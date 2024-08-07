仲點論政｜「以僑為橋」　善用「一帶一路」機遇

來稿作者：劉仲恒



東南亞是港人的後花園，是旅遊的熱門目的地。而東南亞國家的華僑很多，特別是馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓這些國家。光是泰國，就有接近1千萬名華僑。

僑務工作是個大有可為的事業，特別是從商貿的角度來看。「搶人才」不是特區政府的重點政策之一嗎？其實，「搶人才」的範圍可以很廣，不限於內地眾多省市，其實東南亞華僑的下一代也有很多優秀的人才。筆者在海外就學時發現了一個現象，很多來自泰國、印尼、馬來西亞這些國家的華僑子弟，都很羨慕香港和新加坡這些國際大都會，希望能在畢業後在大城市闖天下。所以，香港在華僑子弟心目中是很有地位的。人才固然要「搶」，但我們也具備了很大的吸引力，招攬東南亞的華僑子弟來港發展，應該不會是件太難的事。

如果把僑務工作放進更大的框架裡看，就會更看得出其意義之重大。「一帶一路」 是國家在外交範疇裡的主導政策，而像馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓這些華僑多的國家，其實都是「一帶一路」重要的合作夥伴。也就是說，如果我們在僑務工作上下功夫，實際上已經間接地幫助了國家在「一帶一路」方面的建設工作。積極配合國家的「一帶一路」政策，怎麼說都是一件大好事。

再說得實際一點，上述這些東南亞國家都是新興市場，在經濟方面的發展潛力非常雄厚。當下的全球經濟前景不明朗，很多港商都正在努力為自己的生意找新的增長點。好好發展僑務工作，無疑就會為眾多港商開拓東南亞這個新興市場，創造新商機。港商在資金和技術方面比較厚實，如果為他們找到在土地和人力資源方面成本較低的新發展區域，肯定可以成為港商在生意上的新突破點。

所以，筆者認為「僑」和「橋」兩個字要放在一起理解才更有意思。國家主席習近平曾經說過：「中國的改革開放，中國的發展建設跟我們有這麼一大批心繫桑梓、心繫祖國的華僑是分不開的」。華僑同樣是炎黃子孫，跟我們血脈相連，即使僑居海外，家裡說得還是中文，還是叫孩子要學好中文。那麼如果要把內地民眾和海外華僑用一道「橋」聯繫一起，除了香港這個「背靠祖國、面對世界」的國家「門戶」之外，還有誰更能勝此重任呢？

人類社會是由不同網絡組成的，華僑雖然住在不同的海外國家，但由於血緣、語言、文化、鄉情的因素而形成了一個覆蓋全球的網絡，並在社會聯繫和影響方面都蘊含著巨大的力量，值得我們好好利用。更何況港商可以在「一帶一路」國策下，藉助華僑這道「橋」打開廣闊的東南亞市場，這在商貿和經濟的角度來看，對香港意義尤其重大。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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