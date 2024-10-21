季霆剛｜聯合國需改革應對全球衝突

聯合國維和部隊連番受到以色列國防軍攻擊，嚴重地打擊已在危墻下的聯合國威信和尊嚴，聯合國似乎已經無力對世界的衝突進行調解，更成為大國展示謀略的工具，聯合國的架構與制度已經不合時宜，這個機構若不改革將難以為繼。近年來，聯合國面對例子包括敘利亞內戰、利比亞危機、也門內戰、俄羅斯烏克蘭戰爭和加沙衝突，聯合國安理會未能授權國際社會針對這些危機施壓，以致外界更對這個機構的公信力進行質疑。



來稿作者：季霆剛



聯合國安理會是聯合國主要危機管理機構，有權對193個聯合國成員國施加具有約束力的維護和平義務。安理會的五個常任理事國和十個民選理事國定期舉行會議，評估對國際安全的威脅，包括內戰、自然災害、武器擴散和恐怖主義。

從結構上看，安理會自1946年成立以來基本上沒有變化，安理會面對劇變以及更為動盪的世界，特別是俄烏戰爭、以巴戰爭以來，安理會更顯得無力，對於其改革可謂有燒眉之急，而9月時，美國駐聯合國大使格林菲爾德宣布，美國支持在聯合國安理會增加兩個新的非洲常任理事國席位。除此之外，美國也支持其民主盟友和夥伴德國、日本和印度獲得常任理事國席次。改革的呼聲尚未受到重視，許多國家轉而尋求透過更多參與聯合國以外的聯（例如G20）來實現外交努力多元化。

曾經亦有建議提出希望將財政貢獻的多少來決定安理會的成員組合，但這個建議亦有相當大的弊病，一旦如此，安理會只會成為發達已發展國家的俱樂部。而且單在2022年，美國政府向聯合國捐款超過180億美元，而聯合國預算為360億美元，即聯合國大可能會被美國所掌控。

聯合國安理會是基於過時的機制來設計，英國和法國已經不再是真正的超級大國，兩國自20世紀80年代以來就沒有使用過否決權。而美國一直以來在聯合國偏袒以色列令國際社會阻止任何針對以色列的重大行動。因此，除了聯合國大會的譴責之外，沒有對以色列採取任何具體措施，而全世界正在目睹一場在中東的慘烈戰爭進行中。因此，聯合國安理會的結構必須進行改革。如果目標是建立一個更公平的世界，國際體係就必須以公平、更傾向一些發展中國家的聲音來決議。

而改革安理會的組成需要修改《聯合國憲章》即五常享有否決權。世界上絕大多數國家希望多邊機構變得更公平、更包容。那些在多邊改革議題上展現創造力和政治意願的國家將在塑造未來國際秩序方面擁有更多優勢。儘管冷戰模式已正在逐漸遠去，但新湧現的世界衝突危機可能比冷戰更為嚴重、更為危險，改革安理會、革新聯合國已成為了必走之路。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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