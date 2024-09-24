來稿｜黃循財勾勒未來願景　共創新加坡美麗家園

來稿作者：陳文坪



新加坡總理黃循財在8月18日國慶群眾大會演講時，為新加坡未來發展勾勒出新的一道風景線。它是從南部瀕水區到未來在外填海造島的「長島」（Long Island），全長約120公里的瀕水海岸線，將讓新加坡重新打造一個活力四射的南部海岸。

除此之外，首次在國慶群眾大會發表演講的黃循財，向外界闡述政府未來的施政方向並作重點說明。今年的重點除了加強提高生育率外，還推出「前所未有」的計劃，以及為未來國家建設描繪出一幅美麗的圖畫。

其實，低生育率是大都市的趨勢，已非「新問題」。政府強制丈夫今後享有產假，目的就是向外界傳達，作為企業，也具有社會責任，必須為增加生育率而給予僱員提供養兒育女的時間。這不單是政府的責任，企業也必須「分擔」。

新國政府歷來鼓勵人民自力更生，對失業救濟金一直以來都說「不」。但黃循財在國慶群眾大會演講時宣佈，政府將推出技能創前程求職援助計劃（SkillsFuture Jobseeker Support Scheme），為那些非自願中低收入失業者提供短期財務援助，在六個月內可申請高達6000元。這一措施，就是「變相」的失業援助救濟金。

不過，這是一項重大「突破「，更是組成與加強社會安全網的一部分。說明政府悉心聆聽人民的反饋，並改變過去既定思維而把它視為一項「急需援助」的方式來處理，為有需要的失業人士或家庭提供必要的財務支援。讓那些失業者可以「無後顧之憂」參與培訓、有更多時間尋找適合的工作。

這一計劃，是一種「攜手」人民 一起向前邁進的舉措，也是另類創新方式，可為建設一個更加包容的社會發揮力量。

新國放寬單身人士也可申請預購組屋，而且選擇住靠近父母有優先權。與過去單身人士只限制購買市場轉售組屋相比，這一新政是一項「適時」修正。鼓勵單身者早日組成家庭，歷屆政府的出發點是好的。

然而，身為公民，單身人士也有住房需求。就如鼓勵生育一樣，丈夫也可享有「產假」。政府從善如流公平對待所有公民對自身住屋的選擇，是賦予「居者有其屋」政策的一種「升華」。

黃循財在演講中，對國家未來中長期的發展勾勒出了宏偉的輪廓。目前，一些工程正在如火如荼展開建設，如加冷新的室內體育館，建成後可容納1萬8000人，比現有的室內體育館大了1.5倍；濱海東的建國先賢紀念園工程也在進行中；還有濱海灣新的衛國廣場也在建設中；加上瀕水區周遭也在規劃建設新的公共組屋、公寓住宅和休閒花園。

特別是，當「長島」工程在數年後推行後，「長島」將是一道美麗的海岸線，不但可緩解海平面上升對新國帶來的威脅，也能打造休閒設施、住宅和工業園區等，它也是未來新國的一大蓄水池用途。

可見，在不久的將來，新的風景線將逐漸從點到面，再從面到片區，新的地標建築物將不斷湧現。這些都為新加坡的發展注入一股新的發展動力。

黃循財在演講中所言，相信更好的日子就在前方。他說：「我們有新的抱負要追求，勇於付諸行動將願望變成現實。我們的社會可讓每個人民得到尊重，每個聲音被聆聽，每個夢想獲得滋養。我們的國家可讓每個人發憤圖強，成就最好的自己。」

誠然，過去60年來，新加坡在建國道路上，勇於開創追求、敢於拼搏創新、立於多元文化、站於東西方前沿、和於族群包容、凝聚團結一心、政府人民目標一致，具有開拓精神，這種不屈不饒、積極向上的毅力與精神，讓新加坡將在現有基礎上，取得更大、更廣、更深的發展前景。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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