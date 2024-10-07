來稿｜制服團隊升旗齊賀國慶　延續情懷助力愛國教育

來稿作者：莊家彬



今年是中華人民共和國成立75周年，香港各界青少年活動委員會與公民教育委員會於上月聯合舉辦「金紫荊廣場升旗禮」，組織了750名青少年制服團隊及中小學生參與，並以中式步操參與升旗禮慶祝國慶，意義非凡。

香港各界青少年活動委員會自2006年起，每年5月4日都會在金紫荊廣場舉辦升旗禮，紀念五四青年節，不僅是一場隆重的儀式，更是愛國教育的切身體驗，讓年輕人對國家的認同感有更深體悟；去年五四升旗禮，全體制服團隊首次以中式步操列隊進場，體現對國家的歸屬感及愛國情操，值得紀念；今年國慶加入了護旗隊，更突顯⻘少年與國家的連繫，有助傳達國家安全觀念。

十一國慶前夕，筆者與百多名港澳同胞齊集北京分別參與慶祝中華人民共和國成立75周年音樂會及招待會，習近平總書記重要講話提到「四個堅持」，必須堅持中國共產黨領導、必須堅持中國特色社會主義道路、必須堅持以人民為中心、必須堅持走和平發展道路；總書記亦提到要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，堅定不移維護和促進香港、澳門長期繁榮穩定，偉大祖國會作堅強後盾，讓港人創造更加美好的未來。對筆者而言，要實現中華民族偉大復興，必須培育敢於付出青春力量的新一代愛國棟樑。

愛國需實踐教育 宜制定清晰長期計劃

全國人大常委會去年10月通過了《愛國主義教育法》，並於今年開始實施。香港教育局亦推出「公民、經濟與社會科」新科，新課程指引明確將愛國主義教育納入課程，‎並要求中三學生學習「習近平思想」。

愛國不僅是口號，更需要實踐，要有效推動愛國教育，除了制定清晰、可執行的長期計劃，亦要系統化、從方方面面培養年輕一代的愛國情懷。本港絕大部分中小學都設有制服團隊，建議以中式步操作為渠道，協助年輕人打好文化根基，透過了解不同國家步操的分別，認識國家歷史、文化及進步歷程。

1949年新中國建國初期，解放軍很多制度體系仍在發展，開國大典閱兵式上，天安門的士兵步法不一，有德式、英式步操，之後解放軍着力正規化建設，調整至適合中國人體型的步操，並在1953年閱兵正式採用，成為中式步操。

與香港以往沿用的英式步操相比，中式步操更加強調整齊劃一、團隊合作，每個動作都要求鏗鏘有力、乾淨利落，展現自信。

學校應多元推廣中式步操 培養具愛國情懷的新一代

要學生在烈日下學習步操口令、控制步幅、手部擺動的角度及距離，再要多次操練，並非輕鬆事。學校可以以不同形式推廣中式步操，例如邀請紀律部隊或各制服團隊指導，讓學生學習紀律，再舉辦比賽，激發學生的學習動機及興趣，培訓團隊精神及紀律。

更甚可將中式步操融入不同學科之中，例如在STEAM教育中舉辦編程比賽，鼓勵學生設計有趣的愛國主題遊戲或應用程式，這既能提高學生的參與感，亦可讓他們主動了解中式步操及其背後的文化意義。

愛國需要讓年輕人從心底裡認同自己的國家，累積為國家付出及貢獻的話勇氣和能力，讓我們一同努力，讓愛國教育在每位年輕人心中扎根發芽。

作者莊家彬是天津市政協委員、全國青聯常委、香港各界青少年活動委員會執行主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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