合作等各方面發揮互惠共贏的作用。

香港作為「一帶一路」沿線最高度國際化和熟悉中國國情的服務中心優勢，為「一帶一路」項目提供支援，特別在四個方面：

1、金融：包括籌融資、匯兌保險、財資與風險管理、人民幣國際化等。

2、航運物流：包括區域配送、海陸空聯運、價值鏈管理等。

3、商貿推廣：如會議展覽、商貿配對、質檢設計、產權交易、品牌管理等。

4、跨境投資：包括協助中國企業「走出去」的收購合併、法律仲裁、地區總部等服務。

香港是「一帶一路」的積極參與者、貢獻者及受益者。香港一直全面參與和助力「一帶一路」建設，用好香港 作為「一帶一路」功能平臺的角色外，也發揮「超級連繫人」和「超級增值人」作用。為更好融入國家發展大局，行政長官於2022年12月成立「融入國家發展大局督導組」(督導組)，督導各政策局及部 門主動對接共建「一帶一路」倡議等國家戰略。督導組下設「一 帶一路」發展小組（發展小組），由律政司司長擔任組長及商經局 局長擔任秘書長，「一帶一路」辦公室負責發展小組秘書處的工 作。發展小組於2022年12月成立，協助督導組制定全面和宏 觀的策略，以推展香港與「一帶一路」國家經貿、專業服務及 人文合作等方面的高質量發展，至今共召開了四次會議。

國家主席習近平2023年10月18日於第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式上發表主旨演講，宣佈支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，推動「一帶一路」更高質量、更高水準的新發展。香港各界深受鼓舞。香港特別行政區行政長官李家超指出，香港在創科範疇大有可為，會全力支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，積極融入國家發展大局，加強「一帶一路」經貿聯繫，推動交通基建「硬聯通」，重視規則標準「軟聯通」，提升資金融通、文化互通、民心相通，加強青年專業人才交流，深化「一帶一路」合作。

隨著「一帶一路」倡議進入新一個十年，建構立體互聯互通網絡及發展開放型世界經濟繼續是環球企業在新國際情勢下把握龐大市場機遇的關鍵。本屆論壇將以過去十年的具體成果為基礎，進一步探討「一帶一路」倡議帶來的嶄新前景，並連接來自「一帶一路」沿線市場的潛在商業夥伴，促進實際合作夥伴關係，全面發揮香港長久以來作為「一帶一路」功能平台以及「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。

各方面踴躍參與「一帶一路」高峰論壇，用行動對香港投下堅定的信心票。美國多個部門聯合發布所謂「更新版商業警告」，指在香港實施《香港國安法》及《維護國家安全條例》之後，美國商人在港投資的風險不斷提升。美國的相關做法，被認為是新一輪抹黑香港的行動，連日來，外交部駐港特派員公署、特區政府，以及多位政府官員、立法會議員、商會組織及知名政商界人士，紛紛表示抗議，並澄清香港安全更有保障、營商環境變得更好的事實，加以駁斥。

從香港的真實情況看，實施了《香港國安法》和《維護國家安全條例》，對營商環境的最大影響，就是大幅度消除了政治因素對商業的幹擾，來港投資的外資、外企，不必擔心政局不穩、社會動盪，而遭至損失，可以更安心地在香港發展業務。來港工作的人才，也可以在香港有更安全、穩定的生活環境，更好地發揮個人才幹。

人們沒有被那些別有用心的謠言亂語所迷惑，而是用自己的眼睛真實地看到：今天的香港，已實現由亂到治，正走向由治及興；今天的香港，社會穩定和諧，法治堅如磐石，營商環境更加優良，居民權利和自由得到有效保障；今天的香港，特區政府敢於擔當、務實有為，帶領社會各界全力拼經濟、謀發展；今天的香港，廣大民眾秉承獅子山精神，以奮力打拼追求事業進步和生活幸福；今天的香港，繼續是一個充滿希望與機遇的城市！

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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