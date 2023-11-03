地球之友｜落實電子道路收費　改善空氣質素

空氣污染對全球構成重大威脅，尤其對城市地區的影響更爲嚴重，其中車輛廢氣排放正是一大元凶。一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）、懸浮粒子（PM）和揮發性有機化合物 （VOCs）等車輛污染物與各種健康問題息息相關，包括呼吸系統問題、心血管疾病，甚至過早死亡。爲了解決這問題，全球各地政府和城市規劃者都在積極探索創新解決方案，電子道路收費（ERP）便是其中一個甚具成效的策略。



來稿作者：洪藹誠



ERP系統利用電子收費技術，向指定時段使用特定道路或進入特定區域的車輛收費。一般而言，該系統由安裝在公路沿綫或入口處特定位置的電子收費門架組成，以檢測和記錄路過的車輛。車內裝置或電子標簽會用於識別已登記的車輛，並從駕駛者的賬戶中自動扣除相應費用。

ERP的其中一大好處，是減輕交通擠塞。通過繁忙時段收費，鼓勵民眾採用更環保的交通方式，如公共交通、共乘車輛、騎自行車和步行等，阻止不必要的私家車使用，以最大限度減少交通流量，從而降低車輛排放。實施ERP系統，還可帶來行爲上的改變。隨著大眾日益意識到在繁忙時段駕駛所衍生的經濟成本，他們便有更大誘因調整出行模式，這有助減少交通擠塞，優化交通流量，進而改善空氣質素。

多地成功推行ERP 空氣質素顯著改善

全球已有多個城市成功推行ERP，空氣質素亦有顯著改善。例如新加坡的ERP系統按照道路使用情況和時段收費，自1998年推出以來，大大減少了交通擠塞，同時也改善了路邊空氣質素。同樣地，瑞典斯德哥爾摩於 2006 年實施了道路擠塞收費計劃。該系統對繁忙時段進出市中心的駕駛者收費，成功令交通流量減少了20%，大大改善了空氣質素。研究還顯示二氧化氮水平大幅下降，可見ERP對抑制汽車尾氣排放量發揮顯著作用。

香港方面，新登記車輛數量持續增長，造成多處道路交通擠塞。皇后大道中和畢打街等道路在繁忙時段的擠塞情況十分嚴重，經常出現長長車龍，車速極為緩慢，有時甚至低於每小時10公里。香港政府意識到問題的嚴重性，自80年代起便開始研究實施ERP的可能性，類似研究分別於1983、1997、2006和2019年進行。然而，經濟形勢轉變和私隱問題擔憂等各種因素阻礙了計劃的實施。

科技進步、《私隱條例》加强、全球成功案例研究，以及最近實施的「不停車繳費服務」和即將運行的三條過海隧道「分時段收費」方案，均證明ERP在香港大有可為。通過減少交通擠塞、鼓勵可持續交通模式和促進行爲改變，ERP能夠改善空氣質素，締造更健康、更宜居的城市。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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