來稿｜施政報告重視青年發展工作

來稿作者：龍子明



特區政府早前推出「青年發展藍圖」，為長遠的青年發展工作提供了清晰的定位。在今年的施政報告中，多項與青年相關的措施，凸顯特區政府致力為香港的年輕一代創造多元化的發展空間。今年的施政報告明確指出了要加強香港與大灣區內地城市之間教育與職業發展的聯繫，推動香港大學在大灣區開辦分校，以及優化「大灣區青年就業計劃」，無疑將為香港青年的升學及就業提供更豐富的選擇，也能促進大灣區的人才流通和文化交流。

特區政府去年底公佈《青年發展藍圖》，培育青年成為愛國愛港，具備世界視野，具正向思維的新一代。政府繼續落實及完善藍圖內160多項措施。《青年發展藍圖》是特區政府為推動青年發展而制訂的重要框架文 件，為各政策局及社會各界的青年工作提供了一個清晰的政策方向和有效的指引。自《藍圖》推出以來，民青局持續與廣大青年 以及相關持份者接觸，聆聽他們對《藍圖》的意見。社會各界普 遍對《藍圖》的反應正面，並認同《藍圖》的理念和願景，認為 《藍圖》有助為青年發展工作指明方向，冀望政府以至不同持份 者均能繼續按照《藍圖》的工作方針推進及深化青年發展工作。

特區政府繼續推展各項青年在內地和海外的交流和實習計劃，為不同發展階段和背景的青年人提供合適的機會，讓他們親身瞭解和體驗國家和世界的最新發展。2024年參與計劃的大型企業增加至25間，實習崗位覆蓋金融服務、創科、物流、地產、建築、零售、酒店和公用事業等多個行業。在計劃下，參與企業須承擔實習崗位的相關開支及負責推展屬下項目。另一方面，政府會為計劃和參與企業進行大型宣傳，以及為實習生安排一系列的活動，豐富他們的學習經驗和增廣見聞。期望透過政府和企業的共同努力，培育一批瞭解國家發展、兼具國際視野的年輕人才，讓他們認識大型企業在世界不同地方的職場文化和建立人脈網絡，幫助他們日後的事業發展。

香港青年交流促進聯會於7月份舉辦了「高校科學營2024」活動，在暑假期間組織了210名香港高中生分別前往北京、遼寧及哈爾濱的不同高校，圍繞科學為主題進行了7日6夜的交流學習。「高校科學營2024」活動，內地多所重點高等院校均有參與接待，包括北京大學、清華大學、南京大學及哈爾濱工業大學等。本港高中學生可透過是次活動親身參與科技實踐活動，與名師交流科技與創新的實踐心得，從而提升兩地青年學生的創新意識與實踐能力。

「高校科學營2024」活動的目的，是為了擴大學生對高新科技和國情教育的認識，提供一個深度學習和實踐的機會。本項目全方位交流和學習行程包括學術交流，與當地高校學生溝通，加深相互瞭解，透過深入瞭解高新科技及國情教育，致力於拓寬學生的視野，提升其國際覺察力與專業知識水準。讓香港青年能夠親身瞭解國情，體驗中華文化，對國家最新的發展和成就有更深入的認識。因此香港青年與內地高校的交流相當重要，有助擴大他們的視野及影響力，有助跨地區的青年科學家們聯繫交流，從而為合作、科研轉化等各種機會提供基礎。

這項活動是長久的緣分與合作，以科技夢，激揚青春夢，共築中國夢。57所著名高校，8家科研院所，10家中央企業，香港青年接觸到科學的高層面，聆聽到科學大師的教導。「高校科學營2024」活動，讓香港青年人踏足神州大地，多角度探索中華，增強香港青年對國家、民族的認同感，弘揚中華文化。活動擴闊社交，廣邀兩地優秀青年共聚交流，讓青年人建立兩地人際網絡，擴闊無界限的社交圈。很開心能有這次機會和內地的同學們一起學習、交流。希望雙方都能從這次實習中得到啟發，取長補短，為今後的學習、工作積累寶貴經驗。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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