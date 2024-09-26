來稿｜如何善用北部都會區土地資源，推動創新科研發展？

來稿作者：張景宜



上星期參加了在北京的京港洽談會及分論壇。在幾天的京城遊走中，我們在中關村和北京工業大學期間，多個與會嘉賓都大談創新科技、數字經濟及拓展國際業務等領域的發展，明顯未來幾年不論北京還是香港，舊經濟還在，但新經濟的動力落在創科。

在特首、財政司司長及多位局長全力推廣和宣傳香港的機遇，介紹不同類型的招商引資政策，以及北部都會區未來的發展的同時，港澳辦主任夏寶龍會面的分享頗具指標性，就是要求政府加緊提速讓商界配合發展，一同拼經濟，創未來。

有別於以前經濟放任政策，或是讓市場主導經濟發展，現今新經濟下需要政府適度帶頭推動產業經濟，投入資源和打破一些舊思維和模式。在北京多場活動中，參與人次過千，來自北京創新科技界的專業人士、初創企業家和科學家均對香港的發展表現出濃厚興趣，其中一場青年科學家沙龍的與會代表就有幾十名來自內地頂尖大學的科研人員、企業家和投資者，他們想了解香港各項創業和人才政策的期待，例如新型工業加速計劃及研究人員聘請等的輔助，還有企業和學校希望來港了解更多技術轉化的計劃。近年這些計劃孕育和幫助初創發展，但是依然有一些企業希望獲得更多元化的支持，特別是土地、辦公空間和生態圈等。

如何做到優勢互補，讓京港兩地共創繁榮，並配合國家發展，推進新質生產力，香港確實需要加大力度宣講，讓更多人知道香港的獨特優勢。要達到這個目標，特首和團隊在過去兩年多中不停走訪，未來要成功讓內地和海外企業扎根香港，我們建議並鼓勵政府認真考慮進一步提升引進辦和經貿辦的地位，並加快引進辦的招聘工作。例如，提供更多資源和靈活度給辦事處，吸引內地和海外優秀企業落戶香港過程中，可以為企業和初創來港人員提供較優惠價格的酒店租住選擇，並與發展商和園區等合營共享辦公室。可以先以三萬平方呎、半年免租期為起點，吸引企業短時間內在香港設立分部或地區辦事處。

同時，面對經濟轉型，適度利用發展商旗下的酒店資源，讓引進辦掌握各區酒店房間和會議室，以擴大接觸面並促進深度交流。這些額外設施和資源在私人企業調動起來並不難，也正如港澳辦主任夏寶龍所言，希望香港社會各界，特別是工商界和企業家，堅定支持行政長官和特區政府依法施政，團結一心抓緊機遇，拼經濟、搞建設、謀發展。結合商界和民間資源，全力輔助引進辦和經貿辦的工作，協助公司在港成立及拓展業務，就是把愛國愛港的熱情轉化為實際行動，也能支援餐飲業和旅遊業，並持續引進人才。

引進辦和投資推廣署過去成功引進了多家企業，如華為雲、百度人工智能項目、美團 Keeta、寧德時代等，也有海外醫藥及生命健康企業進駐科技園及港深創科園。我們深切認為，北部都會區、新田科技城等項目是香港北創科南金融的發展動力，也必須全力吸引更多優質企業落戶。各界對即將發表的施政報告充滿期待。

要保持產業發展和香港競爭力，各部門需要為企業和生態圈注入資金、稅務和前期投資方面的安排，從而促進企業在香港推動投資和招聘，為未來庫房帶來利得稅及個人薪俸稅。同時，北部都會區和新界有不少工廈，政府也可以考慮推動公私營合作，轉化為創科用地和企業人才居所，作為新型資助，當中就不用額外重新興建和土地收購。

匆忙地在北京待了三天，在中關村會場聽取了孫東、邱應樺、北部都會區統籌辦事處主任丘卓恆、工業專員葛明等的政策和發展簡介，同時也與北京市及區領導進行交流。我們深信，未來城市間的互動和搭建的平台將有助於進一步的連繫，如何進一步提升區域發展和促進更多雙向企業落戶，就有賴政府政策和商界發揮更多的積極性和參與。

張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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