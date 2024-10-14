來稿｜新加坡有OpenAI，香港又有什麼？

來稿作者：張景宜



這個月在科技界其中幾個大新聞，當然是 Tesla 推出的自動駕駛的士，以及OpenAI權鬥及在新加坡擴大發展和招聘。曾經合作的一位東南亞同事，當年在泰國工作，疫情時轉到美國，再加入OpenAI後前往新加坡主理亞洲業務。想帶出的重點是，過去十多年，不論是新加坡和內地城市，都全力將創科發展納入總體經濟規劃，這也讓不少人投身了這個行業。反觀香港，在過去一段時間，有點在食老本，還依賴著金融和炒賣，坐鎮中環的還是Old Money為主。

香港錯過了大疆，也沒辦法孕育到太多的獨角獸，一河之隔的深圳，南面的新加坡，北面的韓國近年全力推進，成功發展起園區和產業經濟。香港要急起直追，本屆政府確實提速起來，從特首到局長都迅速設立多個扶持創科的政策，也漸見成效，讓百度、華為和幾家跨國企業進駐科技園。但是筆者認為，今時今日這個香港速度還是未夠，我們要用光速去追趕，才能從世界各地搶奪人才和資金。除了項目基金，我們需要雷厲風行和突破框框，期望施政報告能夠推動以下一些措施。

第一，將北部都會區一成而地和港深創科園土地以一折賣給重點企業，或是用市價一成租用給企業十五至二十年。我們需要摒棄以前的土地政策和舊有思維，當中環的寫字樓標價 40元一呎租值，理論上河套園區的租金應該是10元。更重要的是，當深圳園區已經逐步成形，新加坡Tuas園區已經有多家企業廠房在興建，港深創科園的大樓還在慢慢起。時間不留人，我們回想一下，如果Tesla想在香港設廠，榮耀想在香港生產手機，它們應該沒有時間走流程，投地或是入表租辦公室，需要的是從管理層至租務，連結各地的經貿辦，推動特定的方案，然後開誠佈公地向公眾宣布。

有評論總說，要防範官商勾結，按程序辦事才是香港傳統，他們這個論調只是停留了在上個世紀。今日政府和園區要交代的，是七百多萬人未來二、三十年的經濟發展，要向國家定期匯報國際創科中心發展成什麼樣才對。當真正談好首批企業，也許為它們提供了資金，也許一半的員工的薪金都獲得減免，也許大部分的前期機器都獲得資助，但往後帶來的收益卻是無上限的，為什麼呢？這就像賣樓和賣電話一樣，第一批客戶當然是有優惠，最好還是有限定名額，之後自然會吸引到其他客戶來查詢。有了首批重點企業進駐，甚至是發生企業捨新加坡來香港，這就是真正的成功。

第二，政府應把引進辦和人才辦合歸財政司司長統籌和監督，並進一步注資和擴充編制。目前發展勢頭良好，工作突出，但明顯是跟當初成立的目標和編制不合，現時據了解，兩個辦公室的人員都經常要加班，接收到的查詢也是海量的。短期方案是，在1823調配資深人員作為兩辦的前線客戶主任，盡快增聘非公務員職位，在金融，創科，生命健康領域招聘人才，同時在數碼港，科技園借調五至十個負責夥伴合作的人員加入，讓園區另外招聘補位加快人員配置。

最後也是最重要的建議是，企業來了，自然跟上的就是技術團隊和執行人員。地區有關愛隊，創科社區也應該有關愛隊，照顧這些新來港精英在教育，文化，理財等有家的感覺，這樣才能長遠留住人才。在招商引資的大策略下，教育局和民青局的角色也同樣重要，因此，引進辦和人才辦其實也需要借調教育主任、稅務主任及擁有豐富地區民政經驗的人員加入，這樣才能夠建立起全方位機動團隊。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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