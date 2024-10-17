楊莉珊｜施政報告應對挑戰展現改革氣魄

行政長官李家超16日發表上任以來的第三份施政報告，今年施政報告的封面顏色繼續沿用綠色，代表特區政府政策的延續性、關聯性，亦代表和諧、活力及繁榮，凸顯香港正邁向由治及興、千帆並舉、欣欣向榮。李家超表示，花了三個多月時間準備施政報告，其間舉辦超過40場諮詢會，並走訪社區，接觸市民。他在不同場合收集意見，並經信件、電郵和社交媒體等管道收到約9,500份意見書。



來稿作者：楊莉珊



今年的施政報告繼續貫徹落實國家主席習近平七一講話中的四點希望，落實二十屆三中全會的重要精神，在香港邁向由治及興的關鍵時刻，抓緊機遇，應對挑戰，展現識變、應變及求變的決定，鞏固香港在一國兩制下的獨特優勢，因時、因地制宜，穩妥地推進改革。

國家主席習近平七一講話和三中全會《決定》對於香港的部署十分明確：「中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。」三中全會《決定》指出，「發揮『一國兩制』制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位」。

這份《施政報告》的最大亮點和特點，就是貫徹落實國家主席習近平七一講話中的四點希望，落實二十屆三中全會的重要精神，通過深化改革全面對接落實，大力發掘經濟新增長點，推動各界抓住國家巨大機遇，帶動香港發展。

今年的《施政報告》守正創新，全方位兼顧經濟發展和構建關愛社會，著力鞏固自身優勢，謀發展，惠民生。

《施政報告》全方位佈局，鞏固提升香港國際金融、航運和貿易中心地位，發掘新增長點，同時推動傳統產業升級轉型，積極培育新興產業，以科技賦能，實現高質量經濟發展。《施政報告》指出，為鞏固提升香港國際金融中心地位：政府全方位佈局，除了做大做強現有業務包括深化「互聯互通」， 豐富離岸人民幣業務，並進一步強化國際風險管理中心和國際資產及財富管理中心地位，亦會發揮香港優勢，建立新增長點，構建國際黃金交易市場。為鞏固提升香港國際航運中心地位：政府多管齊下，包括設立「香港海運港口發展局」，推動高增值海運服務發展，及建立大宗商品交易生熊圈，吸引海內外企業落戶香港，鞏固提升國際航運中心地位。為鞏固提升香港國際貿易中心地位：全球貿易格局不斷遷，促使香港貿易體制深度轉型，如構建高增值供應鏈服務中心，及促進烈酒貿易和相關高增值產業發展。

香港有2,700間單一家族辦公室，有業界預計香港將在2028年成為全球規模最大的跨境財富管理中心。李家超表示，我們會全力推動更多環球資金在港管理，包括促進私募基金透過港交所開拓新銷售管道，以及與「一帶一路」主權基金合作——爭取與中東等地區的大型主權基金合作，共同出資成立基金，投資內地及其他地區的資產。 為進一步發展家族辦公室，政府將諮詢業界，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類。

如果推動經濟是政府重中之重中的工作，那麼扶老助弱，則是政府展現關懷的重要任務。新一份施政報告將提出取締劣質劏房的策略，發展社區藥房、擴大支援長者及照顧者先導計劃，又會啟動發展「低空經濟」、支援中小企轉型，進一步推動「無處不旅遊」，發展維港海濱，把香港打造成為遊艇旅遊城市，以及更新香港人才清單、推動「留學香港」品牌，改革體育總會管治。

本港居民住房問題引人關注。2024年施政報告推出多項重磅舉措，全力支援居民獲得更好的居住環境，此前引起全社會關注的劏房問題亦有詳細措施。政府傾向以分階段分區形式取締劣質劏房，預料或涉超過2萬個單位，同時會設有過渡期讓業主糾正，本屆政府或只會完成立法及訂立執行時間表。安置方面，會以過渡性房屋為主要安置方法，政府會研究增加供安置住於不適切房屋住戶輪候過渡性房屋比例，傾向與輪候公屋3年或以上人士的比例各佔一半。此外，還有公屋管理數字化、公屋輪候時間等方面的改善措施，並且特區政府將繼續加強打擊濫用公屋。

李家超強調香港要改革，他在施政報告結語提到過去的成功，不代表將來的成功，「我們不可自滿，必須不斷求進求變，自我革新。」同時，不可妄自菲薄，不可被內部和外部唱衰力量動搖自信、破壞士氣。他相信不斷求進，自我革新；要識變、求變，守正創新，靈活應對挑戰和機遇。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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