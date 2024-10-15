來稿｜岑浩輝興利除弊　澳港互利共贏

來稿作者：楊華勇



岑浩輝高票當選，充分反映澳門社會對岑浩輝品格、理念、能力和作風的廣泛認同，對澳門在新一任行政長官帶領下邁上新台階實現新發展的殷切期望。

岑浩輝表示，會以全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針為基本遵循，以加快推進經濟適度多元發展、更好融入和服務國家發展大局為使命願景。岑浩輝表明，獲中央任命就任後，將帶領澳門新一屆特區政府推動澳門多元發展，加強粵港澳大灣區互利合作。港澳共同以自身所長貢獻國家所需，為國家現代化強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻，進一步增強港澳的競爭優勢。岑浩輝劃下施政藍圖：未來五年打造「法治澳門」「活力澳門」「文化澳門」「幸福澳門」。這些願景和目標無疑呼應了澳門市民心聲，回應了澳門社會期待，更切中了澳門發展之所需。

新一屆澳門特區政府將發揮澳門在「一帶一路」擁有葡語國家聯繫的優勢，推進國家和葡語國家之間的經貿、金融、旅遊、高科技合作發展，推動經濟適度多元發展，必將為香港的金融、法律、經貿等優勢專業服務提供更大的拓展空間。港澳優勢互補，在粵港澳大灣區、「一帶一路」等國家重大策略中，積極扮演好參與者、貢獻者、受益者角色，必將進一步增強港澳「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，不斷取得新發展新突破。

岑浩輝高票當選，反映澳門社會期待岑浩輝施政和改革舉措，尤其聚焦經濟多元發展。全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，澳門博彩業獨大帶來多個問題，包括面對越來越多地區競爭，窒礙其他行業發展，亦容易出現不正規運作導致貪汙，甚至影響國家安全，中央早就要求澳門走向產業多元化，包括打造橫琴為澳門與內地合作跳板，相信岑浩輝須更主動推進經濟適度多元發展。

岑浩輝表示：「旅遊博彩業在發展過程中，有段時間失序發展、野蠻擴張，一業獨大這種情況，對澳門特別行政區長遠發展不利，帶來非常大的負面影響，所以經濟適度多元發展。前兩年夏寶龍來調研時提到，是我們澳門特別行政區的必答題，不是選擇題，如何辛苦困難都要做。」港澳辦主任夏寶龍前兩年表示，澳門需要推動經濟適度多元發展。

由1999年12月20日澳門特區政府成立起，岑浩輝一直獲任命為終審法院院長，直至他請辭。擔任近25年終審法院院長工作的岑浩輝，審理過的大案包括前運輸工務司司長歐文龍貪腐案和前檢察長何超明涉貪案。岑浩輝在宣判歐文龍案時，批評他的受賄貪財行為令人震驚，貪得無厭，對特區政府和主要官員形象造成巨大損害。

岑浩輝說來到澳門四十多年，看著澳門滄桑變化，經濟結構旅遊博彩業獨大，早年整個社會不論就業財政來源都舉足輕重，旅遊博彩業急速發展時有時失序發展、野蠻擴張，擠佔人力各方面資源，甚至影響年青人就業，一業獨大不利於特區發展，要適度多元發展。

岑浩輝在澳門回歸十五周年訪問中，也有談及澳門社會情況，坦言：「澳門地域狹窄、人情興盛，唯有通過建立制度保障、加強對法官和司法輔助人員的管理才能實現公平正義。」他屢次在司法年度開幕禮上強調廉潔的重要性，曾指澳門：「以華人為主體的小社會，人際關係密切、各種利益盤根錯節的社團社會，問題就非常突出」，提醒法官免被人利用。

從2002年澳門「賭權開放」至今，學界對博彩業的研究主要有兩 大方面：一是一業獨大，二是擠佔效應，幾乎一致認 為兩者是有關聯的，即博彩業一業獨大將對澳門整體產生擠佔效應。現時澳門有約38萬勞動人口，百分18.5、即七萬多人從事博彩業，其他行業如酒店、飲食、零售等都依賴博彩業發展。澳門越要減少對博彩業的依賴，自然會遇到更多既得利益集團的阻撓。但岑浩輝本身是司法界人士，他本身就沒有跟其他的利益集團有甚麼利益上的瓜葛。改革就可以觸碰到大家族的利益。岑浩輝興利除弊，有助他推動澳門其他產業發展。

岑浩輝當選後見傳媒，表示澳門與香港應各自發揮優勢，兩個特區各自發展，一同推動粵港澳大灣區發展。作為粵港澳大灣區中兩個特別行政區之一，澳門擁有對外高度開放及低稅制的優勢，同時又密切聯繫著大灣區內9個內地城市。對比起香港、深圳、廣州等其他三個核心城市，由於獨特的歷史背景，以及和諧的社會文化底蘊，讓澳門在大灣區城市群內，可以充分發揮平臺作用，做好內地與葡語國家的產品供需對接，並與「一帶一路」相連，形成別樹一幟的優勢。

作為東西方溝通的橋樑，澳門能精準聯繫內地與葡語系及歐盟國家，推動雙邊及多邊貿易投資。憑藉澳門與葡語系國家的良好關係，並在中葡雙語人材的輔助下，澳門與葡語國家之間已經擁有雙向開放的平臺優勢和資源優勢，包括中葡國家經貿合作論壇、合作發展基金、會展中心、葡語系國家人民幣清算中心等，能為內地企業與葡語國家之間的貿易投資、產業及區域合作、人文及科技交流等活動提供語言、金融、法律、資訊等專業服務，可聯手內地開拓葡語和其他拉美、非洲國家市場。

四百多年來中西建築、藝術、宗教、美食、社區等文化在澳門交匯融合，多元共存，令澳門沉澱出和諧的社會文化底蘊、民間氛圍包容友善。澳門歷來都是許多東南亞僑眷聚居之地，因而擁有龐大的歸僑僑眷網絡。

澳門特區雖然小，卻牽動著世人的目光。因為這裏是最早的中西文化交滙點。其多元文化的歷史積澱 和歷史名勝的完整保留，使不同信仰、世界各地的遊 客都能在此找到心靈的家園。回歸後的澳門，牽動著各方的目光。如何調整各路政策，盡快實現澳門特區經濟社會發展的既定目標，確實需要在回頭看中認真思索。

深化內地與港澳經貿、科創合作關係，深化並擴大內地與港澳金融市場互聯互通。以粵港澳大灣區、粵港澳合作、泛珠三角區域合作等為重點，創新體制機制，全面推進內地與港澳在社會、民生、文化、教育、環保等領域的合作。推進深圳前海、珠海橫琴、廣州南沙、深港河套等粵港澳重大合作平臺建設。進一步制定完善便利港澳居民在內地發展和生活居住的政策措施，增強港澳同胞的幸福感、獲得感。講好當代中國故事，講好一國兩制」成功實踐的香港故事、澳門故事，發揮香港、澳門在促進東西方文化交流、文明互鑒、民心相通等方面的特殊作用。岑浩輝興利除弊，澳港優勢互補互利共贏。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。