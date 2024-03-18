楊莉珊｜在香港試點「一帶一路」金融通行證很有必要

全國兩會期間，全國人大代表、香港證監會主席雷添良港區全國人大代表、香港證監會主席雷添良向全國人大提交建議，提議在港試點「『一帶一路』金融通行證」，打造香港成為「一帶一路」投融資中心。具體建議為包括由國家領導人批准，在出訪時向符合條件的國家或地區授予「一帶一路」金融通行證，配合國家外交戰略；以香港作為試點地區，鼓勵在港發行與「一帶一路」金融通行證授權國家或地區相關的股票、債券、ETF等；設置5,000億元人民幣的「一帶一路」人民幣QDII專項額度，用於投資在港發行與「一帶一路」金融通行證授權國家或地區相關的金融資產。



來稿作者：楊莉珊



雷添良表示，香港作為國際金融中心和離岸人民幣中心，一直積極致力於國家資本市場雙向開放，為國家金融市場的繁榮與發展添磚加瓦。隨著共建「一帶一路」倡議的不斷深化，香港也在積極融入國家發展大局，在金融領域發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的作用。

據國家外管局數據，截至2024年1月底，QDII制度推行23年以來，已累計批出1,655億美元額度。隨著內地投資者成熟和財富增長，對多元資產配置的需求不斷提升。 建議設置「一帶一路」人民幣QDII專項額度，並以香港作試點，將有效吸引「一帶一路」沿線國家或地區，到港進行投融資活動，如吸引包括沙特阿美在內的「一帶一路」企業來港上市或二次上市，讓香港的IPO市場再煥發生機，進一步提升香港市場競爭力。

設立「一帶一路」人民幣QDII專項額度，並要求相關額度的使用聚焦在以人民幣計價或交易的金融資產上，將有效鼓勵在港交所上市的「一帶一路」企業或ETF設置人民幣交易櫃枱。如果沙特阿美來港作二次上市，投資者也有望通過該專項額度，直接以人民幣參與IPO。這不僅能緩解離岸人民幣的兌換壓力、促進人民幣在香港的留存，還能增加離岸人民幣的投資選擇，搶奪「一帶一路」資產的人民幣定價權。

隨著「一帶一路」國家愈來愈多使用人民幣作跨境貿易結算，市場對以人民幣投資的需求日益增加。香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池，處理著全球四分之三的離岸人民幣支付業務，並擁有最大的離岸人民幣債券市場，我們一直著力豐富離岸人民幣的投資產品和管道，以及風險管理工具，更好滿足投資者的資金配置和風險管理的需求。

香港作為「一帶一路」倡議的重要建設節點和首選平台，在國家的支持下，憑藉自身的獨有優勢，積極聯繫內地與其他「一帶一路」地區，不單在國際項目投融資，更在離岸人民幣業務、專業服務支援和經貿交流合作等各方面發揮互惠共贏的作用。

香港與20個經濟體簽訂自由貿易協定當中包括東盟成員國、格魯吉亞及澳洲等。香港已與海外經濟體簽訂22份促進和保護投資協定亦完成與巴林、馬爾代夫和緬甸的談判，並會開展／繼續與其他經濟體，包括「一帶一路」相關國家的談判。

香港簽訂了45份全面性避免雙重課稅協定當中包括多個「一帶一路」相關國家。香港與「一帶一路」相關經濟體及其他貿易夥伴，包括中國內地、印度、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、日本、澳洲、新西蘭、以色列、加拿大、墨西哥及印尼分別簽訂「認可經濟營運商」互認安排以提供通關便利。

特區政府積極尋求加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。RCEP涵蓋15國共22億人口，佔全球近三成貿易量，加入RCEP有助企業減低經營成本並開拓海外市場，鞏固及更好發揮香港作為國際貿易中心的地位。

投入「一帶一路」建設對香港未來經濟的發展會起著舉足輕重的作用。別的不說，目前內地與「一帶一路」沿線國家和地區的經貿聯繫日趨密切，人民幣在進行雙邊貿易、投資、儲備等方面的使用程度和需求越來越高。

世界銀行報告顯示，共建「一帶一路」使參與的經濟體的貿易增加4.1%，吸引外資增加5%，使低收入國家的GDP增加3.4%。而受益於「一帶一路」建設，新興和發展中經濟體的GDP佔全球份額提高了3.6個百分點。這些數字正反映「一帶一路」在促進和深化國際合作、推動全球互聯互通、拉動世界經濟增長等各方面，發揮著重要作用。在這國際合作平臺中，香港一直是積極參與者和貢獻者，在「一帶一路」高質量發展中，與貿易夥伴一起推動深化合作，香港的優勢將能更充份發揮，共謀更美好的發展、共建更深厚的友誼，一起發掘更多商機、創造亮麗的前景。

香港在融資方面，它要走一個更加全球化的道路，愈來愈多國內外優質企業到香港上市，香港金融行業就會活絡起來，流動起來。另外，香港可以考慮如何使自己的資金和上市企業在多元化方面多做一些挖掘，除了「一帶一路」，還可以與國家開發銀行以及其他國際性開發銀行、亞洲基礎設施投資銀行、世界銀行等合作，推動在香港設立分支機構，這對香港作為一路一帶的融資中心的貢獻將會很大。在香港試點一帶一路金融通行證很有必要。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港(地區)商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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