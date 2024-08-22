經過了39天休假後，澳門行政長官賀一誠的去向已經注定不會尋常。不過是否健康原因，他這次也會打破澳門特區成立以來每名特首均出任兩屆的紀錄，成為第一位不爭取連任的特首。



雖說賀一誠上任之時已經62歲，比起前兩任特首年紀都大（何厚鏵44歲、崔世安52歲上任），但既然前兩任特首都做滿十年，賀一誠當時必然有預期自己很可能也會做兩屆。沒有預期過的，反而是他上任特首才一個月之後，就發生了一場世紀疫症。

任期五年之中的三年，賀一誠也在與抗疫、防疫。果斷下令賭場關門，大膽要求全民核測，都曾經為他贏得掌聲。無怪乎在其宣布不競逐連任後，港澳辦發文首要稱許的政績，就是他「團結帶領社會各界成功『抗疫』」。

⋯⋯配合國家做好聯防聯控，全面從嚴從細防控疫情，最終奪得抗疫鬥爭的重大勝利。在防控疫情的同時，還採取了一系列有力措施恢復經濟、紓解民困，帶動上百億消費的「消費卡」、包含各項臨時性中小企業及專項補貼和減免的一攬子援助措施⋯⋯ 港澳辦《接續奮鬥譜寫具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐華彩篇章》

對於賴以博彩業為生的澳門，關閉賭場絕對是不容易的決定。與此同時，這也反映了為什麼在賀一誠這屆政府上任之時，國家主席習近平提出的四點希望中，包括了希望澳門推動經濟持續健康發展，選準經濟適度多元發展的主攻方向和相關重大項目，做好珠澳合作開發橫琴。

在2011至2012年，博彩業佔澳門經濟生產總值衝上63%的歷史高峰。即使到了賀一誠上任的2019年，博彩業仍佔了澳門經濟一半份額。賀一誠承接崔世安的做法，為澳門制定了「第二個五年規劃」（2021-2025 年），選定以建設世界旅遊休閒中心為「1」，以推動中醫藥大健康、現代金融、高新技術、會展商貿和文化體育為「4」的「1＋4」發展方向，並在「經濟適度多元發展規劃」中提出非博彩業的經濟比重要達到六成。

隨着賭場牌照快將到期，賀一誠政府前年向原有六間博彩企業批出十年續牌的同時，要求他們十年內投資1188億澳門元，當中超過九成更要是非博彩項目，藉此推動澳門經濟轉營。

到去年，博彩業佔澳門經濟生產總值36%，亦即是非博彩業佔比64%。雖說疫情結束後，旅遊人次尚未百分百恢復，博彩業生意必然受影響，但以上數字始終值得肯定。

從數字來看，澳門上個月錄得入境旅客302萬人次，是疫情前的85.6%；今年首七個月1974萬人次，相當於恢復了82.9%。今年上半年酒店入住率約為84%，與2019年同期的91%相差不遠。上半年零售業銷售額369億元，相當於疫情前的96%。這幾組數字反映了賀一誠政府在推動旅遊業、疫後經濟復蘇的努力。

這也是為什麼港澳辦文章第二樣稱許的，就是澳門努力推動經濟適度多元發展，為未來經濟發展明確方向、清晰路徑。

重要性可能更加大的，是賀一誠任內推進了橫琴粵澳深度合作區。就在澳門西面、面積比香港島還要大三成的橫琴，在2021年敲定粵澳共管模式，由廣東省省長與澳門特首共同擔任雙主任，澳門行政法務司長擔任常務副主任，負責日常管理的工作。今年3月開始橫琴正式封關運行，貨物「一線」進出澳門放開，「二線」往返珠海管住，形同借助澳門力量，同時又提供拓展空間，帶動澳門和橫琴共同發展新興產業。習近平對賀一誠政府的寄語，「做好珠澳合作開發橫琴這篇文章，為澳門長遠發展開辟廣闊空間、注入新動力」，也是這個意思。

對於部分澳門人，賀一誠任內最為他們不滿的，當然是民主派議員被「DQ」、六四燭光集會絕跡、修訂《國安法》加入新罪行等。長者公寓和夾心階層房屋能否滿足市民需要，每千人口的醫生比例明年是否可以如期提升到3，以至澳門能否成為旅遊休閒中心，市民周末會否留一餐在當地消費等，同樣都是未知之數。畢竟經濟發展、社會治理很少立竿見影，往往都要幾年時間才見成效。賀一誠這個時候「急流勇退」、不再下一城，他這五年施政對於澳門的功過孰多孰少，歷史不會要我們等待很久。