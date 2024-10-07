地球之友｜打造香港成為易行城市

來稿作者：洪藹誠



香港的市區以其密集的街道聞名，高樓大廈林立，車流不息。這種環境有時會讓路上行人感到不舒適，甚至產生畏懼。究竟是甚麼原因，使香港的步行環境變得如此不理想？為甚麼建設一個適合步行的城市如此重要？

香港本應是全球最適合步行的城市之一。然而，路面上的各種障礙大大影響了步行體驗。行人欄杆、路牌、快遞包裹和店鋪違例擴建物都在爭奪有限的街道空間，導致行人路非常擁擠，對殘疾人士尤其不便。這種情況因香港以汽車為本的城市規劃而進一步加劇。例如，過馬路的綠燈時長對長者而言往往太短，而行人天橋和地下隧道則迫使行人繞遠路，以便讓汽車暢通無阻地行駛。

在某些地區，行人流量已經超過了街道原有的承載能力。舉個例子，九龍東曾是一個工業區，後來被重新開發為香港的第二個中心商業區。然而，由於城市規劃者沒有提升街道的承載能力以容納激增的工作人口，導致交通經常擠塞。

步行體驗不佳，可能是大部分人抗拒步行的原因。一項調查發現，22%的香港人寧願乘坐交通工具，也不願步行，即使只是五分鐘的路程。適合步行的城市不僅能改善身心健康，還能減少碳排放和空氣污染。那麼，香港可以採取哪些措施，更有效地推廣步行呢？

自2017年推出「香港好．易行」計劃後，政府開始通過拆除非必要的交通標誌和欄杆來拓闊行人道路，並設置行人過路平台，為行人提供連續而平坦的步道，同時鼓勵司機減速和讓路予行人，以提高步行的便捷性。在部分地區，某些街道被規劃為全日或部分時段的行人專用區，以確保安全的步行環境。 此外，觀塘區還增加了綠化設施，以改善步行體驗。

香港可借鑒新加坡的「暢行乘車計劃」(Walk2Ride Programme)，通過建設 200公里的有蓋行人通道，連接行人和交通樞紐。悉尼則在街道兩旁種植大樹，提供自然遮蔭並增加城市樹冠。台北亦設立「街頭藝人許可證」制度，鼓勵街頭表演，增強街道的社交性和活力。為進一步提升步行便利性，香港還可以考慮採用智慧城市技術，例如根據人流調整時間的智慧交通燈。

鼓勵更多人步行，可以大大改善城市的空氣質素，促進公眾健康。香港可以從新加坡、台北和悉尼等城市汲取經驗，同時擴展現有措施，以改善行人舒適度，增強街道活力。通過優先建設行人友好的基礎設施，香港有望成為一個真正適合步行的城市，讓居民和環境都能受惠。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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